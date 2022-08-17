История взаимоотношений Xiaomi и обычных пользователей довольно сложна. С одной стороны – китайская компания была и остаётся одной из самых интересных для потребителя, предлагая производительную продукцию по оптимальным ценам. С другой же – всегда есть некоторые шероховатости, которые часто становятся причиной перехода на другой бренд. Например, массу вопросов вызывает стабильность собственной прошивки MIUI, которая часто пестрит ошибками и неприятными багами. В итоге многое пользователи настолько привыкают к специфике работы своего гаджета, что даже перестают замечать подобные вещи.
реклама
Не менее критичны сроки выхода обновлений и в целом постоянная неопределённость, в которой находятся владельцы смартфонов. Например, вы купили телефон серии Redmi Note, которая славится идеальным соотношением между ценой и техническими характеристиками. Многие покупатели и вовсе не интересуются своевременным выходом прошивки, но это не значит, что компания должна вести себя так, как будто это нечто незначительное. Возможно, для мелких китайских производителей будет вполне нормально забыть о поддержке целой линейки аппаратов, но для уровня Xiaomi подобные вещи недопустимы. Около полутора лет назад на одном из официальных форумов были опубликованы сроки поддержки для тех или иных линеек, которые относятся к различным ценовым категориям. Так вот, иногда даже флагманы не укладываются в предложенную концепцию выхода новых прошивок.
А между тем важность получения новой версии MIUI сложно переоценить. Так, ваш аппарат не только получает новые функции, но полноценные патчи безопасности, позволяющие закрыть большую часть дыр, которые ранее специалисты обнаружили в операционной системе. Проще говоря, когда вы в следующий раз подключите свой смартфон к общественной сети, то можно не волноваться о том, что парнишка за соседним столом решит вас взломать. Многие диванные хакеры предпочтут обойти ваш телефон стороной, выбрав более уязвимый гаджет. В связи с этим стоит отметить, что в настоящее время идёт рассылка MIUI 13. Как обычно китайские пользователи уже давно получили вторую или даже третью редакцию, тогда как в европейском регионе дела идут туго. Вполне возможно, что замедление работы в последние месяцы связано с очередной волной коронавируса, а может дело в летних отпусках. В любом случае к зиме все владельцы актуальных трубок должны получить прошивку.
Ну а пока мы предлагаем вам взглянуть на новый предварительный список смартфонов, которые должны получить MIUI 14. Приходится констатировать, что рассчитывать на появления такой прошивки в 2022 году уже не приходится. Скорее всего, мы увидим тестовые сборки для флагманов, уже этой осенью, а основная часть получит MIUI 14 уже весной 2023 года. Традиционно, первым телефоном на базе MIUI 14 должен стать новый флагман серии Mi (на этот раз Mi 13), ну а серия Mi 12 обновится в первых рядах. Если вы обратите внимание на список, то увидите там множество аппаратов, названия которых раньше нигде не мелькали. Инсайдеры поясняют, что это китайские и индийские клоны, созданные для увеличения продаж. Они полностью копируют более известные телефоны, но могут в том или ином регионе стоить дешевле. Благодаря этому удаётся решить проблему увеличения рыночной доли и не потерять продажи уже хорошо себя зарекомендовавших смартфонов. Отметим, что большая часть из указанных в списке гаджетов получат MIUI 14 на базе новой операционной системы Android 13.
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi K40 Pro Plus
- Redmi Note 11 4G
- Mi 11i
- Mi MIX 4
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11 5G
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 11T Pro
- Mi 11 Lite LE
- Mi Pad 5 Series
- Redmi 10 Prime
- Poco F4 GT
- Mi 10S
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11T
- Redmi Note 10S
- Mi 12S Pro
- Mi MIX FOLD
- Redmi K50
- Mi 11X
- Mi 11
- Redmi K50 Gaming
- Xiaomi CIVI
- Poco F4 Pro
- Poco F4
- Redmi K40
- Redmi K50 Pro
- Mi 11 Lite NE 5G
- Poco GT
- Mi 11X Hypercharge
- Redmi 10 Prime 2022
- Mi 12S Ultra
- Redmi K40 Pro
- Poco X3 GT
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note NFC
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Poco F3
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 11S
- Poco M3 Pro M4 Pro 5G
- Mi 12X
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 10
- Redmi 10 2022
- Poco M3 Pro M4 Pro 4G
- Redmi K40 Gaming
- Mi 12X Pro
- Redmi Note 11T
- Mi 12S
- Mi MIX 5
- Mi MIX 5 PRO
- Mi 12
- Mi 12 Lite
- Redmi 10
- Redmi Note 11E Pro
- Mi 12 Pro
- Poco X3 Pro
- Poco C4
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi K50 Gaming Lite
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 10T