При желании можно неплохо сэкономить, ведь настоящий Alder Lake стоит от 10 000 рублей

Предположим, что вы прекрасно разбираетесь в компьютерах и точно знаете, какое железо вам взять. Соответственно, если вы ещё и выполняете с помощью вашего ПК трудоёмкие вычисления, то тем более можете рассчитать оптимальную конфигурацию. Вот только таких людей крайне мало, а большая часть пользователей использует компьютеры для игр и сёрфинга в интернете. Вот и получается, что вы идёте в магазин, где вам «впаривают» систему за 100 000 рублей, а после гоняете в танчики или Контр Страйк.

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С нашей точки зрения, важно понимать, что большинству людей мощные процессоры и видеокарты не нужны. Подумайте сами, ну зачем вам GeForce RTX 3090, если ваш монитор имеет разрешение 1080р, а блок питания с трудом справляется с существующей сборкой? Если вы обладаете неглубокими знаниями о компьютерах, не забиваете голову разгонами и прочими глупостями и интересуетесь только играми, то мы советуем не переплачивать за крутость и бренд. На рынке достаточно хороших процессоров, которые подойдут для таких чайников, как вы.

Оптимальным вариантом для зажиточных чайников может стать Ryzen 5 5600X. Здесь есть всё, чтобы собрать неплохой компьютер для учёбы, работы и сёрфинга в интернете, а конечная производительность будет мало зависеть от материнской платы и скорости оперативной памяти. Даже если у вас в кладовке завалялся старый системник, посмотрите внимательно, вдруг он построен на чипсете А320. Если это так, то одним движением руки (на самом деле движений будет больше, но кого волнуют такие подробности) вы замените старый камень на новый, увеличив потенциальную производительность в разы.

Ryzen 5 5600G предназначен для чайников, которые играют исключительно в нетребовательные игры. Например, всё свободное время вы просиживаете в World of Tanks. В таком случае интегрированная графика сможет обеспечить приемлемое количество кадров в секунду, а в итоге и вовсе можно сэкономить на видеокарте. Если вы не знали о такой возможности, не переживайте, чайникам и не положено этого знать. Не стоит волноваться, ведь вы всегда можете поискать ответы в наших материалах.

Очень часто чайники не только предпочитают обходить острые углы знаний о своём компьютере, но и выбирают исключительно процессоры Intel. Такое ощущение, что где-то находится специальный ангар, в котором в головы миллионам пользователей прошивают программу, запрещающую покупать процессоры AMD. Что же, если вы уже попали к нам в материал после такой прошивки, то берите Core i5-12400. Этот тот самый Alder Lake, о котором мечтают ваши чипированные друзья-чайники. В играх производительность будет феноменальная, главное не забыть купить видеокарту. Без неё вы получите слайд-шоу. Помните об этом, ведь интегрированная графика Intel ну очень медленная.

Помните, что даже фанатам Intel не грех сэкономить. Если у вас есть острая потребность в деньгах, то стоит присмотреться к Core i5-11400F. Здесь вы можете взять на 2 тысячи дешевле материнскую плату, а система охлаждения уже в комплекте. Получится, что на ровном месте вы сэкономите как минимум 3500 рублей. Если учитывать производительность Core i5-11400F и Core i5-12400 с видеокартой уровня GeForce GTX 1650, то на обоих камнях вы получите идентичное количество кадров в секунду. Ну и зачем переплачивать 3500, если на эти деньги можно сводить целую компанию на шашлык? Уверены, что ваши друзья-чайники надолго запомнят вкус настоящего люля-кебаб.

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Самым выгодным и экономным чайникам стоит присмотреться к Core i3-12100. Для интернета и тупых американских сериалов больше и не нужно, а видеокарту берите по вкусу. Производительности хватит на годы вперёд, ведь 4 ядра до сих пор актуальны. Мы рекомендуем не забыть докупить скоростной твердотельный накопитель для системы и игр, что даст куда больший эффект, чем более мощный камень и обычный жёсткий диск. Core i3-12100 идёт в комплекте без кулера, поэтому обязательно поищите систему охлаждения перед заказом. Помните, что даже чайникам нужен полный комплект, а кусок замороженной баранины не подходит для охлаждения процессора.