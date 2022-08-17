В ожидании выхода нового поколения видеокарт всё больше геймеров предпочитают взять видеокарту попроще

Западные журналисты уже несколько недель рассказывают о том, что цены на графические карты снижаются. Судя по той информации, что публикуется в прессе, лучше всего дела обстоят в США. Американские магазины подключились к большой распродаже NVIDIA, в рамках которой можно встретить просто гигантские скидки. Например, за GeForce RTX 3090 Ti просят на 750 долларов дешевле её рекомендованной стоимости. На самом деле даже после этого нужно заплатить за суперфлагман 1250 вечнозелёных, но всё познаётся в сравнении. Если мы просто говорим о покупке видеокарты, как о состоявшемся факте, то такая цена действительно впечатляет, вот только рекомендованная стоимость стартовала с 2000 долларов, поэтому сегодня самый быстрый графический чип на планете стал намного доступнее, чем когда-либо.

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Многие наши читатели констатируют, что все распродажи обошли российскую розницу стороной. На самом деле пока больших скидок нет даже в Европе, ну а учитывая сроки прихода санкционной продукции по каналам параллельного импорта, стоит ждать серьёзных дисконтов от российских магазинов к началу осени. Осталось совсем немного времени, а ведь впереди ещё и релиз видеокарт следующего поколения. Судя по всему, осень будет горячей, но всё это только планы, ведь многие геймеры хотят получить видеокарту здесь и сейчас. Специально для них мы заглянули в Ситилинк, где обратили внимание на самые популярные позиции за сутки. Как оказалось, российские геймеры ощутимо обеднели, а может просто ждут выхода GeForce RTX 4090. В чём бы ни была причина, но в списке по большей части бюджетные или средние по цене видеокарты.

Майку лидера этой недели удерживает GeForce RTX 3060. Эта видеокарта уже не раз становилась лучшей по продажам. Первый раз это случилось в момент релиза, когда самые бюджетные модели стоили 62 000 рублей. После цены взлетели до 120 тысяч, а когда в начале года за GeForce RTX 3060 просили 70 тысяч, интерес со стороны геймеров снова вырос. Сегодня модель производства Palit можно отхватить за 39 тысяч рублей. Это почти в 2 раза дешевле указанной выше цены, поэтому нет ничего удивительного в том, что геймеры покупают мощные графические чипы с огромным потенциалом.

Второе место занимает GeForce RTX 3060 Ti. По нашему мнению, разница в цене между двумя видеокартами не слишком большая, а вот разрыв по мощности огромен. Если вы спросите нашего мнения, то лучше доплатить 8000 рублей, купив более быструю GeForce RTX 3060 Ti. С её помощью вы сможете подняться на уровень выше, где вам покориться разрешение 2К на высоких настройках графики. Но это только наше мнение, ведь чаще всего всё решает экономическое благосостояние. К примеру, геймер с большим трудом собрал 39 тысяч, вытащив все накопления из заначек. Если ему предложить ещё доплатить 8000, то он просто не сможет найти ни рубля. Если у вас есть лишние деньги, то мы настоятельно советуем GeForce RTX 3060 Ti. Если денег нет, то GeForce RTX 3060 будет долгие годы радовать вас отличной производительностью.

GeForce GTX 1660 Ti закрепилась на третьем почётном месте. Как вы уже поняли, всё познаётся в сравнении. Если выставить эту видеокарту против GeForce RTX 3060, то разрыв по количеству кадров в секунду может впечатлить неподготовленных геймеров. Но ведь мы говорим о видеокартах, разница в цене между которыми достигает 22 000 рублей. Именно поэтому не пытайтесь найти логику в ценообразовании. GeForce GTX 1660 Ti отлично подходит для игр в разрешении 1080р, где сможет полностью раскрыть свой потенциал. Надеяться на то, что она будет актуальна ещё 5 лет не стоит, но и заранее говорить о бесперспективности покупки явно преждевременно. GeForce GTX 1660 Ti просто работает, а заодно не разорит вас, сохранив немного денег даже в не самом плотном кошельке.

На четвёртом месте GeForce GTX 1650. Стоит заметить, что эта видеокарта не выходит из списков популярности уже много лет. GeForce GTX 1650 может похвастать отличным соотношением между ценой и производительностью, позволяя запускать абсолютно все игры в народном разрешении. Это отличные новости, ведь такая видеокарта стоит всего 17 тысяч рублей. И не говорите, что она медленная, ведь у некоторых геймеров просто нет 25 тысяч рублей, не говоря уже о 40 тысячах. Учитывайте, что настройки графики придётся снижать до средних, но вся прелесть GeForce GTX 1650 кроется в цене.

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А вот покупать GeForce GTX 1050 Ti, которая разместилась на пятой позиции, крайне не рекомендуем. Вы экономите всего 1500 рублей по сравнению с GeForce GTX 1650, но теряете до 15% производительности. Ладно, если бы мы говорили о видеокартах ультимативного уровня, но здесь каждый процент критичен. В результате уже сегодня GeForce GTX 1050 Ti не позволит вам запускать некоторые игры в 1080р. Вообще, вариант есть, но низкие настройки графики – это явно не то, о чём мечтает геймер, который хочет купить себе новую видеокарту.