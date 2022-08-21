Mi Phone 1 - это обычный брелок, начальная цена которого составила всего 1 юань

Некоторые люди стараются разнообразить свою жизнь необычными вещами. Кто-то покупает авторские картины, которых больше нигде не встретишь. Это могут быть уродливые вазы, нарисованные местным художником, или вышитые кривыми стежками настенные полотна. Другие ищут в магазинах предметы старины, а некоторые и вовсе делают собирательство подобных вещей своим хобби. Нужно учитывать, что всё это удовольствие не из дешёвых, поэтому большинство людей всё же покупает репродукции картин и копии старинных ваз, выполненные в готическом стиле.

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С приходом электроники многие переключили своё внимание на подобные устройства. Например, были времена, когда видеомагнитофон считался редкостью, а кассеты для него стоили довольно внушительные суммы. Точно такая же ситуация была и с компьютерами, но по мере наращивания производства, появления более технологичных накопителей и скоростного интернета, коллекции дисков с играми, фильмами и даже старые картриджи на консоли из 90-х годов неожиданно стали бесполезны. Отдельные люди коллекционируют и такую продукцию, но носитель должен быть действительно редким. В любом случае любителей странных поделок достаточно. Например, несколько лет назад небольшой стартап выпустил пластиковый смартфон, который не звонил. Купившие такой гаджет заявляли, что чувствуют себя спокойно, ведь впервые за многие годы получили возможность общаться с близкими или провести время на природе. Якобы, ощущение телефона в кармане успокаивает, даже если он и не может звонить.

Похоже, Xiaomi прекрасно знает о том, что фанаты компании любят странные гаджеты. Несколько дней назад был выпущен брелок. Он копировал дизайн первого смартфона Xiaomi Mi 1 и приурочен к 11-летию поступления аппарата в продажу. Брелок получил название Mi Phone 1 и продавался в лимитированной партии. Он сделан из нержавейки, а на лицевой панели лазером выбиты кнопки, окошко камеры и другие элементы. Крепление осуществляется за счёт стильного шнурка, который идёт в комплекте. Дабы не портить визуальный стиль, крепление вкручивается в разъём, похожий на обычный 3.5 мм выход для наушников. Как вы уже поняли, ни одна кнопка не работает, а стоит такое чудо не совсем технологической мысли всего 1 юань. В переводе на доллары по курсу Xiaomi просит за брелок, который в прессе почему-то называют подвеской, всего 15 центов или 9 рублей.

Первую партию из 10 000 брелоков раскупили за несколько минут, а после Mi Phone 1 хлынул на торговые площадки, где перекупщики продают его с огромной наценкой. Купить гаджет дешевле 100 юаней не представляется возможным, но таких предложений мало, а многие из них и вовсе созданы мошенниками. В то же время проверенные продавцы неспешно реализуют брелоки за откровенно неразумные суммы. Например, есть несколько предложений за 299 юаней, что больше 40 долларов, но это для внутреннего рынка, тогда как для иностранцев сразу же предлагается заплатить 60 долларов (3570 рублей). Если перевести это в юани, то получится, что переплата доходит до 410 раз. Мы не станем утверждать, что купить дешевле не получится, но даже если стоимость взлетела в 200 раз, то это уже не нормально.

На волне популярности Xiaomi обещает выпустить ещё одну партию брелоков. Очевидно, что для китайской компании это не бизнес, а самопиар. Чем больше инфоповодов в интернете, тем больше потенциальных покупателей узнает о существовании смартфонов Xiaomi. Всё это должно способствовать получению прибыли и увеличению рыночной доли. В России официально Mi Phone 1 не продаётся, поэтому вы можете купить брелок только у перекупщиков. Судя по всему, делать это прямо сегодня не стоит. Вполне возможно, что после выхода ещё нескольких партий по 10 000 штук ажиотаж сойдёт на нет.

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Кстати, брелок поставляется в картонной коробочке, где можно встретить инструкцию и внутреннюю отделку, напоминающую обычный телефон.