Видеокарты AMD не только дешевле NVIDIA, но и быстрее

Согласно квартальному отчёту, падение рынка видеокарт превысило даже самые пессимистичные ожидания аналитиков. Продажи NVIDIA просели на 44%, что в итоге вылилось потерей 1.4 миллиарда долларов. Склады переполнены, а простых решений нет. В связи с этим будет нелишним напомнить, что сегодня на рынок видеокарт оказывают давление сразу несколько негативных факторов. Во-первых, на носу выход новой серии Ada Lovelace, поэтому значительная часть геймеров просто решила посидеть в сторонке. Неясно, насколько такая тактика окажется успешной, но в данном случае для производителей не всё потеряно, ведь речь идёт об отложенном спросе. Во-вторых, переоценка интереса к майнингу привела к неверным решениям со стороны руководства NVIDIA и AMD. Обе компании надеялись продавать фермерам миллионы видеокарт по грабительским ценам, а в итоге оказались у разбитого корыта со скидками, о чём мы сегодня и поговорим.

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На прошлой неделе наши читатели живо обсуждали, как активно американские магазины скидывают цены на графические чипы NVIDIA и AMD. Разобравшись в ситуации, удалось выяснить, что бюджетные видеокарты продаются с большой наценкой, середняки могут стоить на 100 долларов дороже рекомендованной цены, и только флагманы можно купить с большим дисконтом. Это значит, что большинство геймеров продолжает переплачивать, а положение дел на рынке графических чипов меняется крайне медленно. Но давайте подкрепим эту информацию конкретными доказательствами. На канале Hardware Unboxed появился подробный разбор цен на конец августа.

Как видите, только флагманы NVIDIA могут похвастать ценами ниже рекомендованных, тогда как даже в США средний и бюджетный сегменты не радуют потенциальных покупателей. Например, GeForce RTX 3050 стоит от 310 долларов, что на 24% дороже официальной стоимости на момент старта продаж. А вот с AMD дела обстоят кардинально иначе. Например, Radeon RX 6600 XT можно отхватить всего за 300 долларов, тогда как встретить GeForce RTX 3060 дешевле 380 долларов крайне проблематично. Учтите, что видеокарта красной команды изначально была дороже и примерно на 10% быстрее. Получается, что вы не только экономите, но и получаете больше. При этом подобное заявление верно для всей линейки AMD. Получается, что сегодня намного выгоднее покупать видеокарты красной команды, поскольку Дженсен Хуанг пока не готов скидывать цены на средний класс. А вот графические чипы предыдущих поколений топчутся на месте. Например, линейка GeForce GTX 1600 скинула всего 1% за август, а Radeon RX 5000 даже подорожала, правда всего на пару процентов.

Инсайдеры отмечают, что тройка лидеров, занимающихся производством видеокарт на основе графических чипов NVIDIA и AMD, всё больше переключается на продукцию красной команды. Якобы, снижение спроса на рынке и падение цен привело к тому, что выпускать видеокарты серии Radeon RX 6000 стало выгодно. Судя по всему, руководство AMD предоставляет партнёрам скидки, что позволило ASUS, Gigabyte и MSI не только переориентировать свои мощности, но и снизить общие потери. Всё это значит, что в ближайшее время мы не только можем увидеть больше скидок на видеокарты, но и достаточное количество моделей для выбора. Аналитики отмечают, что об эффективности стратегии NVIDIA и AMD можно будет судить по итогам 3 квартала текущего года. Пока же можно констатировать, что скидки на продукцию красного лагеря добрались и до российской розницы. В данном случае обойдёмся без глубокого анализа, отделавшись парой примеров. Так, Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 стоят 39 тысяч рублей. Как вы уже поняли, последняя намного медленнее, а первая ещё и является прокачанной версией с более скоростной видеопамятью на 17.5 Гбит/с.

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