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Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Эксперты отмечают, что самый опасный сценарий исключён
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Помните старый мультфильм «Трое из Простоквашино»? В одной из серий почтальон Печкин приносит посылку, которую не собирается отдавать. Причина простая: у животных документов нет, а мальчику ещё рано иметь паспорт. Даже местные коровы знают, что внутри посылки, но Печкин всё равно намерен 3 раза покрутить коробкой у носа дяди Фёдора, сделав вид, что так и должно быть. К счастью, абсурдную ситуацию в мультфильме удалось разрешить с помощью хитрости, но в жизни всё куда запутаннее, ведь наш мир не просто сходит с ума, но и толкает себя в пропасть, выбраться из которой уже не получится.

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В данном материале мы поговорим о ситуации на Запорожской АЭС. Ещё в начале марта она перешла под контроль России, после чего какое-то время функционировала в штатном режиме. Напомни, даже сегодня вся вырабатываемая энергию уходит в сторону Украины. Получается забавная картина, ведь сама АЭС находится в зоне ответственности российских специалистов, но никакой выгоды от этого страна не имеют. Вывод станции из украинской энергетической системы уже начался. Ожидается, что к концу года электричество перестанет поступать в сторону Запорожья, направив потоки в сторону России. Сам объект располагается в городе Энергодар, но это дополнительная информация, ведь многие путаются из-за названия. Несколько недель назад мир впервые услышал об обстрелах АЭС. Если бы ракетный удар был только один, то направление прилёта отследить было бы труднее, но регулярные пуски зенитных установок и обстрелы привели к тому, что спутниковые системы имеют достаточно точные данные о том, с какой стороны все эти снаряды летят. Вы удивитесь, но пока ни ООН, ни МАГАТЭ не готовы рассматривать высокоточные данные спутниковой фиксации.

Это как с самолётом, сбитым в украинских степях. Спустя 8 лет дело так и не закрыто, а спутниковые снимки не рассмотрены. Проблему можно было бы решить одним махом, если бы США, обладающие собственной системой спутниковой фиксации, предоставили бы аналогичные снимки, но там предпочитают громко горланить, уповая на веру безумных хомячков. А таковых в мире предостаточно. Как появляются сенсационные факты с территории Украины? Некий блогер у себя в социальной сети публикуют шокирующий факт, который он сам придумал с целью самопиара. Информацию подхватывают местные средства массовой информации, указывая на то, что данные предоставил некий блогер. Следом подключаются западные именитые издания, но те ссылаются на местные газеты, а в итоге уже никого не волнует доказательная база, точность данные и журналистская этика. Прочтения идут, реклама крутится, а что ещё нужно?

Проблема на АЭС назрела, но пока эксперты уверяют нас в том, что реальной опасности нет. Даже если ракета попадёт в реактор, то прочная обшивка не позволит произойти аварии. В то же время в последние дни участились обстрелы места, где располагаются захоронения отработанного ядерного топлива. Там находятся контейнеры, разрыв которых может привести к локальному росту радиационного фона, но не приведёт к глобальным последствиям для всего региона. Кстати, от хранилища до реакторов всего 200 метров. Если вы помните, недавно российские представители созывали Совет Безопасности ООН, результаты которого оказались плачевными. Генсек организации вчера посетил Украину, разразившись громкой речью, логика которой противоречит здравому смыслу. Антониу Гутерриш запомнится как один из самых безвольных руководителей ООН, ну а пока обстрелы продолжаются.

Ещё раз подчеркнём, что специалисты однозначно заявляют, что катастрофы не будет, поскольку реакторы надёжно защищены. Мало того, если обстрелы не прекратятся, то все энергоблоки будут отключены. Казалось бы в интересах Украины поддерживать работу станции, но там давно распрощались со здравым смыслом. Учитывайте, что Запорожская АЭС – это самый большой и мощный из подобных объектов в Европе. Если говорить о невозможном сценарии, когда выброс действительно случится, то последствия окажутся куда страшнее Чернобыли и Фукусимы. В данном случае очень многое будет зависеть от того, в какую сторону подует ветер. Украинские учёные даже создали карту, позволяющую оценить направление распространения радиации. Как видите, центральные районы страны станут непригодны для жизни, а мощнейшее заражение достигнет Беларуси, Польши, а дальше распространится на страны Балтии, а дальше пойдёт в сторону германии, одарив жителей Европы высоким радиационным фоном.

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Повторимся, что пока ситуация находится под контролем, но мы с вами знаем, как часто под этим словом скрывается полуправда, которой стараются успокоить население. Источники: 1, 2

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#политика #запорожская аэс
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