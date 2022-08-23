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Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
На это раз гнаться за максимальными настройками графики мы не будем, а попытаемся немного сэкономить
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Если у вас есть 100 тысяч рублей, то вы просто отправляетесь в магазин, где вас поджидает новенькая GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта настолько быстрая, что позволит вам не думать о необходимости снижать настройки графики даже в разрешении 4К. Вот только далеко не все любители компьютерных игр могут себе позволить такие вольности. Многие с трудом собирают 20 тысяч, а значит реальные возможности намного ниже, чем хотелось бы.

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Обычно, когда мы готовим материал о том, какую видеокарту подобрать для той или иной игры, то мы исходим из того, будет ли тот или иной графический чип обеспечивать стабильные 60 кадров в секунду на максималках. В то же время, в интернете достаточно сравнительных тестов, в рамках которых можно убедиться, что между высокими и максимальными настройками графики разница не такая уж и большая. Кроме того, даже на средних многие игры смотрятся достойно. Именно поэтому сегодня мы решили подумать о том, какая видеокарта нужна для суперхита августа Marvel's Spider-Man Remastered на средних графических настройках. Кстати, игра уже на торрентах, поэтому не торопясь проходим за бесплатным эксклюзивом Sony.

Для 4К на средних будет достаточно Radeon RX 6650 XT. Это далеко не самая быстрая видеокарта AMD, но цена её сегодня смотрится очень привлекательно, а производительности достаточно для настоящих свершений. Кстати, если вы используете технологию масштабирования FSR, то и вовсе сможете играть на высоких, хотя многие геймеры скажут, что это будут не настоящее разрешение 4К. Вполне возможно, но здесь нужно выбирать, либо средние настройки графики, либо смириться с тем, что умная система обманывает ваши глаза.

В этом же ценовом диапазоне у NVIDIA есть только GeForce RTX 3060. Мы неоднократно писали вам о том, что эта видеокарта сильно отстаёт от Radeon RX 6650 XT, поэтому рекомендовать её в качестве прямой альтернативы не будем. И всё же, многие наши читатели предпочитают держаться от продукции Лизы Су подальше. GeForce RTX 3060 перспективная и очень интересная видеокарта. Ей явно не хватает мощи под капотом, но зато есть 12 Гб видеопамяти. Marvel's Spider-Man будет работать в 4К без сбоев, ну а картинка пусть и не станет лучше, но точно не покажется вам глиняной и некачественной.

Для 2К на средних отлично подходит Radeon RX 6600. Мы плавно опустились на один ценовой сегмент ниже, поэтому и производительность здесь не такая высокая. Radeon RX 6600 способна себя неплохо проявить, а также может похвастать отличной энергоэффективностью. Фактически, эта видеокарт имеет одно из лучших (или даже лучшее) на рынке соотношение между производительностью и штатным теплопакетом. В обычной жизни геймеры не гонятся за максимальными настройками, поэтому нет ничего удивительно в том, что и мы предложим запускать Marvel's Spider-Man на средних.

GeForce RTX 3050 ощутимо медленнее Radeon RX 6600, но фанаты NVIDIA глухи к такой информации. Если вас терзают сомнения, обращайтесь в интернет, где есть множество различных тестов. Выбирайте видеокарту, которая больше нравится вам. GeForce RTX 3050 очень неплохо себя показывает в играх и занимает одно из первых место по продажам в мире. Было бы глупо советовать не брать видеокарту, о существовании которой знают миллионы геймеров.

Для 1080р подойдёт Radeon RX 6500 XT. Здесь у нас бюджетный графический чип, который не хватает звёзд с неба. Видеокарта просто работает, но пытаться погонять её в более высоких разрешениях всё же не рекомендуем. 19 тысяч многим кажутся намного привлекательнее 30 тысяч, поэтому покупатели чаще обращают внимание на бюджетный сектор.

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Со стороны NVIDIA доступна GeForce GTX 1650. И снова видеокарта зелёной команды медленнее, но продаётся лучше. Это какое-то проклятье, но мы с вами должны сделать правильные выводы. При этом мы не агитируем вас на AMD. Вполне возможно, что у вас есть личные предубеждения, или даже личный опыт. Словом, берите то, что на вас смотрит, а иначе будете долго жалеть о неверном выборе. Что до Marvel's Spider-Man, то обе последние видеокарты худо-бедно справляются с этой игрой на средневысоких в 1080р.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #marvel spider-man
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