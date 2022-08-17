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Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
Сроки довольно расплывчаты, поэтому ожидать выхода в 2022 году для большинства указанных в списке аппаратов не приходится
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История взаимоотношений Xiaomi и обычных пользователей довольно сложна. С одной стороны – китайская компания была и остаётся одной из самых интересных для потребителя, предлагая производительную продукцию по оптимальным ценам. С другой же – всегда есть некоторые шероховатости, которые часто становятся причиной перехода на другой бренд. Например, массу вопросов вызывает стабильность собственной прошивки MIUI, которая часто пестрит ошибками и неприятными багами. В итоге многое пользователи настолько привыкают к специфике работы своего гаджета, что даже перестают замечать подобные вещи.

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Не менее критичны сроки выхода обновлений и в целом постоянная неопределённость, в которой находятся владельцы смартфонов. Например, вы купили телефон серии Redmi Note, которая славится идеальным соотношением между ценой и техническими характеристиками. Многие покупатели и вовсе не интересуются своевременным выходом прошивки, но это не значит, что компания должна вести себя так, как будто это нечто незначительное. Возможно, для мелких китайских производителей будет вполне нормально забыть о поддержке целой линейки аппаратов, но для уровня Xiaomi подобные вещи недопустимы. Около полутора лет назад на одном из официальных форумов были опубликованы сроки поддержки для тех или иных линеек, которые относятся к различным ценовым категориям. Так вот, иногда даже флагманы не укладываются в предложенную концепцию выхода новых прошивок.  

А между тем важность получения новой версии MIUI сложно переоценить. Так, ваш аппарат не только получает новые функции, но полноценные патчи безопасности, позволяющие закрыть большую часть дыр, которые ранее специалисты обнаружили в операционной системе. Проще говоря, когда вы в следующий раз подключите свой смартфон к общественной сети, то можно не волноваться о том, что парнишка за соседним столом решит вас взломать. Многие диванные хакеры предпочтут обойти ваш телефон стороной, выбрав более уязвимый гаджет. В связи с этим стоит отметить, что в настоящее время идёт рассылка MIUI 13. Как обычно китайские пользователи уже давно получили вторую или даже третью редакцию, тогда как в европейском регионе дела идут туго. Вполне возможно, что замедление работы в последние месяцы связано с очередной волной коронавируса, а может дело в летних отпусках. В любом случае к зиме все владельцы актуальных трубок должны получить прошивку.

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Ну а пока мы предлагаем вам взглянуть на новый предварительный список смартфонов, которые должны получить MIUI 14. Приходится констатировать, что рассчитывать на появления такой прошивки в 2022 году уже не приходится. Скорее всего, мы увидим тестовые сборки для флагманов, уже этой осенью, а основная часть получит MIUI 14 уже весной 2023 года. Традиционно, первым телефоном на базе MIUI 14 должен стать новый флагман серии Mi (на этот раз Mi 13), ну а серия Mi 12 обновится в первых рядах. Если вы обратите внимание на список, то увидите там множество аппаратов, названия которых раньше нигде не мелькали. Инсайдеры поясняют, что это китайские и индийские клоны, созданные для увеличения продаж. Они полностью копируют более известные телефоны, но могут в том или ином регионе стоить дешевле. Благодаря этому удаётся решить проблему увеличения рыночной доли и не потерять продажи уже хорошо себя зарекомендовавших смартфонов. Отметим, что большая часть из указанных в списке гаджетов получат MIUI 14 на базе новой операционной системы Android 13.

  1. Redmi Note 11 Pro
  2. Redmi Note 11 Pro 5G
  3. Redmi K40 Pro Plus
  4. Redmi Note 11 4G
  5. Mi 11i
  6. Mi MIX 4
  7. Poco M3 Pro 5G
  8. Redmi Note 10 5G
  9. Redmi Note 11 5G
  10. Mi 11 Pro
  11. Redmi Note 10 Pro Max
  12. Mi 11T Pro
  13. Mi 11 Lite LE
  14. Mi Pad 5 Series
  15. Redmi 10 Prime
  16. Poco F4 GT
  17. Mi 10S
  18. Mi 11X Pro
  19. Redmi Note 10 Pro
  20. Mi 11T
  21. Redmi Note 10S
  22. Mi 12S Pro
  23. Mi MIX FOLD
  24. Redmi K50
  25. Mi 11X
  26. Mi 11
  27. Redmi K50 Gaming
  28. Xiaomi CIVI
  29. Poco F4 Pro
  30. Poco F4
  31. Redmi K40
  32. Redmi K50 Pro
  33. Mi 11 Lite NE 5G
  34. Poco GT
  35. Mi 11X Hypercharge
  36. Redmi 10 Prime 2022
  37. Mi 12S Ultra
  38. Redmi K40 Pro
  39. Poco X3 GT
  40. Mi 11 Ultra
  41. Redmi Note NFC
  42. Redmi Note 11 Pro Plus
  43. Poco F3
  44. Redmi Note 11
  45. Redmi Note 10 Pro 5G
  46. Redmi Note 11S
  47. Poco M3 Pro M4 Pro 5G
  48. Mi 12X
  49. Mi 11 Lite 5G
  50. Redmi Note 10
  51. Redmi 10 2022
  52. Poco M3 Pro M4 Pro 4G
  53. Redmi K40 Gaming
  54. Mi 12X Pro
  55. Redmi Note 11T
  56. Mi 12S
  57. Mi MIX 5
  58. Mi MIX 5 PRO
  59. Mi 12
  60. Mi 12 Lite
  61. Redmi 10
  62. Redmi Note 11E Pro
  63. Mi 12 Pro
  64. Poco X3 Pro
  65. Poco C4
  66. Mi 11 Lite 4G
  67. Redmi K50 Gaming Lite
  68. Redmi Note 11 Pro 4G
  69. Redmi Note 10T
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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