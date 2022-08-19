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Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
Совершенно незаметно цены на видеокарты снизились и в магазинах РФ. Например, Radeon RX 6650 XT можно купить всего за 35 000 рублей
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Наши читатели уже неоднократно слышали о том, что цены на видеокарты в США снижаются. Как оказалось, середняки всё ещё не опустились ниже рекомендованной стоимости, а вот флагманы можно купить с огромной выгодой. Например, нередки случаи, когда GeForce RTX 3090 Ti продаётся за 1300 долларов, тогда как Radeon RX 6900 XT можно купить всего за 700 вечнозелёных. Если переводить все эти цифры по курсу в рублях, то получится ну очень дёшево. Приходится констатировать, что российский рынок далёк от подобных предложений, поскольку ритейлеры сталкиваются с необходимостью завозить видеокарты в обход санкций.

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В результате цены не совсем такие, как нам бы хотелось. Но это только если думать о прямой конвертации в доллары, тогда как с учётом рекомендованной стоимости на момент старта продаж, всё очень даже неплохо. Сегодня мы изучим несколько графических чипов, каждый из которых либо уже стоит ниже официальной стоимости на момент начала продаж, либо приблизился к этой отметке вплотную.

Начнём с GeForce RTX 3080 Ti. Это видеокарта способна обеспечить ультимативный уровень графики в любой игре даже в разрешении 4К. Рекомендованная цена этого графического чипа на момент старта продаж составила 117 тысяч, поэтому сегодня вы можете отхватить его с выгодой до 12 тысяч. Учитывайте, что когда мы говорим об официальной стоимости, то всегда указываем на эталонную модель, которая имеет пусть и эффективную, но не самую лучшую систему охлаждения. В данном случае у нас никаких компромиссов на этот счёт нет.

Radeon RX 6900 XT – это ещё одна видеокарта, которую уже можно купить дешевле, чем AMD предполагала продавать её на российском рынке. Флагман красной команды обладает огромным потенциалом и легко справляется с любыми играми в 4К@60fps. С трассировкой лучей могут возникнуть вопросы, но это частный случай, ведь важнее конечная производительность, а не блики и отражения на асфальте. У Gigabyte получилась достойная модель, с которой точно не возникнет проблем.

GeForce RTX 3070 Ti получила рекомендованную цену в 58 тысяч, ну а сегодня прокачанная модель Palit GameRock с необычным дизайном и впечатляющей подсветкой стоит 65 тысяч рубликов. Получается, что и здесь цена близка к рекомендованной, а в добавок вы получите дизайн и подсветку. Не всех геймеров подобные глупости вообще интересуют, но если уж в комплекте всё это есть, то грех отказываться. Если вы не в курсе, то GeForce RTX 3070 Ti обладает недюжинной производительностью, хотя и уступает более дорогим графическим чипам.

На момент старта продаж NVIDIA просила за GeForce RTX 3060 Ti 40 тысяч рублей. На самом деле никто по такой цене эту видеокарту не видел, а когда несколько моделей выбрасывали по 60 тысяч, выстраивалась очередь на месяц вперёд. Сегодня вы можете купить GeForce RTX 3060 Ti за 46 тысяч рублей, что далеко от идеала, но в целом позволяет играть во все игры в разрешении 2К на максималках.

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3050 дешевле 30 тр в Регарде
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3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
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Ну и на закуску у нас есть Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта требует отдельного пояснения. Дело в том, что перед нами более быстрая модель, у которой видеопамять заменена на более скоростную 17.5 Гбит/с. В то же время стандартная Radeon RX 6600 XT на момент старта продаж стоила 33 тысячи рублей. Если вы ещё не забыли, то ниже 60 тысяч цена на эту видеокарту не опускалась, что считалось ещё неплохо. Дело в том, что примерно столько де стоила GeForce RTX 3060. Последняя ощутимо медленнее, но играет в том же ценовом сегменте. Вот и получается, что более скоростная Radeon RX 6650 XT за 35 700 не только быстрее стандартной версии, но и стоит росно столько же. Учитывайте, что во время презентации нам показывали скромную Radeon RX 6600 XT с одним большим кулером. Gigabyte традиционно не экономит на мелочах, а здесь у нас целых три вентилятора, что гарантирует тишину, низкие температуры и высокую эффективность.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6650 xt
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Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
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