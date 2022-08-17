Сроки довольно расплывчаты, поэтому ожидать выхода в 2022 году для большинства указанных в списке аппаратов не приходится

История взаимоотношений Xiaomi и обычных пользователей довольно сложна. С одной стороны – китайская компания была и остаётся одной из самых интересных для потребителя, предлагая производительную продукцию по оптимальным ценам. С другой же – всегда есть некоторые шероховатости, которые часто становятся причиной перехода на другой бренд. Например, массу вопросов вызывает стабильность собственной прошивки MIUI, которая часто пестрит ошибками и неприятными багами. В итоге многое пользователи настолько привыкают к специфике работы своего гаджета, что даже перестают замечать подобные вещи.

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Не менее критичны сроки выхода обновлений и в целом постоянная неопределённость, в которой находятся владельцы смартфонов. Например, вы купили телефон серии Redmi Note, которая славится идеальным соотношением между ценой и техническими характеристиками. Многие покупатели и вовсе не интересуются своевременным выходом прошивки, но это не значит, что компания должна вести себя так, как будто это нечто незначительное. Возможно, для мелких китайских производителей будет вполне нормально забыть о поддержке целой линейки аппаратов, но для уровня Xiaomi подобные вещи недопустимы. Около полутора лет назад на одном из официальных форумов были опубликованы сроки поддержки для тех или иных линеек, которые относятся к различным ценовым категориям. Так вот, иногда даже флагманы не укладываются в предложенную концепцию выхода новых прошивок.

А между тем важность получения новой версии MIUI сложно переоценить. Так, ваш аппарат не только получает новые функции, но полноценные патчи безопасности, позволяющие закрыть большую часть дыр, которые ранее специалисты обнаружили в операционной системе. Проще говоря, когда вы в следующий раз подключите свой смартфон к общественной сети, то можно не волноваться о том, что парнишка за соседним столом решит вас взломать. Многие диванные хакеры предпочтут обойти ваш телефон стороной, выбрав более уязвимый гаджет. В связи с этим стоит отметить, что в настоящее время идёт рассылка MIUI 13. Как обычно китайские пользователи уже давно получили вторую или даже третью редакцию, тогда как в европейском регионе дела идут туго. Вполне возможно, что замедление работы в последние месяцы связано с очередной волной коронавируса, а может дело в летних отпусках. В любом случае к зиме все владельцы актуальных трубок должны получить прошивку.

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Ну а пока мы предлагаем вам взглянуть на новый предварительный список смартфонов, которые должны получить MIUI 14. Приходится констатировать, что рассчитывать на появления такой прошивки в 2022 году уже не приходится. Скорее всего, мы увидим тестовые сборки для флагманов, уже этой осенью, а основная часть получит MIUI 14 уже весной 2023 года. Традиционно, первым телефоном на базе MIUI 14 должен стать новый флагман серии Mi (на этот раз Mi 13), ну а серия Mi 12 обновится в первых рядах. Если вы обратите внимание на список, то увидите там множество аппаратов, названия которых раньше нигде не мелькали. Инсайдеры поясняют, что это китайские и индийские клоны, созданные для увеличения продаж. Они полностью копируют более известные телефоны, но могут в том или ином регионе стоить дешевле. Благодаря этому удаётся решить проблему увеличения рыночной доли и не потерять продажи уже хорошо себя зарекомендовавших смартфонов. Отметим, что большая часть из указанных в списке гаджетов получат MIUI 14 на базе новой операционной системы Android 13.

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