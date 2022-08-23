Перед нами ранний образец ещё не вышедшей линейки Ryzen 7000

Процессоры Intel и AMD появятся в продаже примерно в одно и то же время. Казалось бы, если это действительно так, то почему в таком случае мы видели тесты Raptor Lake ещё месяц назад, тогда как новая серия Ryzen 7000 всё ещё остаётся большой загадкой? Вполне возможно, что всё дело в самой Intel, которая относится к ранним утечкам спокойно, а может ребята из AMD следят за появлением процессоров в прессе более строго. Как бы там ни было, но Core i9-13900K уже не раз доказал свою способность удивлять, тогда как Ryzen 9 7950Х скромно отсиживается в сторонке. Мало того, если чипы синей команды уже прорывались в прессу, с красными пока всё сложно. Сегодня появился шанс изучить новый 6-ядерный камень Ryzen 5 7600X.

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Неизвестно, где владелец камня его раздобыл, но эксперты уверяют, что перед нами ранний инженерный образец. Необычный лот засветился в китайском Goofish и пока не вызвал энтузиазма у потенциальных покупателей. Дело в том, что штатная тактовая частота Ryzen 5 7600X стартует с 4.4 ГГц, тогда как финальная версия будет работать от 4.7 ГГц. Если внимательно присмотреться к данным на верхней крышке, то можно сделать вывод, что камень был выпущен на 17 неделе 2022 года, а значит тестировщик получил процессор в начале мая, что говорит о том, что перед нами крайне сомнительный экземпляр, который и вовсе может не работать. Даже если Ryzen 5 7600X и функциональный, то протестировать его негде, поскольку материнскую плату на сокете АМ5 под него не достать. Эксперты советуют игнорировать подобные лоты, поскольку даже при благоприятном исходе вы столкнётесь с ограниченным функционалам, массой проблем и многими другими неприятностями. Мало того, недавно в прессу попадал инженерный экземпляр Ryzen 7 7700X. Так вот, этот камень был выпущен в конце июня, а значит между двумя моделями огромная разница и масса ошибок, которые за это время могли быть устранены.

Счастливый обладатель Ryzen 5 7600X установил на него цену в 9999 юаней, что соответствует 1460 долларам. Сам они никак не подтверждает, что камень рабочий, но предлагает всем желающим предоставить ему доказательства того, что где-то есть более выгодные предложения. Если читатели укажут ему на другой такой же процессор по низкой цене, то продавец рассмотрит возможность скидки. При этом нет никаких сомнений, что камень находится у продавца на руках, поскольку он записал небольшое видео, где Ryzen 5 7600X можно рассмотреть воочию.

Если верить инсайдерам, то Ryzen 5 7600X представляет собой самую бюджетную модель в линейке. Она получит тактовую частоту от 4.7 ГГц и сможет разгоняться до 5.3 ГГц. При этом ходили слухи о том, что на всех ядрах такой камень сможет работать выше 5 ГГц. Ожидается, что из-за этого придётся ощутимо поднять TDP до 105 Вт, а значит потенциальным владельцам потребуется более внушительный кулер. Сложно даже представить себе, какую систему охлаждения нужно будет купить для более мощных 12-ядерных и 16-ядерных представителей семейства Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4.

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Обратите внимание на таблицу выше. Это пусть и предварительные, но довольно достоверные данные. Инсайдеры собирали информацию несколько месяцев, а за последние недели никаких обновлений не было. Вполне возможно, что перед нами уже финальные характеристики. Ясно, что большинство пользователей интересует не только тактовая частота, но и рекомендованная стоимость, и вот здесь у AMD есть несколько сюрпризов. Как видите, за Ryzen 5 7600X будут просить скромные 229 долларов, а вот за 8-ядерный Ryzen 7 7700X уже 299 долларов. К сожалению, энтузиастам придётся раскошелиться, ведь Ryzen 7 7800X будет продаваться за 449 долларов, тогда как 12-ядерный и 16-ядерные Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X оценены в 599 и 799 долларов соответственно. Насколько подобные утверждения окажутся правомерными, нам предстоит узнать уже в сентябре.