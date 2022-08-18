Все витрины пестрят скидками на флагманы, но большинство геймеров всё ещё платит на 150 долларов дороже за видеокарту

Миллионы геймеров два года ждали больших скидок на видеокарты. Обычно, когда на прилавки попадает новое поколение графических чипов, производители автоматически снижают цены на старые модели. Поскольку такая практика существовала годами, то сложилось несколько условных групп геймеров, имеющих собственное представление о том, как использовать открывающийся перед ними шанс. Наиболее зажиточные уже давно купили себе мощную видеокарту и просто пойдут в магазин, взяв новику независимо от того, сколько за неё попросят. Рациональная часть попытается заранее продать видеокарту предыдущего поколения, выручив за неё как можно больше денег, ну а любители выгодных предложений отправляются на вторичный рынок. Поскольку вначале в продажу попадают только флагманы, большая часть геймеров вынуждена ждать полгода появления среднебюджетных серий.

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В 2020 году налаженный поезд сошёл с рельсов. Вначале NVIDIA и AMD остановили производство графических чипов текущего поколения. Произошло это задолго до релиза, а в результате в момент выхода серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 сформировался настоящий дефицит. Как вы знаете, проблему усугубили майнеры, а в итоге полтора года многие и вовсе не видели видеокарт по рекомендованным ценам. В конце июля NVIDIA и AMD вынуждены были открыть сезон скидок, что позволило купить видеокарту тысячам страждущих. Всё это правда, но после внимательного анализа рынка выяснились весьма любопытные подробности.

Дело в том, что масштабные скидки доступны исключительно на дорогостоящие видеокарты. Например, сверхмощную Radeon RX 6900 XT от ASRock можно отхватить за 699 долларов, хотя официально такая карта должна стоить от 99 долларов. Ну а учитывая, что перед нами ещё и не самая простая модель, то скидка и вовсе превышает 400 долларов. На Newegg масса предложений флагманов NVIDIA по очень привлекательным ценам. Взять хотя бы GeForce RTX 3080 (версия на 12 Гб), которая стоит 750 долларов, тогда как на момент своего выхода купить такую видеокарту дешевле 1200 долларов не представлялось возможным. И вот тут самое время спуститься ниже. По непонятной причине большинство экспертов забывает о существовании остальных видеокарт.

Если у вас есть время, то вы сможете убедиться в следующей тенденции: видеокарты уровня GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 ХТ продаются по близкой к рекомендованной стоимости либо оцениваются на 30-50 долларов дороже. Получается, что скидки здесь заметны только в сравнении с тем безобразием, что происходило во время криптобума. А вот дальше всё весьма печально. Так, GeForce RTX 3060 стартует с 479 долларов, а иногда появляется несколько моделей за 450 вечнозелёных. Несложно подсчитать, что нам предлагают переплату более чем в 100 долларов, поскольку начальная рекомендованная цена была установлена на отметку 330 долларов. GeForce RTX 3050 и вовсе дешевле 389 долларов не купить, а ведь NVIDIA установила на этот графический чип цену в 250 долларов.

Всё это говорит только об одном: магазины не планируют устраивать больших распродаж. Они только делают видимость, пытаясь заманить потенциальных покупателей скидками на флагманы. Вот только GeForce RTX 3090 Ti за 1300 долларов как была недоступна большинству геймеров, так и осталась слишком дорогой. Какая разница, ну стоила она 2000 вечнозелёных, ну стоит сегодня на 700 долларов меньше, всё это не имеет значения, ведь массовый сегмент не превышает 350 баксов. Сегодня даже в США геймерам предлагают платить за такие видеокарты на 100-150 долларов больше.

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Что любопытно, единственная видеокарта бюджетного ценового сегмента, которая стоит ниже рекомендаций производителя – это Radeon RX 6500 ХТ. Судя по всему, спрос на этот графический чип оказался таким ничтожным, что магазинам приходится как можно быстрее избавляться от запасов. Стоит признать, что Radeon RX 6500 ХТ действительно очень спорная видеокарта, которая вызвала негодование экспертов и подходит небольшому количеству геймеров. Обратите внимание на скриншот выше, учитывая рекомендованную цену в 199 долларов, сегодня в США такую видеокарту можно отхватить за скромные 167 вечнозелёных.