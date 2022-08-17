За прошедшие 5 лет рост потребления электричества майнерами вырос в 20 раз

В нашей жизни важное значение имеет не только качество продукции, но и правильный имидж. Например, Apple уже давно не является самой технологичной компанией. Часто яблочные инженеры допускают ляпы, копируют дизайн конкурентов и используют далеко не самые подвинутые компоненты. К счастью, у Apple есть многомиллионная армия адептов, которые закрывают глаза на минусы и видят даже в ужасной чёлке красоту и вершину дизайнерской мысли. Биткоин стал первым в своём роде, а его разработчик открыл новую нишу, позволяя миллионам людей хранить свои финансы в абсолютно новом формате. На поверку оказалось, что многие преимущества Биткоина были отвергнуты разработчиками и государственными регуляторами, но кое-что всё же остались. Например, вы всё также можете инвестировать деньги в ASIC-майнеры, получая стабильный доход в любое время года.

реклама

Стоит учитывать, что доход меняется в зависимости от стоимости цифрового золота, но большинство фермеров рассчитывает на долговременные вложения, поэтому предпочитает продавать криптовалюту только в том случае, когда деньги нужны здесь и сейчас. Если говорить понятным языком, то Биткоин стабилен, ведь разработчики не планируют никаких резких изменений, в результате которых ваши инвестиции превратятся в тыкву. К примеру, уже через месяц Эфир перейдёт на PoS, что станет концом для традиционной добычи с помощью видеокарт. Не факт, что это случится единовременно, но в любом случае вкладывать свои деньги в фарминг такого актива довольно опасно.

Обратите внимание на рост сложности добычи Биткоина. Как видите, этот показатель стабильно растёт, и только в 2021 году снизился по причине исхода майнеров из Китая. После этого хешрейт сети быстро вернулся на исходную позицию и достиг своего максимума осеню 2021 года. В последнее время майнеры немного сдали, но эксперты уверены, что это временные трудности. Согласно отчёту Intelion Data Systems, российские майнеры активно наращивали свои мощности последние 5 лет. Так, если в 2017 году фермеры из РФ сожгли 64.05 МВт электричества, то уже в 2021 увеличили нагрузку на сеть в 20 раз, в результате чего потребление достигло 1245 МВт.

До 50% сжигают так называемые промышленные майнеры, а рост объёмов потребляемой электроэнергии со стороны майнеров достигает 150% в год. Сюда стоит прибавить не меньше 600 МВт энергии, которую сожгли манеры, копающие Эфир и другие криптовалюты, а в итоге все фермеры потребляют столько же электричества, как и весь сельскохозяйственный сектор страны (до 2%). Это примерно соответствует показателям по США и Казахстану, а многие активисты и политики полагают, что происходящее не может считаться нормальным. Стоит понимать, что весь сельскохозяйственный сектор кормит не только жителей России, но и обеспечивает пищей сотни миллионов людей по всему миру. Также он даёт огромные доходы экспортёрам, а в итоге наполняет государственный бюджет.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну а майнеры как работали на себя, так и продолжают бесполезно сжигать электричество. Оборудование закупается в Китае, монеты конвертируются в доллары, а деньги улетают за границу. Налоги если и платятся, то явно не с реального дохода, а в итоге российская экономика получает только расход ресурсов и близкие к нулевым выгоды. Рассуждать на эту тему можно очень долго, но изменить ничего не возможно. Уже несколько месяцев идёт обсуждение норм криптовалютного законодательства. Вполне возможно, что регулятор и депутаты найдут консенсус, что позволит создать понятные требования к майнерам. В этом случае бюджет хотя бы начнёт получать доходы от налоговых выплат. Ну а эксперты напоминают, что сегодня вход в майнинг стал как минимум на 21% дешевле, чем в феврале. На самом деле, если ориентироваться на вторичный рынок, то можно получить выгоду до 100% по сравнению с началом 2022 года, но в этом случае речь идёт о фарминге Эфира, который вот-вот перейдёт на PoS.