Apple и Samsung теряют рыночную долю, а в будущем интерес покупателей к этим брендам будет падать

Нет никаких сомнений, что большая часть зарубежных компаний, покинувшая российский рынок, сделала это под давлением правительства США, либо политиков в других странах. Мы все знаем об опасностях, которые таит практика отмены, поэтому оставшиеся работать в РФ стараются не привлекать к себе лишнего внимания, оправдывая свою позицию невозможностью быстро свернуть бизнес и заботой о рядовых жителях России. Но если понять этих ребят ещё можно, то поведение технологических гигантов ставит в тупик. Неясно, на что рассчитывают Google и Microsoft. Очевидно, что вернуться обратно будет чрезвычайно тяжело, а государство поставит ряд условий. Мало того, если слишком долго сидеть в стороне, то рынок и вовсе может быть окончательно потерян.

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В число тех, кто не способен видеть дальше кончика своего носа смело можно отнести Apple и Samsung. Обе компании сообщили о своём уходе ещё в марте, а после снижали официальные поставки, что привело к падению не только доли в российской рознице, но и снижению общемировых продаж. Известно, что по этому показателю в Российской рознице наблюдается падение до 90%. Фактически Apple и Samsung сами разрушают свой имидж, который не только выстраивался годами, но и стоил миллиарды долларов. Обе компании тратили на рекламу огромные суммы денег, а сегодня ограничивают функции, показывая владельцам смартфонов своё истинное лицо.

По данным статистики Gizchina, всё это не могло не отразиться на реальных продажах. Так, за июль положение на рынке РФ выглядит следующим образом: Xiaomi (включая телефоны под суббрендом POCO) на первом месте с 42% долей рынка. Realme закрепилась на второй позиции, получив 17% пирога, что на немыслимые 13.4% больше, чем было месяцем ранее. Samsung удалось занять третье место получив 8.5%. Transsion Holdings Tecno умудрилась пробиться на четвёртое место, где китайцам достались 7% рынка. Ну и Apple упала ещё ниже, где яблочная компания получила долю в 7%. Эксперты отмечают, что в происходящем нет ничего удивительного, ведь китайские компании пусть и сократили поставки в начале весны, но гибко реагируют на меняющуюся ситуацию. А вот отсутствие в списке Huawei вполне закономерно. Эта китайская компания ведёт себя довольно странно. Происходит закрытие официальных розничных точек. Продажи сокращаются, а поставки постоянно снижаются. В пресс-центре Huawei говорят о соблюдении каких-то санкционных норм, что явно не идёт на пользу имиджу в России. Ну и не забывайте, что сегодня смартфоны Huawei построены на другой операционной системе. В данном ситуации стоило бы воспользоваться слабостью Apple и Samsung, насытив рынок своей продукцией, но руководство Huawei пошло другим путём.

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Нельзя обойтись без статистики по выручке. Так, на первом месте снова Xiaomi, отхватившая 35% денег, которые потратили на смартфоны жители России. Apple несмотря на мизерную долю отгрузки умудрилась заработать 25% всех денег только потому, что продаёт свои товары по сильно завышенным ценам. Realme с долей 12.5% на третьем месте, а Samsung на четвёртой позиции с 11% рынка. Transsion Holdings Tecno получила всего 4% всех денег, которые потратили жители РФ на смартфоны, что позволило занять пятое место. Также сообщается, что всего за июль было реализовано 2.3 миллиона смартфонов на сумму 36.7 миллиарда рублей. Средняя цена составила 16 100 рублей, что намного меньше, чем было в начале 2022 года. Эксперты отмечают, что российские пользователи более дорогих аппаратов затаились. Жизненный цикл растёт, а в итоге покупатели переориентируются на менее дорогие мобильные телефоны. Если сравнивать с июнем, то налицо падение средней цены на 6%, а предсказать, когда рынок достигнет дна, крайне сложно.