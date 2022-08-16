Продолжение легендарной серии о похождениях Кратоса стало доступно всем любителям компьютерных игр

Временами выходят игры, которые обречены стать культовыми. Например, после невероятно эпичной The Witcher 3: Wild Hunt ожидания геймеров оказались на таком высоком уровне, что довольно бодрую Cyberpunk 2077 не только приняли в штыки, но и признали настоящим провалом. Но сегодня мы говорим не о неудачниках, которые потеряли всё, а об одной из самых успешных игровых франшиз – God of War. Первая часть вышла в 2005 году и тут же стала одной из популярных игр года. Учтите, что это был эксклюзив для приставки PlayStation, поэтому продажи могли быть и больше, появись игра на компьютерах. Далее последовало ещё несколько возвращений бога войны Кратоса, который умудрился наделать много шума на Олимпе.

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Среди консольщиков серия была так популярна, что автор данного материала несколько раз брал PlayStation 3 у знакомого на пару вечерков, что позволило пройти большую часть доступных на тот момент игр серии. Ну а в начале 2022 года владельцы компьютеров впервые смогли ощутить дух эксклюзива Sony. Вниманию геймеров была представлена восьмая часть, которая вышла на PlayStation 4 в 2018 году. Для многих геймеров это стало настоящим событием, ведь God of War оказалась технологичной и обладала настоящими текстурами в разрешении 4К.

Если вы ещё не успели поиграть в великолепное продолжение культовой серии, то самое время сделать это сейчас. Игра давно лежит на торрентах, а значит нужно только подобрать соответствующую видеокарту. Поскольку God of War не самая требовательная, то для 4К будет достаточно GeForce RTX 3070 Ti. Это скоростная видеокарта с большим потенциалом. Обычно, такие графические чипы служат по 6 лет, и даже после этого способны тянуть все игры в 1080р. В данный момент владельцу GeForce RTX 3070 Ti покориться даже 4К в игре God of War. GIGABYTE выпустила модель с отличным охлаждением, поэтому с отводом тепла проблем у вас не возникнет.

Для 2К подойдёт GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта гораздо медленнее, но и требования к ней намного ниже. В этом разрешении она будет стабильно работать, обеспечивая ровную картинку, а вот в Cyberpunk 2077 такой видеокарты для разрешения 2К не хватит. Помните, что всё познаётся в сравнении, поэтому вы всегда можете снизить настройки графики с максимальных на высокие. Потери в визуальном плане будут минимальны, а количество кадров в секунду увеличится на 20-30%.

Radeon RX 6650 XT предназначена для 1080р, но в God of War вы можете играть и в разрешении 2К. Здесь очень многое будет зависеть от вашего процессора. Например, если у вас старый Core i3-9100, то настройки графики придётся снижать до высоких, а вот с более новым Core i5-11400 дела пойдут гораздо лучше. Не забывайте, что менять нужно не только видеокарту. Radeon RX 6650 XT немного медленнее GeForce RTX 3060 Ti, но покупая такую видеокарту вам не нужно делать апгрейд блока питания, ведь теплопакет у карты минимальный.

А вот для народного разрешения идеально подойдёт GeForce RTX 3050. С самой бюджетной видеокартой NVIDIA текущего поколения проблем не возникнет, а количество кадров в секунду всегда будет выше 60. Приятно радует низкое энергопотребление, а в целом это самая быстрая видеокарта до 30 000 рублей. За последние несколько месяцев цена на GeForce RTX 3050 снизилась, поэтому она занимает первое место по продажам в российской рознице.

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Если поиграть в God of War хочется, но в кармане не больше 20 тысяч рублей. Выход есть – берите Radeon RX 6500 XT. Рассчитывать на максимальные настройки графики не стоит, но есть и приятный сюрприз, ведь на средневысоких супербюджетная видеокарта показывает себя с лучшей стороны. Цена в данном случае решает, поэтому для небогатых геймеров это чуть ли не единственная возможность поиграть в God of War. Обязательно напомним о небольшом минусе данного графического чипа. Известно, что Radeon RX 6500 XT стала жертвой экономии, поэтому на компьютере с интерфейсом PCIe 3.0 не способна раскрыться в полную силу. А вот там, где есть доступ к PCIe 4.0, и вовсе можно не волноваться о производительности бюджетной видеокарты. Даже в самые горячие моменты боя вы не заметите просадок, а значит нет никаких причин отказываться от недорогой, но производительной видеокарты.