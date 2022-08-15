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GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
GeForce GTX 1080 вышла в далёком 2016 году, поэтому будет интересно узнать, на что способна такая видеокарта в 2022 году
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Споры о том, стоит ли покупать дорогие видеокарты или бюджетные модели, не утихают десятилетиями. NVIDIA и AMD радуют энтузиастов сверхмощными графическими чипами, производительности которых достаточно для запуска самых сложных игр в экстремальных разрешениях. Всегда есть те, кто может себе позволить подобные видеокарты, а производители явно завышают цены на подобную продукцию, что позволяет им получать сверхдоходы. Даже если вы взгляните на старые флагманы спустя годы, то сможете увидеть под грудой пыли элитный продукт. Здесь вам и агрессивный дизайн, и мощная система охлаждения, да и сами видеокарты намного больше, чем нужно. Можно сказать, что даже современные середняки уступают старым флагманам по размеру. Возможно, именно поэтому многие геймеры смотря заворожённо на таких монстров, как GeForce GTX 1080.

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Это была самая быстрая видеокарта 2016 года, получившая рекомендованную стоимость 599 долларов и вышедшая в начале лета. Уже весной 2017 NVIDIA скинула цену, но в данном случае нас интересуют немного другие подробности. Если заглянуть на Авито, то можно убедиться, что в продаже достаточно старых флагманов, которые продаются по цене бюджетных видеокарт 2022 года. Например, есть масса объявлений за 18-20 тысяч, а слегка поторговавшись можно отхватить GeForce GTX 1080 и за 15 тысяч. И вот здесь и возникает главный вопрос, а стоит ли вообще размениваться на старушку, либо лучше купить что-то поновее? Блогеры с канала Hardware Unboxed, раздобыли бюджетную Radeon RX 6600 и попробовали протестировать обе карточки в новых играх. Обычно мы предлагаем сделать выводы на основе графика или таблицы, но ребята провели титанический труд. В результате это 51 игра, а наши читатели устанут от такого количества сложной информации. Именно поэтому давайте изучим обобщённые таблицы.

Как видите, старушка уже не способна на подвиги. Так, в разрешении 1080р отставание от новой бюджетной видеокарты доходит до 20%. Это очень много, а значит есть повод задуматься. При этом в некоторых играх разрыв просто критический, достигая 50 кадров в секунду и выше. А вот в разрешении 2К всё не так плохо. Там Radeon RX 6600 умудрилась выйти вперёд всего на 13%, что не так критично в играх. И вот учитывая полученные результаты самое время посмотреть, сколько вообще стоит новая бюджетная видеокарта AMD. Как видите, модель производства MSI стоит 35 тысяч рублей, а значит за эту сумму вы сможете взять сразу две GeForce GTX 1080. Довольно сложный выбор, давайте разбираться.

Предположим, что вы действительно сомневаетесь, но в данном случае очень многое решает платёжеспособность. Если у вас есть 34 тысячи, то смело берите Radeon RX 6600. Она предлагает внушительный потенциал и идеально подходит для разрешения 1080р. Такая видеокарта предъявляет минимальные требования к блоку питания и имеет гарантию. В то же время, если денег не больше 19 тысяч, то выбор очевиден. Смело берите старый флагман, но помните о соблюдении ряда условий. Во-первых, не верьте продавцу. Он может долго рассказывать о том, что видеокарта всё время работала на домашнем компьютере, а сложнее тетриса там ничего не запускали. Во многих случаях перед вами видеокарта с фермы, которая майнила много лет подряд в режиме 24/7. Даже если тот или иной экземпляр не копал Эфир, то пережил встречу с сотнями сложных игр, но в данном случае важнее его текущее техническое состояние, а не история.

Именно поэтому обязательно тестируйте GeForce GTX 1080 перед тем, как покупать. Мало ли что взбредёт в голову продавцу, ведь иногда попадаются мошенники, которые ищут наивных геймеров. Ну и прожжённые блогеры категорически не советуют покупать видеокарты через службу доставки из другого города. Помните, что вы должны осмотреть карту сами, после этого запустить на ней тесты и проверить всё лично. Если этого не случится, то вместо рабочей GeForce GTX 1080 к вам может приехать подгорелый кусок текстолита.

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#видеокарты #geforce gtx 1080 #тесты #radeon rx 6600
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Bnertiagfh
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GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
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