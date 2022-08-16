А вот геймеры могут порадоваться, ведь цены снизились, а майнеры будут ждать с моря погоды

Кажется, что о переходе Эфира на PoS известно абсолютно всё. Так, разработчики огласили сроки, назвали тестовые сети и активно делятся планами на будущее. Нам рассказывают об увеличении пропускной способности сети до 100 000 транзакций в секунду, а также утверждают, что после большого обновления должна значительно повысится безопасность. Есть и другие нюансы, интерес к которым проявляются разработчики специализированного программного обеспечения и смежных проектов, но по большому счёту мы не знаем ничего о том, что случится 16 сентября.

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15 числа состоится переход на PoS, вот только никто доподлинно не знает, что будет с майнингом после этой даты. Есть целый ряд предположений, о которых мы вначале и поговорим. Наиболее вероятным раскладом может стать временная возможность копать Эфир на видеокартах первые несколько месяцев. Никто не знает точных сроков, как и примерных названий и состава хардфорков, но очень многие верят в то, что разработчики не решатся бросить миллионное сообщество майнеров на произвол судьбы. Очень сомнительно, что гигантские мощности остановятся за один день. Из этого вытекает другое предположение, касающееся активации Бомбы сложности. Предполагается, что самая простая и эффективная тактика состоит в выдавливании майнеров, создавая им сложные условия. Бомба сложности – это идеальный кандидат, который можно использовать для снижения доходов фермерских хозяйств. Поскольку работа этого механизма предполагает медленное увеличение времени выпадения блока с новыми монетами, то в какой-то момент майнеры почувствуют, что доходы падают.

Неясно, начнут ли они продавать свои видеокарты, либо перейдут на другую криптовалюту. В данный момент важен сам факт, но есть и более реалистичное предположение. Сегодня мы уже писали о том, что крупные майнеры могут создать новый форк, что позволит им добывать Эфир, игнорируя претензии Виталика Бутерина. Фактически, речь идёт об альтернативной криптовалюте, но пока это пусть и вполне реальные, но всего лишь разговоры. Получается, что сегодня большая часть экспертов, фермеров и просто интересующихся данной темой пользователей не верит в полное прекращение добычи Эфира после 15 сентября. Несмотря на это опасность остаётся, о чём и поведал в своём блоге известный майнер CryptoLeo.

По его словам, сегодня видеокарты стали крайне привлекательны. Так, цены падают, а благодаря росту курса Эфира доходность растёт. Только за последние полтора месяца прибыль выросла до двух раз, а окупаемость тех или иных графических чипов вернулась на позиции осени 2021 года. Обратите внимание на график выше, где можно заметить, что есть несколько видеокарт, отбить инвестиции в которые получится до 300 дней. Блогер уверен, что цены на видеокарты будут падать ещё, а значит выгода окажется выше. И всё бы ничего, но неопределённость с переходом Эфира на PoS ставит слишком много вопросов. CryptoLeo полагает, что самым оптимальным будет подождать ещё месяц. Если майнинг не умрёт, то можно будет снова закупаться видеокартами. Ну а в случае ухудшения положения, стоит задуматься о выходе из игры. Пока слишком рано говорить о полном крахе, ведь есть и альтернативные криптовалюты, поэтому ожидание действительно может оказаться оптимальным решением.

Одной из главных тем осуждаемого материала была попытка выйти из майнинга, выбрав стейкинг. Предположим, что вы продали все свои видеокарты, купили на всё несколько монет (или больше в зависимости от количества видеокарт) Эфира. После этого вы положили их на стейкинг (аналог банковского депозита). Сегодня можно найти множество предложений, но если говорить о надёжных, то там вам дадут от 10% годовых, что намного выгоднее, чем держать доллары на банковском депозите. Вот только есть масса подводных камней. Мало ли, вдруг Эфир подешевеет на 40%. Получится, что через год вы ещё и уйдёте в минус. Не стоит списывать со счетов инфляцию доллара, которая уже доходит до 10% годовых, а значит в таком случае вы с трудом уйдёте в ноль. Всё это не значит, что стейкинг не может стать эффективным инструментом для заработка. Может, но должно пройти ещё время, прежде чем рынок сформируется. Пока же подобные способы вложения кажутся сомнительными, ну а альтернатива в виде майнинга и вовсе вызывает опасения.

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