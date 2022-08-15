Новая статья Илона Маска, посвящённая развитию технологий

Можно сколько угодно критиковать Илона Маска, но его достижения не вызывают сомнений у любого здравомыслящего человека. Кто-то скажет, что и сам мог бы сделать не хуже, если бы имел доступ к огромным деньгам. Возможно, но в мире больше тысячи миллиардеров и десятки тысяч очень богатых людей, и только Илон смог реализовать несколько сложных и крайне дорогих проектов. Как оказалось, Маск не только любитель потрещать в социальных сетях, но и в свободное время предаётся философским мыслям. Некоторые из своих идей он оформил в небольшую статью и опубликовал в ежемесячном китайском журнале China Cyberspace. Статья носит название «Вера в технологии для лучшего будущего».

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Илон констатирует, что наши технологии постоянно развиваются, но было бы неверным двигать научный прогресс только для достижения тех или иных целей. По мнению Илона, любая технология должна приносить пользу всем людям. Именно поэтому он не прекращает инвестиции в Tesla, Neuralink или SpaceX, что в итоге позволит создать лучшее будущее для каждого жителя Земли. Прежде всего миллиардера волнует энергетика. Илон полагает, что сжигание углеводородов себя изжило, а значит нам нужен постепенный переход на возобновляемые источники энергии. Он полагает, что именно Солнце станет основой для новой цивилизации, которая будет сосредоточена на безопасности и экологичности. Маск признаёт, что мы только в самом начале пути. Солнечные панели имеют невысокую эффективность, а в некоторых регионах и вовсе не смогут принести долгожданную энергетическую независимость. Мало того, есть также вопросы относительно современных аккумуляторов, которые неспособны долго хранить большие объёмы энергии. В рамках автомобилей Tesla инженеры постоянно совершенствуют современные технологии, приближая светлое будущее.

Огромные перспективы Илон видит в развитии человекоподобных роботов. В 2022 году выйдет первый Tesla Bot, который сможет поднимать тяжёлые предметы, передвигаться по пересечённой местности и получит специальный интерфейс для коммуникации с людьми. Речь о большом дисплее, на который будут выводиться эмоции, а сам Tesla Bot будет по росту равен обычному взрослому человеку. Предполагается, что машина станет не только помощником для людей, но и компаньоном. Маск уверен, что роботы будут развиваться, а в будущем возьмут на себя всю тяжёлую работу, что проложит нам путь в светлое будущее, о котором так много говорят философы. Первые прототипы будут стоить довольно дорого, но по мере увеличения производства и совершенствования технологий подобные устройства окажутся дешевле автомобилей. Не исключено, что именно разумные машины проложат путь человечеству в эру изобилия и достатка. Ну а сам Илон хочет стоять в авангарде подобных изменений.

Особенно важны для Маска технологии, которые разрабатывают инженеры SpaceX. Он верит, что однажды человечество создаст базу на Марсе, откуда продолжит исследовать Солнечную систему и всю галактику. Прежде, чем это произойдёт, пройдут годы, а пока все больше людей могут получить шанс попасть в космос. Чем больше энтузиастов будет появляться, тем ниже станет стоимость межпланетных полётов, а это очередной шаг на пути становления человечества, как межпланетной цивилизации. Но куда более впечатляющие возможности предлагает разработка мозгового интерфейса от инженеров Neuralink.

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Илон подтвердил, что сегодня создаётся технология, позволяющая объединить компьютер и человеческий мозг. С этой целью в голову будут вживляться специальные чипы, размером с монету. В будущем функционал подобных устройств будет расширен, а управлять ими будет также просто, как обычными смартфонами. Мало того, сами они станут обыденными, но пока главная цель состоит не в соревновании с продвинутым искусственным интеллектом, а в лечении травм головного мозга. Это позволит многим людям вернуться в привычный мир, избавившись от паралича, проблемы слуха и речи, а также вылечить многие другие болезни. Илон не рассказывает, как это будет происходить. Возможно, он имеет в виду использование роботизированных протезов, а может говорит об удалённом управлении техникой. В любом случае всё это вопрос далёкого будущего, а значит пройдёт немало времени, прежде чем мы увидим реализацию идей Илона Маска. Источник.