А пока канадский ритейлер совершенно случайно озвучил собственные цены для предзаказа

Чем больше внимания приковано к продукту перед релизом, тем лучше его будут покупать потребители. Это нехитрое маркетинговое правило отлично работает, но далеко не все умеют им пользоваться. К примеру, NVIDIA делает всё возможное для появления достоверных утечек за год до выхода графических чипов, умело подогревая интерес геймеров. Неплохо с задачей справляется Intel. В сеть сливаются тесты с невероятными результатами, где отрыв от текущего поколения порой доходит до двух раз. В данном случае все понимают, что это своеобразная игра, победу в которой одерживают правильные маркетологи.

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Ну а в AMD со специалистами такого рода напряжёнка. По видеокартам полный провал, ведь кроме информации о двукратном приросте производительности и технических характеристиках мы ничего не знаем. Что до процессоров, то даже за месяц до релиза мы так и не увидели тестов флагманского Ryzen 9 5950X. Судя по всему, таков подход маркетологов красной команды, поэтому изменить что-то мы не в силах. Но это не значит, что интересных утечек нет. Например, инсайдеры пусть и с запозданием, но откопали полные технические характеристики всей линейки. Напомним, согласно официальным заявлениям, нас ожидает рост IPC до 10%, но за счёт более высоких тактовых частот и увеличения теплопакета реальная производительность окажется куда выше. В однопотоке – на 15%, и в многопотоке – 35%. При этом прирост производительности на ватт достигнет 25%, если оценивать переход с архитектуры Zen 3 на Zen 4.

Но если узнать примерную производительность процессоров мы пока не можем, то недавние утечки по ценам свидетельствуют о том, что роста стоимости по сравнению с текущим поколением не предвидится. Ниже мы коснёмся этой темы ещё раз, а пока предлагаем посмотреть на то, как пиариться канадский ритейлер, предлагающий сделать предзаказ на всю линейку уже сегодня. Нет никаких сомнений, что процессоров у PC-Canada нет, но это неплохой ход, позволяющий привлечь к себе внимание потенциальных покупателей. Что до цен, то мы предлагаем только долларовый эквивалент, без указания местной валюты.

Ryzen 9 7950X – 892 доллара США

Ryzen 9 7900X – 608 долларов США

Ryzen 7 7700X – 480 долларов США

Ryzen 5 7600X – 330 долларов США

Западные эксперты тут же заявили, что это неправильные цены, которые намного выше рекомендованные. Может и так, ведь это ранний предзаказ несуществующей партии, поэтому продавец не только планирует привлечь внимание потенциальных покупателей, но и заработать побольше денег. В то же время, если смотреть в сторону российской розницы, то можно предположить, что стоимость в отечественных магазинах будет гораздо выше. И виной всему не только параллельный импорт, но и специфический подход, когда ритейлеры и поставщики задирают цены для собственного обогащения.

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Напомним, официальный анонс состоится 29 августа, хотя больше сведений о производительности мы можем получить и раньше, ведь инсайдеры не дремлют. Ну а теперь предлагаем взглянуть на предварительные цены, которые с высокой вероятностью мы увидим на момент релиза. Как видите, за флагман попросят 799 долларов, Ryzen 9 7900X будет стоить 599 долларов, а Ryzen 7 7700X – 299 долларов. Последняя цифра резко контрастирует с опубликованными ценами в магазине PC-Canada, но куда более интересным кажется предложение Ryzen 5 7600X за 229 долларов. Возможно, это первый раз за всю историю так дёшево будет стоить процессор с тактовой частотой 5.3 ГГц. К сожалению, данные носят предварительный характер, а значит в итоге стоимость может оказаться намного выше. В то же время эксперты отмечают, что многое будет зависеть от реальных показателей процессора в игровых тестах, ведь Ryzen 5 7600X нацелен на геймерский сегмент. Источник.