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Новая Saints Row уже на торрентах – выбираем оптимальную видеокарту для клона Grand Theft Auto
Saints Row взломали в первый же день после поступления в продажу
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Далеко не всегда ремастер или очередной перезапуск серии оказывается достоин своего оригинала. Многие разработчики просто не осознают, что времена изменились, а современным геймерам уже не интересны старые шутки. Нужно придумывать новые механики, оригинальные сюжетные линии и многое другое, что так ценится в блокбастерах последних лет. При этом разработчики делают упор на фанатскую базу, предпочитая реализовывать запросы меньшинства, надеясь на громкий старт и хвалебные оды от староверов. Иногда такой подход выстреливает, но Saints Row явно забуксовала.

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Разработчики решили, что геймерам будет достаточно побегать по улицам с оружием и погонять на машинах. Эти ребята наплевали на физику, на разрушение текстур и вообще на текстуры. Вообще, Saints Row это безбашенный клон Grand Theft Auto, в котором было можно даже то, что нельзя в культовой серии. Если судить по отзывам обычных геймеров, то большая часть осталась недовольна. Претензии у всех разные, но многие уверяют, что в игре решительно нечем заняться. К счастью, жителям РФ платить за эту подделку не придётся, ведь игру тут же взломсали, поскольку разработчики пожадничали купить защиту Denuvo.

Saints Row уже можно отыскать на торрентах, ну а мы изучим системные требования. Мало ли, вдруг вы ждали этот релиз и планируете купить новую видеокарту с целью поиграть в некогда популярную серию. Для 4К вам потребуется самый настоящий флагман. Не смотрите, что игра выглядит печально, ведь требует она прокачанную GeForce RTX 3080. Мы предлагаем остановиться на модели с 12 Гб видеопамяти, что позволит получить гораздо больше кадров в секунду даже в самых сложных сценах. Вообще, GeForce RTX 3080 достаточно для любых игр, поэтому вы покупаете очень мощную видеокарту с длительным жизненным циклом.

В качестве альтернативы предлагается взять Radeon RX 6800 XТ. Мы согласны с тем, что видеокарты примерно равны, вот только разница в цене между ними равняется 15 тысячам в пользу решения AMD. Если вы просто хотите мощную видеокарту, но для вас не имеет значения сила бренда, то игнорируйте графический чип NVIDIA. С Radeon RX 6800 XТ вы сможете получить идентичное количество кадров в секунду, но неплохо на этом сэкономите.

Для 2К оптимальным вариантом может стать GeForce RTX 3070. В большинстве случаев такой видеокарты будет достаточно даже для 4К, но здесь очень многое зависит от того, насколько вы готовы скидывать настройки графики. В рекомендованных указаны максимальные требования, поэтому уж если разработчики просят для Saints Row GeForce RTX 3070, то либо предлагают невероятное качество картинки, либо поленились оптимизировать игру. Если судить по видео игрового процесса, то здесь налицо самое обычное наплевательское отношение к своим обязанностям.

Radeon RX 6700 XT уступает GeForce RTX 3070, но при этом предлагает 12 Гб видеопамяти и прекрасно подходит для Saints Row. Если выбирать одну видеокарту из двух, то мы бы остановились на NVIDIA. Дело в том, что Radeon RX 6700 XT не только слабее, но и сильно проигрывает в трассировке лучей. И пусть волшебные лучики видны не везде, но иногда бывает приятно просто остановиться и посмотреть на красоту окружающего мира. С Radeon RX 6700 XT вам придётся снижать настройки графики.

Для 1080р просят что-то уровня Radeon RX 6600. В данном случае вы получаете видеокарту с неплохим потенциалом, хотя выше народного разрешения лучше не подниматься. Radeon RX 6600 отличается высокой производительностью, но потребляет очень мало энергии. По этому показателю здесь всё очень хорошо, а значит есть все основания выбрать именно такую видеокарту.

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Ну или можно присмотреться к GeForce RTX 3050. Radeon RX 6600 быстрее, но это не так важно, ведь дома вы не будете смотреть на количество кадров в секунду. А вообще разница между моделями небольшая, впрочем, как и цена. Вы можете выбрать любую видеокарту, ведь у одной есть красивый шильдик и приемлемая цена, тогда как другая просто быстрее и тише. Кстати, первая ещё и может предложить более впечатляющую систему охлаждения. Для некоторых геймеров это крайне важный параметр.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #saints row
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