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Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
Вот до чего доводит нежелание оплачивать собственные счета за электричество
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Изначально устройства под названием ASIC создавались как сверхмощные вычислительные машины, способные производить огромные по масштабам вычисления. Так было до тех пор, пока выгоду от использования подобных девайсов не увидели майнеры. Сегодня слово ASIC прочно ассоциируется с фермерством, а активная добыча криптовалют привела к тому, что цены на подобные устройства за последние 5 лет выросли в десять раз (или больше в зависимости от хешрейта). Вообще, майнинг очень многое изменил в нашем мире. Даже если не упоминать странных миллионеров, скупающих редкие картриджи с Марио за десятки миллионов долларов, то есть вещи, о которых многие даже не догадываются.

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Например, в 2021 году особую популярность получили майнинг-отели. Представьте себе следующую картину: вы покупаете оборудование для добычи Биткоина или Эфира самостоятельно, либо пользуетесь услугами посредников. После этого приносите его лично на локацию, либо отправляете с помощью почтовых сервисов. Специалисты подключают ваше железо, создают возможность удалённого управления по логину, после чего все монеты, которые вы зарабатываете, находятся под вашим полным контролем. Всё время, пока ваше железо работает, за ним наблюдает команда профессионалов. Эти ребята следят за температурным режимом и проводят своевременный технический осмотр. Многое зависит от размера майнинг-отеля, но в целом можно рассчитывать на комфортные условия для вашего оборудования. В качестве оплаты взимается стоимость электричества, арендная плата места и работа специалистов, но здесь единых критериев нет. Как вы понимаете, подобные услуги интересуют тех, кто может себе позволить купить дорогостоящее железо, но не имеет времени отслеживать работу десятков ASIC-майнеров.

Бывает и так, что у человека есть деньги, но платить за электричество ему не хочется. В этом случае налицо нарушение законодательства, а подобных умников стараются отлавливать. Как стало известно, некий сотрудник больницы республиканского уровня в Горно-Алтайске купил на собственные деньги неизвестное количество устройств, позволяющих добывать криптовалюту. Что именно копал парень не уточняется, но начал он это делать в феврале 2021 года. Злоумышленник умудрился незаметно подключить своё железо к серверу больницы. Помещение располагалось в госпитале, который ранее служил местом для лечения заболевших коронавирусом, а в результате мошеннику удалось незаметно заниматься своими тёмными делишками больше года.

Неясно, как удалось обнаружить факт подключения, но в итоге ущерб государству за использование электричества достиг 400 000 рублей. Сумма небольшая, а значит ферма была довольно скромная, но сам факт подобной дерзости не может не настораживать. Оборудование было изъято, а мошеннику светит срок до двух лет. Вполне возможно, что парень отделается условным наказанием, но пока следствие только возбудило дело, поэтому говорить об итоге слишком рано.

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А вообще подобные истории происходят часто, ведь в нашем мире достаточно тех, кто спит и видит, как бы обхитрить государство. Нужно понимать, что такое явление носит межнациональный характер и в целом присуще представителям всех государств. Например, активное воровство электричества в 2021 году наблюдалось в Казахстане. Правительство пыталось ограничить майнеров, поскольку из-за засухи наблюдалась нехватка энергии. В результате пострадали только честные фермеры, тогда как нагрузка на сети постоянно росла из-за тех, кто умудрился провести себе кабель от ближайшего столба. Не сидят без дела любители криптовалют в Китае. Там майнинг запрещён на государственном уровне, что не останавливает тех, кто подключается к кабелям, идущим от работающих гидроэлектростанций. Раньше эти люди могли быть честными фермерами, но закон запрещает им копать криптовалюту, поэтому пришлось в буквальном смысле воровать электричество для майнинга, поскольку легальным путём получить такие мощности в Китае невозможно.

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#майнинг #криптовалюты
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