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Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
Покупка спутника для Украины уже начала обрастать неприятными подробностями
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Одна из проблем, с которой чуть ли не ежедневно сталкиваются жители постсоветского пространства – это тотальная коррупция и воровство во всех звеньях властных структур. Обычного человека могут посадить за кражу молока из супермаркета, тогда как чиновники, распилившие миллиарды, отделываются лёгким испугом и в худшем случае уходят в отставку. Многие и вовсе возвращаются, либо переводятся подальше от глаз журналистов. Но если в России хотя бы как-то пытаются решать подобную проблему, то в последние годы в Украине воровство во власти стало происходить открыто. Мэры, губернаторы, командующие гарнизонами и многие другие проводят открытые тендеры, где покупают откровенный мусор за миллионы. Создаются компании прокладки, выигрывающие тендеры на покупку государственных баз отдыха, а военные активно продают оружие за рубеж.

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Всё это настолько обыденно, что местное население уже даже перестало реагировать на подобные акты воровства, но иногда происходят события, которые способны поднять волну даже сегодня. Вообще, в условиях ведения военных действий воровать стало куда проще. Журналисты помалкивают, ведь любого умника, который суёт нос не в свои дела, можно обвинить в сепаратизме и посадить в тюрьму, либо вовсе застрелить без суда и следствия. Но вернёмся к теме нашего материала. Ещё недавно Сергей Притула был обычным комиком, шутки которого перестали быть смешными много лет назад. Он колесил по западной части страны и постоянно давал концерты в Киеве. С приходом к власти Зеленского парень оживился, а совсем недавно подался в волонтёры. Он основал собственный фонд, объявив сбор денег на беспилотники типа Байрактар. Народ воодушевился, ведь эти БПЛА преподносились как ультимативные устройства, уничтожить которые просто невозможно. В итоге собрали кругленькую сумму, но беспилотники так и не были куплены, ведь турецкая компания фонду Притулы подарила беспилотники бесплатно.

Народ зашептался, ведь 600 миллионов гривен (16 миллионов долларов или почти 1 миллиард рублей) куда-то делись, но обвинять комиков в воровстве сегодня в Украине не принято. Совсем недавно Притула сообщил об очередной победе, ведь ему удалось эффективно инвестировать всю сумму, купив финский спутник. Первые несколько дней патриоты радовались, ведь теперь у Украины появился свой собственный спутник. Как оказалось, эйфория была преждевременной, ведь за такую немаленькую сумму удалось получить только годичную подписку. Подробности работы продвинутого аппарата вы можете найти в интернете, что до целей, то они оказались весьма размыты, а в прессе уверяют, что благодаря спутнику будут наводиться ракеты на крымский мост.

Но всё самое интересное стало всплывать уже после того, как первый ажиотаж сошёл на нет. Согласно официальным данным из Пентагона, за последние полгода американское правительство увеличило инвестиции в покупку снимков, получаемых спутниками группировок Maxar, BlackSky и Plane. В США рассказывают о том, что нарастили обмен данными в 5 раз, а вся информация, получаемая в ходе съёмки со спутников, поступает напрямую аналитикам из Украины. Получается, что десятки спутников и так передавали все разведывательные данные украинским военным, а теперь туда добавится ещё 20 сырых снимков непонятной территории. В прессе пишут, что контракт Притулы исключает возможность выбора местности в реальном времени, а значит в итоге это будут случайные фотографии.

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Что же, война – это лучшее время для тех, кто умеет зарабатывать деньги там, где люди обычно умирают. Налицо очередной распил, хотя сегодня в украинской прессе говорить такие термины запрещено. Есть мнение, что аренда спутника носит ещё и политический характер. Так, ранее американские военные передавали секретные данные о передвижении российских войск полулегально. Официальные лица предпочитали делать вид, что ничего подобного не происходит, хотя тупые вояки на камеру подтверждали факты сотрудничества. После того как у Украины появился собственный спутник, можно открыто передавать всю информацию, подавая это под соусом, что данные получены спутника Притулы. Возможно, именно поэтому в Киеве предпочитают не замечать коррупционных схем бывших комиков, а ныне любителей распилить деньги обычных украинцев. А может дело в том, что у клоунов есть собственный кодекс, согласно которому коллег по цеху не сдают! Источник

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#политика
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