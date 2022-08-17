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Лето 2022 года стало самым убыточным для майнеров – миллиардные потери и нулевые перспективы
Потери крупных майнеров Биткоина превышают миллиард долларов, а многие из них уже распродали все свои запасы монет
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Когда в 2021 году нам говорили о том, что вскоре Биткоин будет стоить 100 000 долларов, оставалось всё меньше людей, которые не верили умудрённым опытом экспертам. В какой-то момент за 1 одну монетку давали почти 70 000 долларов, что привлекло в криптовалюты миллионы новых инвесторов. Западные издания писали, что каждый третий взрослый гражданин Евросоюза вложился в цифровые активы на сумму не меньше 1000 долларов, а больше половины планировало удвоить свой капитал в 2022 году. С тех пор рынок пережил мощнейшее падение, в результате которого первая криптовалюта рухнула в 3 раза, что стало настоящим антирекордом. Нет никаких сомнений, что держатели Биткоинов пережили не лучшие времена, а многие и вовсе избавились от своих монет. Но даже если учитывать сложности держателей, то нужно помнить о том, что наибольший удар пришёлся по майнерам.

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Всё дело в том, что крупные фермеры пережили сразу несколько ударов, каждый из которых имел далекоидущие последствия. Во-первых, доходы сильно уменьшились из-за снижения курса цифрового золота. По сути, показатели снизились в несколько раз, поскольку сложность сети осталась всё такой же высокой, как и в пиковые моменты 2021 года. Во-вторых, появились сложности с получением энергии за счёт роста цен на электричество и рекордную засуху. В Техасе майнеров обязали отключить фермы, а в Европе копать невыгодно из-за того, что во многих странах цена 1 кВт выросла в 5-10 раз за последний год. И вот все эти факторы привели к тому, что свободных денег у майнеров не осталось.

По данным аналитиков, многие крупные майнеры на начало 2022 года находились в состоянии перманентного расширения мощностей. Они закупали новое оборудование, брали кредиты и тут же инвестировали деньги в покупку площадей и создание инфраструктуры для работы мощных ферм. Вот только рано или поздно нужно платить по счетам. Как стало известно из квартального отчёта нескольких компаний, майнеры потеряли гигантские суммы, что грозит многим из них настоящим разорением. Так, из-за обесценивания активов Core Scientific потеряла 862 миллиона долларов, Marathon Digital Holdings недосчиталась 192 миллионов, а Riot Blockchain и вовсе уверяет, что чистый убыток составил 366 миллионов долларов. Не лучше положение у компаний поменьше. Так, Bitfarms и Greenidge Generation Holdings потеряли 142 и 107 миллионов долларов соответственно.

Единственной возможностью хоть како-то выйти из кризиса стала продажа Биткоинов. Известно, что публичные майнеры слили 14 600 монет за июнь, тогда как добыли всего 3900 ВТС. В июле гиганты продолжили продавать свои монеты, избавившись от 6200 ВТС по грабительскому курсу. Ну а перспективы не внушают доверия, ведь та же Core Scientific сообщила, что вынуждена была слить 80% своих монет, которые составляли неприкосновенный фонд. Активно распродаётся оборудование, например, Silvergate Capital Corp продала железа на 58 миллионов долларов. Всё это говорит о том, что кто-то нажился на низком курсе Биткоина, опустошив карманы майнеров. Сегодня крупные фермеры превратились в попрошаек, которые стоят с протянутой рукой у дверей банков. Разорять гигантов пока никто не планирует, а значит впереди реструктуризация долговых обязательств и ещё более суровые условия выдачи кредитов.

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А вообще дело идут плохо у всех, кто так или иначе имел дело с криптовалютой. Сообщается, что самая крупная биржа США Coinbase Global потеряла на курсовых перепадах 1.1 миллиарда долларов, ну а умники из MicroStrategy зафиксировали чистый убыток в размере 1 миллиарда долларов. В такие моменты многие наши читатели обычно начинают злорадствовать, но на самом деле всё ещё впереди. Аналитики уверены, что к концу года курс Биткоина может снизиться на 60% в результате чего за 1 монету будут давать 10 тысяч долларов. На этот счёт есть большие сомнения, ведь Киты так просто не расстанутся со своими деньгами, хотя во многом развитее событий будет зависеть от экономических и политических глобальных игр. Источники: 1, 2 (смотреть в режиме инкогнито). 

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#криптовалюты #биткоин #майнеры
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