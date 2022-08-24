Видеокарты AMD отличаются лучшей ценой и производительностью

Больше 75% рынка потребительской графики контролирует компания NVIDIA. Бренд уже давно стал узнаваем, а миллионы геймеров даже не подозревают о существовании конкурентов. Впрочем, если вы не интересуетесь компьютерами, используя железо исключительно в игровых целях, то разница между красными и зелёными будет несущественной. Подумайте сами: если аналогичные по производительности модели NVIDIA и AMD продаются с разницей в 10-15 тысяч рублей, то при сборке мощного компьютера вы ничего не заметите.

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А вот если речь идёт об экономных любителях компьютерных игр, то здесь нужно считать каждый рубчик. Согласитесь, что глупо заносить Дженсену Хуангу 42 тысячи за GeForce RTX 3060, когда за 37 можно купить Radeon RX 6650 XT. И это не единственный пример, ведь в реальности вся текущая линейка NVIDIA жутко переоценена, а аналоги из красного лагеря и быстрее и дешевле. В связи с этим мы предлагаем вам не становиться невольными спонсорами очередной кожаной куртки для Дженсена Хуанга.

Начать предлагаем с бюджетной Radeon RX 6500 XT. Потенциальный покупатель такой видеокарты не рассчитывает получить высокую скорость, много видеопамяти и 60 кадров в секунду в сверхвысоком разрешении. Здесь на первое место выходит компромисс между всеми этими факторами. Radeon RX 6500 XT способна тянуть все игры в 1080р, а также выдаёт приемлемый фрамрейт. Не рекорд, но ведь и стоит такая видеокарта дешевле 20 тысяч рублей. Если смотреть на рекомендованную цена на момент поступления в продажу, то этот рубеж уже пройдён.

Чуть дешевле 30 тысяч можно взять Radeon RX 6600. Многие полагают, что видеокарта не стоит своих денег, но нам кажется, что прежде, чем выдвигать подобные заявления, стоит изучить тесты. Radeon RX 6600 быстрее GeForce RTX 3050, а стоит столько же, а значит она уже интересна потенциальным покупателям. Сюда добавьте низкое потребление энергии, а для охлаждения небольшого графического чипа и вовсе можно было использовать кусок сухого льда из морозилки. Несмотря на это Gigabyte оснастила данную модель тремя кулерами, что позволяет сделать уровень шума низким, а игры комфортными для ваших ушей.

На 7 тысяч дороже доступна Radeon RX 6650 XT. Это одна из самых перспективных видеокарт среднего ценового сегмента. К сожалению, в последние годы сам сегмент стал не совсем средним, поскольку стоимость видеокарт здесь стартует с 30 тысяч рублей. В то же время прямые конкуренты из зелёного лагеря и дороже и медленнее. Что до Radeon RX 6650 XT, то её можно смело рекомендовать для разрешения 2К, а модель производства Gigabyte порадует высокой эффективностью системы охлаждения.

А вот с Radeon RX 6700 XT не всё так просто. На 4 тысячи дороже есть прокачанная Radeon RX 6750 XT, которая лучше вписывается в сегмент предтопов, поэтому мы рекомендуем вам тщательно взвесить все за и против. Возможно, у вас нет желания платить больше, а производительности Radeon RX 6700 XT даже больше, чем нужно. В таком случае не ищите лучшей вариант, ведь всегда есть видеокарта быстрее, которая стоит всего на 5-10 тысяч дороже.

Очередным подтверждением наших слов становится Radeon RX 6800. За 62 тысячи вы получаете мощь флагмана с 16 Гб видеопамяти и далеко не самыми высокими требованиями к блоку питания. В играх можно рассчитывать на разрешение 4К, хотя некоторые новинки и способны озадачить скоростную видеокарту. Biostar не стала экономить на мелочах, поэтому потенциального покупателя ожидает хорошее охлаждение и интересный дизайн.

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Ну и последняя в нашем списке – Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта уже не кажется такой выгодной, но обойтись без одного из самых быстрых графических чипов AMD мы не можем. Благодаря внушительной производительности можно позабыть о необходимости обновления видеокарты на многие годы, а модель от Sapphire предлагает большую и эффективную систему охлаждения. На самом деле мы не видели, чтобы кто-то из партнёров AMD выпускал некачественные модели на Radeon RX 6800 XT, но это уже к сути материала не относится.