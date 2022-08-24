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6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
Покупать такие видеокарты мы вам очень не советуем
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Когда NVIDIA и AMD выпускают новую линейку графических чипов, то первым делом продукция попадает партнёрам. Там и создаются видеокарты, которые мы с вами можем лицезреть в магазинах и даже у себя дома. Вот только главная задача всех подобных заводов заключается не в том, чтобы порадовать геймеров, а в остром желании заработать. Именно с этой целью используются все способы, удешевляющие производство, а наиболее эффективным можно назвать массовость. Так, если какую-то модель хорошо берут, цену на неё можно корректировать за счёт наращивания количества готовых моделей, что привлечёт дополнительных клиентов, способствуя генерированию прибыли.

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Получается, что всё вертится вокруг сложной дилеммы, заключающейся в желании максимально сэкономить, но не выпустить откровенный брак. В большинстве случаев производителям удаётся соблюсти баланс, а в итоге довольны все стороны, но иногда в продажу попадает откровенный проходняк. Жадность – это плохое чувство, с которым нужно бороться, вот только вместо этого некоторые компании даже и не думают останавливаться. Сегодня мы разберём несколько моделей, каждая из которых недостойна вашего внимания.

Radeon RX 6400 и без того чуть ли не самый провальный графический чип 2022 года, но ASUS решила опустить его ещё ниже, установив один уродливый кулер. Нет никаких сомнений, что жутко урезанная карта и вовсе может работать на воздухе, но гораздо лучше поставить два бюджетных вентилятора. Разница в цене окажется близкой к нулевым значениям, но вместо этого производители экономят на мелочах, выпуская откровенные подделки. Шум от такой модели точно будет громче, чем вы привыкли, поэтому мы настоятельно не советуем брать такую видеокарту.

Не менее странное решение продаётся сегодня за 23 тысячи рублей. GeForce GTX 1660 и без того не хватает звёзд с неба, но когда на пару тысяч дороже есть прокачанная модель с приставкой Super, то к адекватности маркетологов у нас есть вопросы. Но и это ещё не всё, ведь модель производства Palit оснащена одним большущим кулером. Автор имел возможность услышать жужжание этого вентилятора. Он гудит протяжно и постоянно давит на нервы. В итоге здесь у нас два минуса, а значит брать эту модель категорически запрещается.

Казалось бы, возьми 25 тысяч и купи полноценную GeForce GTX 1660 SUPER производства Palit на два кулера, но у ASUS снова свой путь самурая. Инженеры не стали морочить себе головы. Судя по всему, здесь всё та же гадкая система охлаждения, которая кочует из одной бюджетной модели в другую. За подобные поделки стоит бить по рукам, ведь для своих габаритов GeForce довольно прожорливая. Эту видеокарту необходимо нормально охладить, но кулер от ASUS только портит нервы несчастным владельцам.

Как вы поняли, сегодня беспрекословным чемпионом по клепанию некачественных видеокарт становится ASUS. На этот раз тайваньские экономисты пришли к выводу, что им нужно наштамповать ещё гадких кулеров и поставить на видеокарту GeForce RTX 3050. Повторимся, что даже такого охлаждения данной модели будет достаточно, но ведь есть ещё и музыкальный слух, не говоря о тех, кто делит с вами одну комнату. Обычно среди геймеров ASUS ассоциируется с серьёзным брендом. Если обратить внимание на нижний ценовой сегмент, то подобное утверждение уже не кажется правдой.

Продолжаем пинать ASUS, ведь на этот раз гениальные инженеры добрались до видеокарты GeForce RTX 3060. А вот здесь уже установить всё ту же провальную вертушку на такой мощный графический чип – это уже откровенная наглость. Вполне возможно, что для GeForce GTX 1650 такой системы охлаждения и хватило бы, но здесь у нас в три раза более быстрая видеокарта. Владелец GeForce RTX 3060 от ASUS будет очень долго привыкать к рокоту громкой вертушки. Если у вас проблемы со слухом – смело берите данную модель. Всем тем, у кого нормальный слух – карта категорически не рекомендуется. Учитывайте, что видеокарта ещё и сильно дорогая, ведь ровно столько же стоит более скоростная Radeon RX 6650 XT.

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Ну и добить геймеров решила MSI. Инженеры наслушались стонов руководства о необходимости экономить и умудрились засунуть довольно прожорливый графический чип GeForce RTX 3060 Ti в маленький корпус с охлаждением для супербюджетных моделей. Понять мотивы ребят из MSI сложно, ну а в добавок ко всему, в продаже есть за те же деньги модель производства Palit на два кулера. Помните, что перед покупкой видеокарты нужно думать головой. Если вас угораздит купить модель с одним кулером, то после придётся долго страдать, привыкая к рокоту взлетающего самолёта.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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