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Сколько стоит процессор для бедного студента – выбираем оптимальный камень для учёбы и игр
Из нескольких сотен процессоров нужно выбрать всего несколько. Сложная задачка
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Когда долго сидишь за компьютером, то привыкаешь к малейшим мелочам, свойственным тому или иному аспекту работы системы. Например, если у вас для игр используется обычный жёсткий диск, то придётся ждать установки в 2-3 раза дольше, чем если бы у вас работал недорогой твердотельный накопитель. Попробуйте пересесть со своего железа за ощутимо более мощный компьютер или же наоборот – за жутко бюджетную машину. Дискомфорт и непринятые ощущения вам гарантированы.

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Но выбирать между производительными процессорами могут себе позволить далеко не все. Например, вашему ребёнку срочно требуется ПК для учёбы. Брать кота в мешке с вторичного рынка неохота, но денег на быструю машину просто нет. В этом случае можно сэкономить на тех или иных комплектующих, но без выбора правильного процессора ничего не выйдет. В данном материале мы подберём несколько перспективных камней, каждый из которых можно в будущем усилить, что придаст компьютеру динамики, превратив его из бюджетного в твёрдого середняка.

Начать предлагаем с Pentium G7400. Это один из самых бюджетных процессоров текущего поколения, который обладает крайне посредственным потенциалом и получил всего два ядра. Никакой многопоточностью здесь и не пахнет, а тактовая частота остановилась на отметке в 3.7 ГГц. На этикетке указано, что перед нами Alder Lake, но на самом деле Pentium G7400 не имеет ничего общего с новой архитектурой. Камень просто работает. Он современный и легко справляется с просмотров развлекательного контента и офисными задачами. Но главное его достоинство в том, что в будущем на его место вы сможете поставить скоростной Core i5-12600 или что-то аналогичное без смены материнской платы.

Компьютер на базе Core i3-12100F должен стоить дёшево и не бить по карману даже самым небогатым пользователям. Камень не предъявляет никаких требований к железу, но в данном случае уже построен на архитектуре Alder Lake, поэтому в играх при поддержке достойной видеокарты показывает отличные результаты. Владельцу доступны 4 ядра и 8 потоков, а тактовая частота доходит до 4.3 ГГц.

Одним из самых перспективных процессоров для студента или школьника считается Ryzen 3 3200G. Покупая такой камень, вы получаете не только возможность решать любые задачи с высокой скоростью, но и интегрированную графику. Учитывайте, что AMD традиционно выигрывает по этому показателю, поэтому ваш школьник ещё и сможет погонять в танки, пострелять по врагам в шутерах и в целом получит пусть и бюджетный, но приемлемый гейминг. По чистой производительности Ryzen 3 3200G уступает Core i3-12100F, но в данном случае всё решает цена на материнскую плату. Сегодня на чипсете А320 можно найти крайне дешёвую модель, что пока для нового поколения Intel недоступно.

Если видеокарта у вас уже есть, но хочется сразу же стартовать с высоких позиций, то берите Core i5-10400F. Вы получаете 6 ядер с тактовой частотой до 4.3 ГГц. Учитывайте, что это представитель 10-го поколения, поэтому потенциал у него немного ниже, чем у аналогов поколения 12-го. Вот только и стоимость самого камня и сборки на его основе будет намного меньше. В данном случае нужно выбирать, ведь почти всегда есть процессор дороже и быстрее.

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Многие полагают, что Ryzen 5 1600 жутко устарел и не годится для бюджетной сборки в 2022 году. Что же, такое мнение имеет право на жизнь, вот только если разобраться в перспективе, то мы берём крайне выгодный вариант. Так, для Ryzen 5 1600 не понадобится мощное железо, ведь главное сделать так, чтобы пользователю было комфортно, но не потратить лишних денег. В то же время, как только у вас появятся свободные деньги, вы сможете купить тот же Ryzen 5 5600Х, что тут же превратит компьютер в современную мощную станцию. Кстати, и сам Ryzen 5 1600 вполне неплох. Он не испытывает проблем с запуском сложных приложений, а в играх при использовании нормальной видеокарты может неплохо раскрыться. Самое главное его преимущество – это цена, ведь всего за 11 тысяч вы получаете основу для перспективной сборки, которая не вытянет из вашего кошелька все деньги.

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