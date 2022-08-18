Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Россия осваивает рынок ксенона – в РФ создаётся производство полупроводниковых и космических газов
Потребление инертных газов растёт, а дефицит приводит подорожанию
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Очевидно, что гораздо выгоднее продавать сладкие булочки с вареньем, чем вывозить на экспорт яблоки, муку и сахар. Если наладить у себя дома производственные мощности, то не придётся после покупать в Китае концентрированные соки и другие полуфабрикаты. Всё это актуально не только для фруктов, ведь только на одних пластиковых изделиях можно зарабатывать гигантские суммы. По некоторым данным, переработка нефти у себя дома приносит в разы больше денег, чем продажа чёрного золота иностранным клиентам, хотя это касается далеко не всей продукции. Несложно заметить, что долгое время в России предпочитали ограничиваться продажей природных ресурсов. Ну а в результате некоторые умники за рубежом решили, что ресурсы к ним попадают прямиком из космоса.

реклама

К примеру, без неона невозможно производство полупроводников. Очистка этого инертного газа крайне сложный процесс, который осуществлялся на территории Украины на заводах, построенных ещё при Советском союзе. Ну а грязный газ получили на предприятиях в России. Уже полгода заводы в Украине не работают, а с недавних пор неон начал очищаться и в России. Учёные утверждают, что в ближайшие несколько лет смогут занять до 30% рынка, что укрепит зависимость западных компаний от российских технологий. Здесь стоит учитывать, что в последнее время цена инертных газов выросла на порядок, а значит здесь не только имиджевая составляющая, но и высокие экономические выгоды. Сюда прибавьте, что на рынке сформировался дефицит, а значит есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости неона.

По данным экспертов, следующим инертным газом, который может сильно подорожать, станет ксенон. Для справки, его используют в медицине, а также для производства реактивного топлива (космическая отрасль). Процент использования ксенона в полупроводниковой отрасли крошечный, поэтому сегодня такой газ стоит относительно недорого – 10 000 рублей за 1 литр, но есть все основания полагать, что общемировой дефицит ресурсов приведёт к тому, что ксенон сильно подорожает. Ещё совсем недавно Россия поставляла за рубеж грязную фракцию, из которой после и получали очищенный ксенон, но с недавних пор было решено наладить собственное производство. По данным вице-премьера Дениса Мантурова, есть все основания полагать, что в ближайшие годы РФ сможет занять до 30% рынка поставок ксенона. К слову, в троицу популярных инертных газов входит ещё криптон, спрос на который за последние 10 лет ощутимо вырос, как и цена.

В качестве основы для производства инертных газов станет новая технология, предложенная специалистами Российского химико-технического и Нижегородского государственного университетов. За подробностями обращайтесь по ссылке ниже, ну а мы лишь кастрируем, что подобный способ способен повысить процентное соотношение чистого ксенона на треть. В настоящее время идёт процесс оценки залежей природного газа. Кроме того, требуется использовать месторождения, где процентное соотношение ксенона достигает максимальных значений. Ну а перспективы подобных инициатив достаточно высоки. Так, в 2021 году рынок ксенона достиг 15 миллионов литров в год и оценивался в 200 миллионов долларов, но потребности превышают предложение, поэтому уже к 2027 году рынок может вырасти до 350 миллионов долларов.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Здесь не учитывается рост цен на инертные газы, ведь на повестке дня стоит формирование антикитайского альянса под предводительством США. Американцы собирают под своё крыло Тайвань и Южную Корею, пытаясь выдавить Поднебесную с рынка полупроводников. Самое любопытное, что подобные действия не только осложнят положение на рынке и приведут к росту цен на конечные продукты, но и грозят полным технологическим коллапсом. Судя по всему, на Тайване и в Южной Корее планируют изготавливать чипы из воздуха, ведь после вступления в альянс Китая перестанет поставлять этим странам редкоземельные полезные ископаемые. Всё это уже суровая реальность, которая ждёт человечество в ближайшие годы. Пожалуй, стоит потуже затягивать пояса, хотя сделать это придётся тем, кто сегодня вступает в сомнительные альянсы. Ну а пока всё это происходит, самое время наладить производство ксенона, без которого реализация космических программ просто невозможна. Источники: 1, 2

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #неон #ксенон
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Америка до конца лета закроет Китаю доступ к ПО для проектирования передовых микросхем
Samsung снижает цены на DDR4, поэтапно отказываясь от DDR3 и расширяя производство DDR5
США готовятся ограничить поставки в Китай оборудования для производства современных чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
20
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
16
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
26
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
13
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
6
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
36
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
60
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
119
Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X замечен в дикой природе
9
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
6
Новая фишинговая схема для отъема аккаунтов Steam угрожает даже опытным пользователям
3
Иран произвёл первую международную операцию в криптовалюте
1
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
14
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
42
Мессенджер Signal сообщил об утечке 1900 телефонных номеров
+
Британец, потерявший на свалке 7500 биткоинов, разработал целый план по их поиску
10
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24

Популярные статьи

5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
39
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
70
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
28
Age of Wonders - воспоминания фаната
10
Крошка Тина | История персонажа
5
Метеоритная теория образования земных континентов
2

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
16:40
Они живут в говне и нищите еще со времён Чингисхана.
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
ptlrkptt
16:35
не знаю, я ничего не читаю здесь
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
Кверт1919
16:34
Есть ПК : проц fx8320, матплата асрок ам3+, оперативка 8 гб ДДР3 кингстон, видео gtx 760 2 гб, жд 2х250 гб, двд-рв привод, Жк монитор Самсунг 19дюймов, корпус обычный, клавиатура мышка логитеч простые...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Infinity78
16:33
кризис как раз показатель бесполезности этого дерьма
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Шамиль Джанболатов
16:32
А нафига покупать такую дорогущую материнку если невозможно делать апгрейд почти, и невозможен разгон? Ещё и умудрился эту материнку повредить. Лучшая антиреклама Интел
Как я обновлял пк и чуть не потерял его
Infinity78
16:30
ну давай 99% мощности будет уходить на лучи? А не кажется, что просто прогресс зашел в тупик и нужны технологии просаживающие производительность и заставляющие покупать новые более дорогие (а по сути ...
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Infinity78
16:28
ну если ты в тайге последние лет 50 жил, то тебе лучи - это вау)))
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Infinity78
16:27
никакого вау там нет. да, лучше некоторые вещи. Но затраты мощностей на это несопоставимы. Массовыми они никогда не будет. Ничего прорывного в этом нет. На сам игровой процесс влияют совсем другие тех...
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
pckot
16:27
Эх, как вспомню брынцаловский боярышник по 7.50 . Чудо!
Власти Японии объявили конкурс на популяризацию алкоголя среди молодежи
ptlrkptt
16:26
про рф ты как всегда забыл https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/01/16/3555825/1-000.jpg
Россия осваивает рынок ксенона – в РФ создаётся производство полупроводниковых и космических газов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем