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Возвращаемся в Cyberpunk 2077 – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
Даже спустя полтора года после своего выхода Cyberpunk 2077 остаётся самой требовательной игрой на планете. Именно поэтому мы постараемся подобрать оптимальные видеокарты для каждого разрешения дисплея
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Многие игры после своего релиза не получают дополнений и могут в лучшем случае рассчитывать на патчи, повышающие производительность и залатывающие самые большие дыры. Но когда речь идёт о блокбастерах, то покупатели ждут от разработчиков совершенно другой стратегии. Например, серия Assassin’s Creed получает невероятные дополнения, многие из которых значительно расширяют сюжет, открывая доступ к новым островам и большому количеству квестов. А вот с Cyberpunk 2077 дела обстоят печально. Руководство студии CD Projekt обещало выпустить несколько бесплатных обновлений в 2021, запустить мультиплеер и пару платных дополнений в 2022 году.

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Как вы знаете, планам не суждено было сбыться, а разработчики так и не смогли решить проблем со стабильностью и багами. Графика пестрит дырами, сюжет примитивен и линеен, а движок настолько кривой, что способен поставить в тупик самую мощную видеокарту. Судя по всему, лучше уже не будет, поэтому, если вы ещё не пробовали одну из самых переоценённых игр последних двух лет, то самое время сделать это сегодня. Главное не ожидать от Cyberpunk 2077 чего-то экстраординарного. 

Ну а поскольку вам потребуется видеокарта, то мы попытаемся сделать правильный выбор. Мы крайне не рекомендуем покупать монитор 4К, но если вас угораздило выбрать дисплей именно с таким разрешением, то придётся купить дорогую видеокарту. Оптимальным выбором будет GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта обладает огромным потенциалом и сможет тянуть что угодно. Помните, если ваша видеокарта без проблем справляется с Cyberpunk 2077, то она справится с чем угодно. У NVIDIA есть и более мощные видеокарты, но они всего на 7-10% быстрее, а стоят намного дороже. Именно поэтому мы советуем обратить внимание именно на GeForce RTX 3080 Ti.

Переходя к 2К, вы автоматически экономите целую гору денег. GeForce RTX 3070 Ti для такого разрешения достаточно, а стоит такая видеокарта 66 тысяч рублей. Вообще, если у вас нет привычки выставлять максимальные настройки графики, то можно взять что-то попроще, но с нашей точки зрения такое решение не окупится. Дело в том, что игры становятся всё требовательнее, а видеокарты берут как минимум на 3 года. Именно поэтому экономия может обернуться против вас. Единственным существенным минусом GeForce RTX 3070 Ti является наличие 8 Гб видеопамяти. Нам кажется, что можно было бы на такой мощный продукт поставить и больше.

Если вы думаете так же как и мы, то берите Radeon RX 6800. В данном случае производительность будет выше, чем у GeForce RTX 3070 Ti, а 16 Гб видеопамяти только усиливают потенциал видеокарты AMD. Кроме всего прочего вы ещё и экономите 5 тысяч рублей. Выгода небольшая, но вместе с приростом количества кадров и удвоением видеопамяти, это выглядит солидно. Мы прекрасно понимаем, что фанатов Дженсена Хуанга не переубедить, но для разумных людей достучаться возможно.

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 жутко требовательная, производительности Radeon RX 6650 XT будет достаточно для стабильного фрамрейта в 1080р. Народное разрешение куда проще для видеокарты, а картинка на максимальных настройках качества будет радовать не только обычных геймеров, но и требовательных эстетов. Radeon RX 6650 XT из коробки включает скоростную видеопамять на 17.5 Гбит/с и считается самой быстрой картой в своём классе. Не забывайте, что она ещё и отличается скромным теплопакетом, а значит не будет глушить вас даже во время самых тяжёлых сцен.

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GeForce RTX 3060 по непонятным причинам выставляют как прямую конкурентку указанной выше видеокарты. На самом деле Radeon RX 6650 XT намного быстрее и способна противостоять находящейся в другой ценовой категории GeForce RTX 3060 Ti. Всё это не значит, что GeForce RTX 3060 плохая и не будет тянуть Cyberpunk 2077 на максимальных настройках в 1080р. Будет, но в такой ситуации нужно помнить, что всегда есть выбор. Если вы вместо реального прироста производительности начнёте пересказывать слухи о проблемных драйверах AMD, то вам действительно стоит обратить внимание на NVIDIA. Дженсен Хуанг и команда делают идеальные драйверы, которые нравятся всем.

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#видеокарты #cyberpunk 2077 #оптимальные ценовые предложения
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