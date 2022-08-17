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Можно ли сэкономить на покупке видеокарты 25 000р – GeForce GTX 1080Ti с Авито легко тянет игры в 2К
Несмотря на возраст GeForce GTX 1080 Ti остаётся актуальная до сих пор. Но стоит ли покупать такую видеокарту для игр в 2К? Давайте разбираться
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Если у вас есть деньги на мощную видеокарту, то вы просто переходите в интересующий вас магазин, выбираете ту или иную позицию и ждёте день или несколько часов, пока курьер не принесёт вам желанную новинку. Но бывает и так, что нужной суммы нет. В этом случае некоторые идут на компромисс, делая выбор в сторону менее дорогой видеокарты. Нужно понимать, что в таком случае вы не получите той скорости, на которую рассчитывали изначально, а настройки графики придётся снижать. Здесь очень многое зависит от того, насколько дешевле будет видеокарта. Например, вы хотели изначально GeForce RTX 3080 Ti, но не нашли 100 000 рублей. Подумав немного, вы решили выделить 20 тысяч, а в результате у вас дома появляется Radeon RX 6500 XT. Очевидно, что играть в разрешении 4К вы не сможете. Мало того, большинство игр будет недоступно даже в 2К, а потенциал окажется в разы меньше. Вместо 12 Гб здесь 4 Гб видеопамяти, а 64-битная шина и вовсе не заточена под высокие настройки графики. Ну а если вы всё же поднатужились и купили GeForce RTX 3070 Ti, то всё окажется не так плохо. Да, в 4К на настройках ультра в требовательных играх не поиграть, но в остальном экономия пойдёт вашему бюджету только на пользу.

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Как вы понимаете, снижение требований – это не единственный выход, ведь можно отправиться на вторичный рынок. И вот там как раз царит полный хаос. Есть откровенно завышенные предложения, когда владельцы уверены в том, что их подгорелый кусок текстолита стоит целое состояние. Но если хорошенько поискать, то можно отыскать массу интересных предложений. Рассмотрим следующий случай: вы хотели бы купить видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti, вот только самая недорогая модель стоит порядка 47 тысяч рублей. Даже если такие деньги в кармане есть, то можно попробовать оценить альтернативы. Автор канала TheSpyHood полагает, что вы можете купить вместо новой видеокарты старый флагман GeForce GTX 1080 Ti.

Согласитесь, что так на первый взгляд и не скажешь, какая видеокарта быстрее, а если в голову и приходит мысль, что GeForce RTX 3060 Ti должна выйти вперёд, то не совсем ясно, насколько большим будет разрыв. С этой целью мы решили помочь разобраться в этом вопросе нашим читателям, а заодно и сделать верный выбор. Давайте обратимся к таблице, где есть результаты по 11 актуальным играм. В данном случае представлены результаты по разрешению 2К, тогда как на видео ниже можно рассмотреть и показатели в 4К. Мы полагаем, что сверхвысокое разрешение для таких видеокарт слишком сложное, поэтому давайте ограничимся всё же 2К.

Как видите, обе видеокарты прекрасно чувствуют себя в играх. В среднем GeForce RTX 3060 Ti набирает 95 кадров в секунду, тогда как GeForce GTX 1080 Ti смогла заработать 83 карда в секунду. Стоит учитывать, что оба результата полностью удовлетворять даже требовательного геймера, но мы попробуем разобраться в деталях. Дело в том, что есть три игры, в которых количество кадров в секунду уходит за 100 единиц. Если их не учитывать, то в среднем выходит 80fps/65fps. Пожалуй, это неплохо, а главное более реалистично, ведь многие геймеры покупают дорогие видеокарты для прохождения блокбастеров.

Ну и главный вопрос кроется в деньгах. Мы нашли несколько GeForce GTX 1080 Ti от 22 000 рублей, до 27 тысяч рублей, а значит в среднем вы заплатите 25 тысяч. Получается, что экономия доходит до двух раз, что довольно существенно. Нам кажется, что покупка старого флагмана сегодня – это довольно хорошая идея. Цена ниже, а количество кадров в секунду приемлемое. Единственный вопрос, который вы должны себе задать, это уверены ли вы в продавце. Если это ваш хороший знакомый, то можно брать без вопросов, а вот во всех остальных случаях стоит провести тщательные тесты. Если по каким-либо причинам владелец отказывается от встречи, настаивая на пересылке под любыми предлогами, сразу переходите к другому объявлению. Количество мошенников на вторичном рынке огромное, поэтому можно потерять все деньги.

Что до видеокарт после майнинга, то они требуют тщательной проверки. Обязательно изучите систему охлаждения. Работая на ферме важны живые вентиляторы. Если есть хотя бы малейшие подозрения, лучше оставьте сомнительного продавца в покое. Ну и торгуйтесь, вдруг вместо 25 тысяч вам продадут видеокарту за все 20 000 рублей. В таком случае экономия будет ещё более существенной.

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