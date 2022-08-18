Сегодня такую видеокарту можно купить на Авито за 2500 рублей

Какая стратегия покупки видеокарты является оптимальной? Предположим, что вы предпочитаете каждые 2 года обращаться в магазин за новым поколением. В этом случае многое будет зависеть от того, сколько денег вы планируете потратить на свою покупку, а также от запросов, предъявляемым к играм. Если вас устраивает разрешение 1080р, то можно смело брать середняк до 300 долларов, что позволит постоянно оставаться на острие геймерского небосклона. Проще говоря, в этом случае вам не нужна дорогая видеокарта, ведь покупая новое поколения вы получаете все плюсы и прирост количества кадров в секунду до 50%.

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Но бывает и так, что некоторые геймеры покупают видеокарты на много лет вперёд. Часто в таких ситуациях пытаются взять графический чип помощнее, который имеет огромный потенциал и вычислительную мощность. GeForce GTX 570 вышла в конце 2010 года и полностью отвечала всем критериям скоростной видеокарты. Стоило это чудо технической мысли 349 долларов, включало 1.28 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Сегодня за такую цену вы купите видеокарту абсолютно другого сегмента, но нас с вами интересует даже не цена, а изменения, произошедшие за годы после релиза GeForce GTX 570. Блогер с канала Testing Games решил сравнить старушку с более новой GeForce RTX 3070, пытаясь оценить, можно ли вообще на видеокарте 2010 года запускать хоть что-то. Во всех играх разрешение было выставлено на 1080р, а настройки графики на минимальные, увы, но на средних GeForce GTX 570 уже не способна справляться со своими прямыми задачами. Давайте взглянем на таблицу и сделаем соответствующие выводы.

Как видите, сегодня GeForce GTX 570 уже не тянет ничего их сколько-нибудь новых игр. В Dying Light 2 удалось получить скромные 20 кадров в секунду, тогда как в Days Gone – 26 fps. Пройти The Witcher 3 возможно, но не стоит забывать, что минимальные визуальные эффекты сделают картинку скучной. Вы будете видеть только небольшую часть из задуманного разработчиками, поэтому называть такое прохождением у нас не поворачивается язык. Совсем иначе себя ведёт GeForce RTX 3070, которая вышла через 10 лет после релиза GeForce GTX 570. Если по последнее среднее количество кадров в секунду достигает 33 fps, то первая легко выдаёт 254 единицы, что более чем в 7 раз больше. Тестировать на высоких графических настройках старушку бессмысленно, ведь там мы бы увидели не больше 10 кадров в секунду.

Вот только старая видеокарта только на первый взгляд кажется плохой. Так, авторы тесты выяснили, что в CS GO GeForce GTX 570 набирает больше 150 кадров в секунду, тогда как в Minecraft – больше 300 кадров в секунду. Получается, что даже спустя годы вы можете запускать нетребовательные игры. Да, на блокбастеры рассчитывать не стоит, но мир не сошёлся клином на Dying Light 2. Есть масса интересных проектов, где графика – это не самое важное. Ну и для справки: сегодня купить GeForce RTX 3070 дешевле 56 000 рублей в российских магазинах крайне сложно, тогда как GeForce GTX 570 на вторичке стоит 2500 рублей.

В данном случае глупо размышлять о выгоде, ведь это видеокарты из разных эпох. С момента выхода GeForce GTX 570 прошло 12 лет, тогда как GeForce RTX 3070 всего 2 года. Уже вскоре выйдет новое поколение графических чипов, а значит рост производительности продолжится. Тестирование доказывает, что всего за 10 лет прирост мощности превысил 7 раз. Будем надеяться, что производители не будут сбавлять темпы, а через 10 лет мы сможем констатировать, что некая GeForce RTX 8070 быстрее старушки GeForce RTX 3070 в новых играх хотя бы в 7 раз. Есть мнение, что ещё 10 лет назад прогресс шёл быстрее. Это так, ведь освоение технологических норм становится всё сложнее, но есть другие способы, позволяющие повысить производительность. Очевидно, что в текущем десятилетии мы увидим чудеса инженерной мысли, ведь уже на носу технологический предел в 2 нанометра.

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