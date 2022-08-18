Очевидно, что гораздо выгоднее продавать сладкие булочки с вареньем, чем вывозить на экспорт яблоки, муку и сахар. Если наладить у себя дома производственные мощности, то не придётся после покупать в Китае концентрированные соки и другие полуфабрикаты. Всё это актуально не только для фруктов, ведь только на одних пластиковых изделиях можно зарабатывать гигантские суммы. По некоторым данным, переработка нефти у себя дома приносит в разы больше денег, чем продажа чёрного золота иностранным клиентам, хотя это касается далеко не всей продукции. Несложно заметить, что долгое время в России предпочитали ограничиваться продажей природных ресурсов. Ну а в результате некоторые умники за рубежом решили, что ресурсы к ним попадают прямиком из космоса.
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К примеру, без неона невозможно производство полупроводников. Очистка этого инертного газа крайне сложный процесс, который осуществлялся на территории Украины на заводах, построенных ещё при Советском союзе. Ну а грязный газ получили на предприятиях в России. Уже полгода заводы в Украине не работают, а с недавних пор неон начал очищаться и в России. Учёные утверждают, что в ближайшие несколько лет смогут занять до 30% рынка, что укрепит зависимость западных компаний от российских технологий. Здесь стоит учитывать, что в последнее время цена инертных газов выросла на порядок, а значит здесь не только имиджевая составляющая, но и высокие экономические выгоды. Сюда прибавьте, что на рынке сформировался дефицит, а значит есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости неона.
По данным экспертов, следующим инертным газом, который может сильно подорожать, станет ксенон. Для справки, его используют в медицине, а также для производства реактивного топлива (космическая отрасль). Процент использования ксенона в полупроводниковой отрасли крошечный, поэтому сегодня такой газ стоит относительно недорого – 10 000 рублей за 1 литр, но есть все основания полагать, что общемировой дефицит ресурсов приведёт к тому, что ксенон сильно подорожает. Ещё совсем недавно Россия поставляла за рубеж грязную фракцию, из которой после и получали очищенный ксенон, но с недавних пор было решено наладить собственное производство. По данным вице-премьера Дениса Мантурова, есть все основания полагать, что в ближайшие годы РФ сможет занять до 30% рынка поставок ксенона. К слову, в троицу популярных инертных газов входит ещё криптон, спрос на который за последние 10 лет ощутимо вырос, как и цена.
В качестве основы для производства инертных газов станет новая технология, предложенная специалистами Российского химико-технического и Нижегородского государственного университетов. За подробностями обращайтесь по ссылке ниже, ну а мы лишь кастрируем, что подобный способ способен повысить процентное соотношение чистого ксенона на треть. В настоящее время идёт процесс оценки залежей природного газа. Кроме того, требуется использовать месторождения, где процентное соотношение ксенона достигает максимальных значений. Ну а перспективы подобных инициатив достаточно высоки. Так, в 2021 году рынок ксенона достиг 15 миллионов литров в год и оценивался в 200 миллионов долларов, но потребности превышают предложение, поэтому уже к 2027 году рынок может вырасти до 350 миллионов долларов.
Здесь не учитывается рост цен на инертные газы, ведь на повестке дня стоит формирование антикитайского альянса под предводительством США. Американцы собирают под своё крыло Тайвань и Южную Корею, пытаясь выдавить Поднебесную с рынка полупроводников. Самое любопытное, что подобные действия не только осложнят положение на рынке и приведут к росту цен на конечные продукты, но и грозят полным технологическим коллапсом. Судя по всему, на Тайване и в Южной Корее планируют изготавливать чипы из воздуха, ведь после вступления в альянс Китая перестанет поставлять этим странам редкоземельные полезные ископаемые. Всё это уже суровая реальность, которая ждёт человечество в ближайшие годы. Пожалуй, стоит потуже затягивать пояса, хотя сделать это придётся тем, кто сегодня вступает в сомнительные альянсы. Ну а пока всё это происходит, самое время наладить производство ксенона, без которого реализация космических программ просто невозможна. Источники: 1, 2.