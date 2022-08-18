Потребление инертных газов растёт, а дефицит приводит подорожанию

Очевидно, что гораздо выгоднее продавать сладкие булочки с вареньем, чем вывозить на экспорт яблоки, муку и сахар. Если наладить у себя дома производственные мощности, то не придётся после покупать в Китае концентрированные соки и другие полуфабрикаты. Всё это актуально не только для фруктов, ведь только на одних пластиковых изделиях можно зарабатывать гигантские суммы. По некоторым данным, переработка нефти у себя дома приносит в разы больше денег, чем продажа чёрного золота иностранным клиентам, хотя это касается далеко не всей продукции. Несложно заметить, что долгое время в России предпочитали ограничиваться продажей природных ресурсов. Ну а в результате некоторые умники за рубежом решили, что ресурсы к ним попадают прямиком из космоса.

реклама

К примеру, без неона невозможно производство полупроводников. Очистка этого инертного газа крайне сложный процесс, который осуществлялся на территории Украины на заводах, построенных ещё при Советском союзе. Ну а грязный газ получили на предприятиях в России. Уже полгода заводы в Украине не работают, а с недавних пор неон начал очищаться и в России. Учёные утверждают, что в ближайшие несколько лет смогут занять до 30% рынка, что укрепит зависимость западных компаний от российских технологий. Здесь стоит учитывать, что в последнее время цена инертных газов выросла на порядок, а значит здесь не только имиджевая составляющая, но и высокие экономические выгоды. Сюда прибавьте, что на рынке сформировался дефицит, а значит есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости неона.

По данным экспертов, следующим инертным газом, который может сильно подорожать, станет ксенон. Для справки, его используют в медицине, а также для производства реактивного топлива (космическая отрасль). Процент использования ксенона в полупроводниковой отрасли крошечный, поэтому сегодня такой газ стоит относительно недорого – 10 000 рублей за 1 литр, но есть все основания полагать, что общемировой дефицит ресурсов приведёт к тому, что ксенон сильно подорожает. Ещё совсем недавно Россия поставляла за рубеж грязную фракцию, из которой после и получали очищенный ксенон, но с недавних пор было решено наладить собственное производство. По данным вице-премьера Дениса Мантурова, есть все основания полагать, что в ближайшие годы РФ сможет занять до 30% рынка поставок ксенона. К слову, в троицу популярных инертных газов входит ещё криптон, спрос на который за последние 10 лет ощутимо вырос, как и цена.

В качестве основы для производства инертных газов станет новая технология, предложенная специалистами Российского химико-технического и Нижегородского государственного университетов. За подробностями обращайтесь по ссылке ниже, ну а мы лишь кастрируем, что подобный способ способен повысить процентное соотношение чистого ксенона на треть. В настоящее время идёт процесс оценки залежей природного газа. Кроме того, требуется использовать месторождения, где процентное соотношение ксенона достигает максимальных значений. Ну а перспективы подобных инициатив достаточно высоки. Так, в 2021 году рынок ксенона достиг 15 миллионов литров в год и оценивался в 200 миллионов долларов, но потребности превышают предложение, поэтому уже к 2027 году рынок может вырасти до 350 миллионов долларов.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Здесь не учитывается рост цен на инертные газы, ведь на повестке дня стоит формирование антикитайского альянса под предводительством США. Американцы собирают под своё крыло Тайвань и Южную Корею, пытаясь выдавить Поднебесную с рынка полупроводников. Самое любопытное, что подобные действия не только осложнят положение на рынке и приведут к росту цен на конечные продукты, но и грозят полным технологическим коллапсом. Судя по всему, на Тайване и в Южной Корее планируют изготавливать чипы из воздуха, ведь после вступления в альянс Китая перестанет поставлять этим странам редкоземельные полезные ископаемые. Всё это уже суровая реальность, которая ждёт человечество в ближайшие годы. Пожалуй, стоит потуже затягивать пояса, хотя сделать это придётся тем, кто сегодня вступает в сомнительные альянсы. Ну а пока всё это происходит, самое время наладить производство ксенона, без которого реализация космических программ просто невозможна. Источники: 1, 2.