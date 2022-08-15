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Неизвестный Кит вывел Эфира на 45 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
Общая сумма в долларах достигала 280 миллионов, а деньги были переведены на неизвестные адреса
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Криптовалюты появились не так давно, поэтому очень многие понятия приходится придумывать, а некоторые решения приводят к негативным последствиям для всего рынка. При этом, одни и те же события с точки зрения различных экспертов могут восприниматься с точностью до наоборот. Согласно официальным заявлениям команды разработчиков, переход Эфира на PoS состоится 15 сентября. Этим летом были запущены все три тестовые сети: Ropsten, Sepolia и Goerli, а результаты превосходят все ожидания, поскольку количество ошибок позволяет говорить о полном соответствие озвученным планам. Так вот, кто-то уверяет, что стейкинг похоронит Эфир. Якобы, одной из основных переменных, непосредственно влияющий на популярность криптовалюты, можно назвать майнинг. Сотни тысяч фермеров не только поддерживают Эфир, но и постоянно привлекают новых адептов. Вообще причин несколько, но суть вы поняли. В то же время существуют эксперты, которые уверенны в том, что переход на стейкинг станет очередным этапом, после которого цена Эфира взлетит в несколько раз. Однозначного решения дилеммы нет и не может быть, но иногда можно заметить отдельные маркеры, свидетельствующие в пользу той или иной точки зрения.

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Прежде всего нужно понимать, что существуют так называемые Киты. Это держатели криптовалюты, которые владеют огромными состояниями. Как правило, они продолжают копить монеты несмотря ни на какие курсовые перепады и сливают их крайне редко. Но если эти ребята и продают, то только в наивысшей точке, когда можно заработать деньги на курсовых перепадах. В данном случае не так важно, сколько монет должно быть на вашем кошельке, чтобы сообщество считало вас Китом, ведь крупная рыба вчера совершила поистине грандиозный перевод. Речь идёт о кошельке, принадлежащем одному из крупных инвесторов, который финансировал появление Эфира. Если вы забыли, то Виталик Бутерин с командой раздал 70 миллионов монет неизвестным инвесторам. Кит получил свои монеты в рамках Genesis (ICO) в 2014 году и последние 3 года не совершал никаких действий. Изначально на кошельке хранилось 150 000 монет, ну а на 14 августа 2022 года там лежало уже 145 000 монет.

Всё дело в том, что в 2019 году Кит перевёл 5000 монет на биржу Bitfinex3. На тот момент цена 1 монеты составляла 219 долларов, а значит тогда удалось заработать чуть больше 1 миллиона долларов. Зайдя в свой кошелёк вчера, Кит совершил серию переводов на неизвестные адреса, ни один из которых не является биржевым. Большая часть транзакций состояли из 5000 ETH, тогда как несколько превысили 10 000 монет. На момент осуществления перевода стоимость всей криптовалюты составляла 280 миллионов долларов или 45 миллиардов рублей по курсу. Общий баланс кошелька первого инвестора на момент осуществления последней транзакции составил 0.107 ETH. Куда и кому были переведены монеты узнать невозможно, но у экспертов есть несколько теорий.

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Прежде всего самая очевидная мысль: на носу стейкинг, а курс Эфира может рухнуть. Мало того, в последнее время криптовалюта подросла, а вчера снова перешла к падению, а значит наступил оптимальный момент для сброса инвестиций. Вполне возможно, что самая очевидная теория и является правильной, но есть и другое предположение. Не исключено, что перевод был инициирован на стейкинговые кошельки, что позволит войти в PoS с ощутимой суммой. В этом случае появляется возможность стать супервалидатором, получая огромный пассивный доход. Обе теории имеют право на существование, но нам первая кажется более вероятной. Проблема стейкинга кроется в неопределённости, ведь никто до сих пор не обладает точными данными по процентной ставке. Мало того, даже когда PoS будет активирован, владельцы заблокированных монет не получат к ним доступ на протяжение полугода. В таких условиях становиться инвестором крайне сомнительно. Хотя, это только наше мнение. Источник

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#криптовалюты #эфир
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