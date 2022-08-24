Скорее всего, ничего уже меняться не будет, а значит можно оценить предварительные данные по производительности

До анонса нового поколения графических чипов NVIDIA осталось совсем немного. Ожидается, что уже этой осенью в продажу поступит несколько флагманов, производительность которых позволит совершить ещё один рывок в светлое технологическое будущее. Известно, что флагманская серия Ada Lovelace основана на 5-нм техпроцессе TSMC 4N, который некоторые эксперты относят к 4-нм. Судя по всему, это второе (или третье) поколение 5-нм норм TSMC, а значит перед нами действительно зрелая технология. Если учитывать, что сегодня серия GeForce RTX 3000 выпускается на основе 8-нм технологического процесса Samsung, то перед нами двукратное улучшение только по этому параметру. Неудивительно, что эксперты вот уже полгода говорят о большом приросте производительности, ну а последние утечки только подтверждают курсирующие ранее данные.

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Сегодня мы предлагаем вам изучить технические характеристики всей линейки флагманов. По данным инсайдеров, это уже финальные характеристики, которые с высокой долей вероятности мы и увидим во время релиза. Начнём с GeForce RTX 4070. Впервые NVIDIA решила поставить на видеокарту такого уровня 192-битную шину, что компенсируется 12 Гб видеопамяти. Есть мнение, что это сделано для снижения энергопотребления, которое даже после этого достигает 285 Вт. Ориентировочная теоретическая мощность графического чипа достигнет 43 TFLOPS, что близко к флагманам текущего поколения. Насколько этот параметр будет соответствовать реальным показателям в играх, нужно ещё выяснить, но любители сенсаций не устают повторять, что GeForce RTX 4070 будет работать на уровне GeForce RTX 3090. Согласно неофициальным данным, прирост по сравнению с GeForce RTX 3070 достигнет 61.76%.

GeForce RTX 4080 получит 256-битную шину и 16 Гб видеопамяти. Теоретическая производительность превысит 54 TFLOPS, а теплопакет остановится на отметке 340 Вт. Эксперты уверяют, что без роста энергопотребления увеличивать мощность графических чипов новых поколений сегодня нет никакой возможности. Высказывается мнение, что через несколько поколений показатели TDP достигнут 1000 Вт. Инсайдеры уверяют, что GeForce RTX 4080 окажется на 68.54% более быстрой, чем GeForce RTX 3080. Ну и куда делось двукратное превосходство? Среди дополнительных фактов о новом флагмане указывается использование видеопамяти на 23 Гбит/с. Это настоящий рекорд, который превосходит всё то, что мы видим на видеокартах текущего поколения.

Даже GeForce RTX 4090 не сможет похвастать полноценным кристаллом, поскольку получит только 16 384 ядер CUDA. Вместе с 384-битной шиной, 24 Г видеопамяти на 21 Гбит/с это обеспечит производительность свыше 90 TFLOPS и прирост мощности на 86.27% по сравнению с GeForce RTX 3090. Уже ближе к двукратному росту количества кадров в секунду.

По мнению инсайдеров, в 2023 году в продажу могут поступить ещё две видеокарты с невероятными характеристиками. Это GeForce RTX 4090 Ti и RTX TITAN нового поколения. Обе получат 384-битную шину и полноценный кристалл на 18 176 ядер CUDA. Теоретическая мощность перевалит за 100 TFLOPS, а теплопакет вплотную приблизится к 800 Вт или даже окажется выше. Количество памяти будет установлено на отметке 48 Гб, а разница лишь в том, с какой скоростью память будет работать. В первом случае – 24 Гбит/с, тогда как для второго может использоваться что-то более быстрое.

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Не стоит забывать, что всё это теории, которые пусть и близки к реальности, но могут претерпеть изменения в самый последний момент. Дело в том, что та же NVIDIA тестирует несколько вариантов одного и того же графического чипа, а какой из них попадёт на полки магазинов, не знает никто. Например, первая серия GeForce RTX 3080 получила 10 Гб видеопамяти и 320-битную шину. И только спустя время в продажу поступила GeForce RTX 3080 с 12 Гб памяти на 384-битной шине. Вполне возможно, что инженеры NVIDIA рассматривали оба варианта, но из-за экономических или любых других причин остановились на первом.