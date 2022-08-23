По мнению инсайдеров, вариантов графических чипов может быть несколько, а значит пока неясно, какой будет выбран в качестве финального

До анонса видеокарт NVIDIA следующего поколения осталось совсем немного времени. Неясно, покажет ли Дженсен Хуанг нам стенд с техническими характеристиками, или же будет полчаса рассказывать о невероятных прорывах в архитектуре. В любом случае всё это мы уже вскоре узнаем, ведь инсайдеры не дремлют. Стоит заметить, что одной из главных проблем графических чипов текущего поколения считается экономия видеопамяти. GeForce RTX 3080 получила всего 10 Гб, что было явно недостаточно для 4K@60fps, но в 2020 году мы стали свидетелями перехода флагманов NVIDIA на более скоростную видеопамять GDDR6X, поэтому можно было списать происходящее на последствия общего дефицита полупроводников. Как позднее стало известно, версия на 20 Гб действительно рассматривалась, о чём свидетельствовали реальные инженерные модели, находящиеся на руках у пользователей.

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В 2022 дефицита с доступом к полупроводниковым компонентам нет, а инсайдеры рассказывают о решении NVIDIA ощутимо увеличить количественные показатели новых графических чипов. При этом ходят слухи, что новинки будут основаны на более быстрой версии, работающей на скорости 21 Гбит/с. Согласно последней утечке, есть вероятность появления ультимативной GDDR6X на 23 Гбит/с, что кажется просто невероятным, ведь у конкурента будут стоять скромные 18 Гбит/с. Согласно полученной информации, NVIDIA планирует поставить такую быструю видеопамять исключительно на графический чип GeForce RTX 4080. Якобы, в текущем виде он испытывает явную нехватку пропускной способности. Здесь всё просто, ведь находящаяся сегодня в продаже GeForce RTX 3080 имеет 10 Гб видеопамяти и 320-битную шину. В результате пропускная способность равняется 760 ГБ/с. Благодаря замене видеопамяти на GDDR6X@23 Гбит/с удастся повысить показатель пропускной способности на GeForce RTX 4080 до 736 ГБ/с. Это не рекорд, но уже близко к текущим значениям.

Вообще, инженеры NVIDIA сами себе создают проблемы. Дело в том, что GeForce RTX 4080 оснащена 256-битной шиной. Сделано это было по нескольким причинам. Во-первых, графический чип с шиной на 320 бит или даже 384 бита хотят приберечь на будущее, что позволит продать больше видеокарт GeForce RTX 4080 Ti. Ну а во-вторых, таким образом удалось не только сэкономить, но и скорректировать производительность в нужную сторону, оставив большой зазор между флагманами, который и можно заполнить за счёт более быстрых решений. Инсайдеры отмечают, что использование более скоростной памяти на 23 Гбит/с никак не повлияет на увеличение теплопакета. Ожидается, что вместо заявленных 420 Вт геймеров ожидают скромные 340 Вт. Одновременно с этим эксперты советуют не делать скоропалительных выводов, поскольку сегодня могут существовать несколько различных графических чипов, один из которых в итоге и будет называться GeForce RTX 4080. Что именно выберет руководство NVIDIA, пока неясно. Очень многое будет зависеть от факторов, о которых мы с вами вообще ничего не знаем.

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А вот об увеличении количества видеопамяти стоит поговорить. Судя по всему, Дженсен Хуанг пошёл по стопам Лизы Су, ведь мы видим аналогичное соотношение между битностью шины и количеством видеопамяти для графических чипов, занимающих идентичные позиции в ценовых сегментах. Например: GeForce RTX 4080 против Radeon RX 6800 ХТ (256-битная шина и 16 Гб видеопамяти). Или же GeForce RTX 4070 против Radeon RX 6700 ХТ (192-битная шина и 12 Гб видеопамяти). И всё бы хорошо, но даже сегодня мы не знаем, решится ли руководство NVIDIA выпустить все три графических чипа в 2022 году. Не секрет, что компания испытывает сложности из-за перепроизводства. Это вынуждает снижать цены, но оценить эффективность политики Дженсена Хуанга будет возможно только по итогам третьего квартала. Таким образом вероятность выхода GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 всё ещё под угрозой, а все остальные модели мы со 100% вероятности увидим не раньше конца первого квартала 2023. И это ещё оптимистичный прогноз, ведь никто не знает, сколько GeForce RTX 3070/GeForce RTX 3060 лежат мёртвым грузом на складах.