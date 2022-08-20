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Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
Ситуация вокруг Neuralink сложная, а шансы на успех тают с каждым годом
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Одним из самых перспективных проектов Илона Маска без преувеличения можно назвать Neuralink. На первый взгляд полёты в космос и электрокары обладают куда большим потенциалом, но в реальности всё обстоит иначе. Всё дело в том, что автомобили производят сотни компаний, десятки из которых могут назвать себя крупными. Мало того, сделать машину на электричестве ещё проще, а сегодня наблюдается увеличение производства электрокаров и снижение спроса на подобные автомобили. Не стоит забывать, что по мере появления сильных конкурентов и роста продаж будут снижаться или вообще исчезнут государственные субсидии, а значит будущее Tesla назвать радужным можно только с большой натяжкой. У космической программы SpaceX достаточно проблем. Начнём с того, что за несколько лет инженеры компании так и не смогли разработать ракету Super Heavy для космического шатла Starship. Именно он должен доставить людей на Марс и Луну, но пока все перспективные стенды взрываются, а некоторые даже не способны оторваться от Земли.

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Есть конкуренты и у Starlink. Начнём с того, что тысячи спутников для обеспечения работы беспроводного интернета по всему миру явно излишни. Эксперты критикуют как технологии Илона Маска, так и способ реализации. Кроме того, в крупных городах скорость интернета уже давно превышает необходимые нормы, поэтому популярность Starlink там может оказаться под сомнением. Особенно, если учитывать высокую стоимость оборудования, без которого приём сигнала невозможен. И вообще, интернет у людей уже есть, эра космических полётов может так никогда и не наступить, а электрокары и вовсе обыденность. Что до Neuralink, то перед нами технология будущего, позволяющая расширить возможности человеческого мозга. Прежде всего Илон говорит о лечении людей, имеющих травмы мозга. По его мнению, специальные импланты позволят вернуть некоторым пациентам двигательные функции, а тяжело больным позволят общаться с помощью компьютера, писать сообщения на смартфоне и осуществлять беспроводное управление техникой и электроникой.

И всё бы ничего, но на пути Маска встали чиновники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ещё в 2019 году Илон заявил о планах начать испытания на людях в 2020 году. После переговоров с регулятором было решено перенести сроки на 2021 год, ну а на дворе вторая половина 2022 года. Как выяснилось, FDA до сих пор не разрешило использовать имплант Neuralink для вживления в мозг, при этом переговоры оказались такими сложными, что на кону существование всего проекта. Знакомые с ситуацией люди сообщают, что Маск крайне разочарован и ищет возможность продолжить разработки. При этом плохо идут дела и в самой компании. Сегодня там работает 300 сотрудников, а инвестиции достигли 363 миллиона долларов. На первый взгляд всё прекрасно, но на самом деле наблюдается бегство специалистов.

Изначально Neuralink основали 8 учёных, из которых 6 покинули ряды компании, а в итоге остался только сам Илон и Маск и инженер по имплантации Донджин. По некоторым данным, одна из проблем, вставшая на пути переговоров с регулятором, заключается в самой технологии, которую создали инженеры Neuralink. Известно, что имплант требует прямого доступа к мозгу пациента, а значит нужна операция, а сам подход несёт потенциальные риски отторжения, попадании инфекции и другие осложнения. Похоже, ситуация выходит из-под контроля, ведь совсем недавно Илон лично связался с главой конкурирующей компании Synchron Томасом Оксли. Миллиардер предложил инвестировать в проект для совместной разработки мозгового импланта.

Известно, что Synchron имеет на руках рабочий мозговой имплант, вот только в отличие от технологии Neuralink, первая не использует инвазивные технологии. Вместо этого устройство крепится на голову и уже сегодня доказало свою эффективность, позволив парализованным людям управлять цифровыми гаджетами с помощью силой мысли. Информации о том, на каком этапе находятся переговоры между компаниями, пока нет. Вполне возможно, что Synchron отвергнет притязания Илона, поскольку имеет неплохие шансы для самостоятельного технологического прорыва. Так, в штате компании находится 60 специалистов, а общие инвестиции достигли 65 миллионов долларов.

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Было бы наивным полагать, что Маск мечтает дать парализованным людям доступ к смартфонам. На самом деле ещё до основания Neuralink миллиардер пространно рассказывал об опасностях искусственного интеллекта. Тогда он заявлял, что компьютер может обойти человека, а значит нужно прокачать наш мозг таким образом, чтобы люди всегда были на шаг впереди. Неясно, получил ли Илон подобное устройство, или оно так и осталось в его фантазиях. Пожалуй, мы ещё довольно долго не услышим ничего интересного на эту тему, а пока злой ИИ продолжает набирать мощь. Как тебе такое Илон Маск? Источник

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#технологии #илон маск #neuralink
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