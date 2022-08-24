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В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
На момент написания данного материала сайт российского клона так и не открывался
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Есть такая профессия – переписывать историю. Сегодня из каждого утюга можно услышать, что лучше всех в этом поднаторели англосаксы. Возможно, ведь за этими ребятами тянется длинный шлейф, из которого до сих пор сочится кровь африканских рабов, миллионов американских аборигенов и чумные костры средневековья, где заживо сжигали неугодных. Европейские политики всячески делают вид, что всё это осталось в прошлом, прилагая массу усилий к тому, чтобы окутанные позором исторические факты не могли проникнуть в головы молодёжи. Спорные моменты обходят стороной, а ярким примером может быть ядерная бомбардировка японских городов. В результате опроса, проходившего в Токио в 2021 году, удалось выяснить, что молодёжь не знает, что удары наносились со стороны США, а многие и вовсе считают агрессором Россию.

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Не менее интересные изменения происходят в Восточной Европе, где разрушаются памятники героям Второй мировой, а общая история меняется на глазах. Бывшие освободители преподносятся как агрессоры, а опасность нацизма преуменьшается. Историки полагают, что это неприятное, но нормальное течение жизни. Сегодня Западу нужны новые герои, а всё это уже не раз приводилось в действие. Например, вы знали о том, что считающаяся сегодня каноничной Библия была основательно порезана в средние века? Уже тогда оттуда убрали спорные заявления апостолов о рабстве, неравенстве и войнах. Что-то было нужно для проведения крестовых походов, другие параграфы могли бросить тень на невольничий африканский рынок. Ну а в наше время невидимая рука активно правит Википедию.

Если вы не в курсе, то на территории РФ за наполнение энциклопедии отвечает фонд Викимедиа, авторы которого замечены в подмене фактов и замыливании исторических событий. Даже сегодня на этой организации весит штраф в размере 5 миллионов рублей, что вызвано нежеланием сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Проще говоря, в Wikimedia Foundation не удаляют статьи и ложный контент, что привело к тому, что поисковые системы обязаны называть эту организацию нарушительницей российских законов.

Поскольку Википедия контролируется из США, то нет ничего удивительного в том, что там игнорируют запросы российских ведомств. Дело вполне может дойти до блокировки, что лишит миллионы людей доступа к актуальной информации. Согласитесь, что свет клином на политике не сошёлся, а есть масса областей, по которым в энциклопедии содержатся достоверные факты. Поскольку в последнее время создавать российские аналоги западным сервисам стало модно, но 22 августа заработал клон Википедии под названием Руниверсалис. На момент своего выхода российский аналог содержал всего 9000 статей, тогда как в оригинальной версии на русском языке их больше 1 850 000. Это значит, что место для роста есть, вот только пока сам ресурс скорее мёртв, чем жив.

Сразу же после своего запуска в понедельник Руниверсалис благополучно перестал отзываться, выдавая ошибку 403. Спустя какое-то время российская энциклопедия и вовсе перестала отзываться, а сайт по адресу руни.рф работает, но никуда не перенаправляет. Напомним, запуск российского клона Википедии освещал Антон Горелкин (депутат Госдумы), а в текущей версии перед нами почти 100% копирование исходного материала. Так, на первых этапах планируется переносить статьи и источники из оригинала, а уже после совершать правку, что позволит увеличить достоверность информации, отсеяв мусор и неправду.

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Первые читатели Руниверсалис отмечают, что ресурс копирует Википедию до мелочей, в том числе и основан на аналогичном движке. Часть статей размещена без изменений, тогда как касающиеся истории и последних событий тщательно очищаются от западной пропаганды. Вообще, это не первая попытка создать замену Википедии. Судя по всему, проблемы в деньгах нет, ведь в 2019 году было сказано об инвестициях в размере 2 миллиарда рублей. Весной 2022 года на свет должна была появится Большая российская энциклопедия. Как вы уже поняли, воз и ныне там, а куда исчезли миллиарды, нам ещё только предстоит узнать. Вполне возможно, что проект внезапно будет открыт, ну а пока первый российский аналог благополучно лежит. Точных данных о том, почему Руниверсалис приказал долго жить, пока нет. Источник

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#википедия #руниверсалис
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