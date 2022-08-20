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Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
Ожидается, что рубль может ещё укрепиться, но в долгосрочной перспективе доллар останется более привлекательным для сбережений
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Март 2022 года стал самым сложным месяцем для российской национальной валюты. Руководство США планировало обрушить курс рубля, поставив экономику страны в безвыходное положение. Обычно в таких ситуациях происходит обрушение промышленного производства, растёт безработица, а наиболее незащищённые слои населения оказываются без средств к существованию. Как вы прекрасно знаете, план США не сработал, а вместо падающего рубля жители России получили сильную валюту, курс которой продолжил укрепляться на фоне резкого падения евро и роста инфляции в большинстве развитых стран. Весной за 1 доллар давали чуть больше 51 рубля, но в итоге регулятору удалось снизить напряжённость среди промышленников, опустив курс до 60 рублей за 1 доллар США.

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Есть мнение, что сегодня курс национальной валюты РФ искусственный. Мы не будем углубляться в подобные споры, поскольку в данном случае наших читателей интересуют немного другие вопросы. Начнём с того, что дорогой рубль прежде всего невыгоден экспортёрам. После отправки своей продукции за рубеж нужно заплатить налоги, а также заработные платы. И вот тут и возникает главная проблема, ведь выплаты происходят в рублях. Если раньше за 1 доллар давали 75 рублей, то при текущем курсе происходит потеря 15 рублей за 1 экспортный доллар. Снижать зарплаты государство не позволит, а некоторые промышленники уже объявили, что работают в положении близком к убыточному. Сколько всё это будет продолжаться, никто не знает, ведь пока Центробанк не готов к долларовым интервенциям.

Ну а к концу этой недели наметился новый тренд. Как видите, ещё 16 августа за 1 доллар давали 62 рубля, тогда как сегодня всего 59 рубчиков. По словам экспертов, мы видим результаты налоговых выплат в бюджет со стороны экспортёров. Старт сезона налоговых выплат пришёлся на этот понедельник и достигнет своего пика к концу месяца. 25-29 августа экспортёры начнут активнее продавать валюту на бирже с целью получить максимальное количество рублей. В связи с этим ожидается дальнейшее укрепление курса национальной валюты. Во многом ситуация будет зависеть от геополитических событий, но если ничего экстраординарного не случится, то давления на рубль не будет, а значит к началу осени за 1 доллар будут давать 56 рублей.

Но если негативного давления на рубль нет, то прямо сейчас мы становимся свидетелями появления фундаментальных факторов, способствующих укреплению национальной валюты РФ. Например, на фоне информации о снижении запасов нефти в США, цена 1 барреля снова подпрыгнула до 96 долларов. Лето подходит к концу, а значит растут опасения относительно благополучного завершения осенне-зимнего периода в Европе. Из-за этого спотовая цена газа выросла до 2500 евро. Заметно влияние внутренних экономических проблем США. Совсем недавно ФРС опубликовала отчёт, в рамках которого финансисты допустили возможность прекращения текущей кредитной политики. Напомним, за последние месяцы ставка по кредитам выросла с нуля до 2.5%, а в ближайшие месяцы может достичь 4%. Экономисты предполагают, что продолжение взятого ФРС курса может привести к рецессии. Публикация уже привела к негативным последствиям, из-за чего курс доллара пошёл вниз.

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Что до рубля, то только восстановление импорта позволит вернуть его на отметки выше 65. Аналитики полагают, что ожидать падения экономики США не приходится, а значит доллар останется мощным финансовым инструментом. Очевидно, что американская валюта продолжит давить на валюты большинства стран, поэтому эксперты советуют держать свои долговременные сбережения именно в вечнозелёных. Так, если у вас есть возможность купить наличных, то это может стать лучшим вариантом. Что до цифровых и безналичных денег, то в этом случае стоит присмотреться к гонконгскому доллару, курс которого привязан к доллару США. Нет никаких сомнений, что фанаты криптовалют с подобными заявлениями не согласятся. Биткоин и Эфир для многих выглядят куда привлекательнее зелёных бумажек. Мало того, существуют стейблкоины, курс которых всегда равен 1 доллару. Словом, инструменты для инвестирования и хранения денег есть, самое главное найти средства, которые можно было бы вложить, пусть даже это будет обычная трёхлитровая банка. Источник

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#экономика #рубль
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