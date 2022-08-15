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Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
Давайте попробуем выбрать оптимальный процессор для бюджетной игровой сборки
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Нет никаких сомнений, что процессор – это самое сердце компьютера. Именно от того, каким будет ваш процессор, зависит итоговая производительность системы. В некоторых случаях можно дожать до приемлемых требований с помощью видеокарты, но вы всё равно потеряете значительную часть fps. Именно поэтому покупать игровой процессор нужно с умом, ведь дешёвые камни не подойдут, а некоторые дорогие вынудят вас покупать дорогостоящую материнскую плату.

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Представим такую ситуацию: у вас критически мало денег, но жутко хочется собрать систему для игр. Неясно каким образом, но у вас уже есть видеокарта. Пусть это будет аналог GeForce GTX 1660, что вполне достаточно для запуска любых игр в разрешении 1080р. И вот вы со своей проблемой заглянули в интернет. Выбор довольно сложный, ведь вам предлагают камни от 60 тысяч рублей до 4 тысяч. В данном материалы мы выберем наиболее недорогие модели, каждая из которых способна обеспечить отличную производительность и в перспективе может быть усилена за счёт более мощной видеокарты.

Самое выгодное предложение на сегодня – это Core i3-1210. 4-ядерный камень не имеет проблем с производительностью. Он будет вашим верным другом как в решении рабочих задач, так и во время запуска игр. Мы советуем не зацикливаться на материнской плате и оперативной памяти. Разгон, гонка за таймингами и другие проблемы оставьте энтузиастам, ведь Core i3-1210 отлично работает без этой мишуры. Самое главное не забудьте докупить систему охлаждения, ведь в комплекте её нет.

Ryzen 3 4100 – это прекрасная альтернатива Core i3-1210, но со штатным кулером в комплекте. В играх процессор производства AMD будет немного медленнее, но очень часто конечный результат зависит от скорости оперативной памяти и даже настроек операционной системы. Мы советуем для всех камней красной команды брать материнскую плату с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Увы, но это значит, что вам подойдёт только чипсет В550 и В570. Учитывайте, что конечная стоимость компьютера окажется выше, чем сборка на Intel, но в этом случае у вас появится возможность разгона.

Ryzen 5 PRO 4650G подходит для нетребовательных геймеров. Это самый недорогой 6-ядерный камень с очень быстрой интегрированной графикой. Если вы фанатеете от онлайн-шутеров или вам нравятся игры 5-летней давности, то смело берите это чудо технологической мысли. В случае, если у вас есть планы купить отдельную видеокарту, то стоит присмотреться к чему-то другому, поскольку сам процессор уступает аналогам на 6 ядер. Ну и помните, что гибридные камни AMD зависимы от тактовой частоты оперативной памяти. Чем она выше, те больше будет количество кадров в играх.

Core i5-11400F стоит 14 тысяч рублей, включает штатный кулер и 6 полноценных ядер. Не смотрите, что это предыдущее поколение, ведь всё дело в потенциале, а он здесь внушительный. На самом деле это самый недорогой 6-ядерный современный камень Intel, поэтому чудес от него всё ждать не стоит. К примеру, для видеокарты GeForce RTX 3080 лучше всё же взять что-то помощнее, ну а для GeForce GTX 1660 больше и не нужно. Здесь также нет разгонного потенциала, поэтому и материнскую плату, и оперативную память берите из дешёвых. Оставьте брендовые продукты энтузиастам и мажорам.

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Core i5-12400 отличается от указанного выше процессора только тем, что принадлежит к новой линейке Alder Lake. В играх это даёт отличный буст, но и сам камень стоит дороже. Мы знаем, что среди наших читателей есть те, кто всегда стремится взять камень последнего поколения. Core i5-12400 – это прекрасный выбор, но сегодня материнские платы к нему стоят немного дороже, чем к Core i5-11400F. В итоге вы переплатите около 5 тысяч рублей. Если для вас это приемлемо, то нет никаких причин отказывать себе в сборке на Core i5-12400, ведь он в отличие от всех указанных выше конкурентов способен справиться с более мощной видеокартой без падений производительности.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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