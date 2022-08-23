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Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
Ни одна видеокарта AMD в топ продаж так и не попала
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Сегодня кажется, что купить любую электронную вещь стало намного проще, чем ещё 20 лет назад. На самом деле это не так, ведь количество предложений выросло, что только усложняет выбор. К примеру, раньше в рамках одной линейки NVIDIA выпускала несколько различных моделей графических чипов, тогда как сегодня одних только флагманов на 384-битной шине 4 штуки. Не верите? Ну давайте тогда все перечислим: начать следует с суперфлагмана GeForce RTX 3090 Ti; далее следует обычная версия GeForce RTX 3090. После неё GeForce RTX 3080 Ti ну и не забывайте о прокачанной GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти. А ведь есть ещё и средний и бюджетный ценовые сегменты, не считая ещё и AMD, которая также выпускает видеокарты.

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В результате разобраться в ситуации становится всё сложнее и сложнее. Обычно мы делаем тематические подборки, но сегодня доверимся общественному мнению, изучив наиболее продаваемые видеокарты в магазине Регард. Дублирующийся графические чипы приводить не будем, как и самые дорогостоящие модели. Помните, что популярный – это не обязательно выгодные и оптимальный. Геймеры могут ошибаться, тем более что в списке нет ни одной видеокарты AMD. Это уже говорит о том, что покупатели делали выбор не рационально, игнорируя реальные игровые тесты.

Лучше всего продаётся GeForce RTX 3070. Этот графический чип нам не кажется оптимальным, но у фанатов NVIDIA свои заморочки. А вообще очень многое решает цена, ведь сегодня за эту видеокарту просят 56 тысяч. Если переводить эту сумму в доллары, то на вас может нахлынуть грусть, но в данном случае мы говорим исключительно о рублёвой стоимости. Если вы не забыли, то ещё в апреле за GeForce RTX 3070 просили 100 000 рублей. Только за последний месяц стоимость снизилась на 10 000 рублей, но все большие скидки ещё впереди, ведь на носу выход графических чипов следующего поколения.

GeForce RTX 3060 Ti стоит на 14 тысяч дешевле, а значит должна заинтересовать потенциальных покупателей. Видеокарта легко справляется с играми в разрешении 2К, но если у вас нет пунктика по поводу максимальных настроек графики, то можно даже задуматься о покупке монитора 4К. Потенциал у видеокарты огромен, а если сравнивать её с предыдущими поколениями, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 3060 Ti останется актуальной как минимум ещё 4-6 лет.

GeForce RTX 3050 раскупают как горячие пирожки, а всё потому, что это самая бюджетная видеокарта в текущем поколении NVIDIA. Нужно понимать, что это не делает GeForce RTX 3050 хорошей, но это скорее философский вопрос. Так, если вы никогда не покупали видеокарты AMD, то с высокой долей вероятности даже не будете рассматривать альтернативы. Ну а GeForce RTX 3050 станет неплохим выбором для разрешения 1080р, где раскроется в полную силу и не будет пасовать даже в самых сложных сценах. За 27 тысяч вы получите модель производства Palit. На этот раз перед нами пусть и бюджетная модель, но хотя бы с двумя кулерами, что позволит не думать о перегреве и лишнем шуме.

Почему геймеры продолжают покупать GeForce RTX 3060 за 41 тысячу рублей, когда за 42 тысяч есть GeForce RTX 3060 Ti, науке неизвестно. Есть мнение, что причина в полной безграмотности, когда покупатели ориентируются исключительно на количество видеопамяти. Вполне возможно, что 12 Гб кому-то кажутся лучше 8 Гб, но мы призываем вас думать своей головой, ведь разрыв между двумя указанными выше видеокартами стартует с 10% (в пользу GeForce RTX 3060 Ti), а значит вы на ровном месте потеряете очень весомую часть мощности.

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3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
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12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
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Самой дорогой видеокартой, которую активно покупают российские геймеры – это GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае речь о крайне мощной видеокарте со скоростной видеопамятью и высоким потенциалом. Никаких ограничений, ведь с GeForce RTX 3070 Ti можно себя легко чувствовать в любых играх даже в разрешении 4К. Стоит такая видеокарта 62 тысячи рублей, а это уже 1000 долларов в переводе на рубли. Увы, но у NVIDIA ничего более быстрого за такую цену пока нет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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