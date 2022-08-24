Проект перспективный, но энтузиасту явно недостаёт мощного железа

С уходом многих западных студий из российского рынка, для геймеров наступили сложные времена. Любители Весёлого Роджера продолжили следовать своим канонам, а вот те, кто годами покупали лицензионный контент, оказались перед сложным выбором. Но это мы говорим о владельцах персональных компьютеров, тогда как у консольщиков дела обстоят намного хуже. Так, из-за специфики платформы и невозможности покупать игры в официальном магазине, геймеры потеряли доступ к новинкам. Но даже если возможность оплаты за тот или иной тайтл оставалась, то на пути встали банковские ограничения. Проще говоря, внести рубли на личный аккаунт крайне сложно. Получается, что геймера вынуждают проводить множество дополнительных манипуляций только для того, чтобы честно купить игру.

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Нет ничего удивительного в том, что в последнее время пиратский контент становится всё популярнее. Но если взломать PlayStation 4 уже давно удалось, то PlayStation 5 остаётся крепким орешком и не поддалась ни на одну попытку хакеров проникнуть во внутренний код. Вообще далеко не все версии PlayStation 4 подлежат взлому, поэтому подобные консоли пользуются спросом, а геймеры с большим удовольствием приобщаются к тем, кто уже опробовал на вкус бесплатный контент. В то же время проводятся неоднократные попытки создать эмулятор, который позволит открыть двери геймерам к PlayStation 4 и PlayStation 5 на компьютерах.

Весной российский энтузиаст из РФ под ником InoriRus выпустил первую версию программы Kyty, которая имела ограниченный функционала. На тот момент эмулятор с трудом тянул пару игр, в которых и не пахло 3D-графикой. Но сам факт переноса кода консолей нового поколения на компьютер выглядел эффектно. Несколько дней назад вышла более продвинутая версия Kyty, получившая нумерацию 0.2.0. Отметим, что на первый взгляд разработчик продвинулся незначительно, поскольку всё те же игры Blackhole и Worms W.M.D доступны с частотой кадров не выше 15, но ключевая особенность обновлённой версии заключается в способности запускать SDK-сэмплы для консоли последнего поколения PlayStation 5. Геймерам это ничего не даёт, но в перспективе можно рассчитывать на более внушительный функционал.

На видео можно убедиться в том, что несколько комплектов для разработки программного обеспечения рендерятся в режиме реального времени в 60 fps. Правда разрешение установлено на 720р, но главная проблема энтузиаста состоит ещё и в примитивном железе, на котором он проводит взлом. В качестве процессора у него трудится старый Core i7-7400, а видеокарта GeForce GTX 1050 Ti и вовсе никогда не считалась мощной. Вполне возможно, что с использованием даже старушки GeForce GTX 1080 можно было бы добиться более внушительных результатов. Если вы хотите, чтобы проект развивался, загляните по ссылке. Там можно не только найти свежую версию эмулятора, но и адрес кошелька автора эмулятора. Не исключено, что дело пойдёт быстрее, если парень получит более скоростную сборку с продвинутым процессором и современной видеокартой типа GeForce RTX 3080.

А вообще взлом PlayStation 5 сильно осложнён из-за политики Sony. Дело в том, что японцы щедро платят за нахождение эксплойтов. Например, вы обнаружили большую дыру в коде, которая может стать потенциальным кандидатом на запуск пиратского контента. Может, но для этого потребуются месяцы работы, а в итоге производитель может выпустить заплатку, обнуляющую вашу работу. В то же время, если рассказать о дыре специалистам Sony, то можно рассчитывать на получение оплаты. В 2020 году за раскрытие информации о перспективной дыре в PlayStation 4 энтузиаст получил 10 000 долларов. Согласитесь, что нужно не только обладать высокими знаниями, но и иметь непоколебимую мотивацию, ведь лёгкие деньги уже почти лежат у вас в кармане, а взлом может и не сработать.

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