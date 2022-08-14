Даже для World of Tanks нужна видеокарта. Особенно, если вы хотите попадать по противникам, а не ловить фризы

Игры, которые пользуются успехом у миллионов геймеров на протяжение многих лет и даже десятилетий, можно посчитать на пальцах. Прежде всего это Майн Крафт и Контр Страйк. Обе настолько разные, насколько только могут отличаться две игры. И всё же, многие мальчишки сразу же после создания собственного дома мечты врываются в вечное противостояние между террористами и силами специального назначения. Есть ещё несколько проектов, но если говорить о российских геймерах, то здесь с большим отрывом лидирует World of Tanks.

реклама

Знакомые всем танчики привлекают людей разных возрастов. Подростки с удивлением узнают о том, что у них дед настоящий геймер, который часами прокачивает танки, показывая чудеса меткости и изворотливости. Отцы скупают танковую символику и миниатюрные фигурки, ну а неудачники просто ругают «картошку» за проигрышные бои, за свои кривые руки и загадочный великий белорусский рэндом (сокращённо – ВБР). Представьте себе, что в какой-то момент вам пришла в голову мысль порадовать себя любимого, купив более мощную видеокарту, ведь ваша интегрированная на процессоре уже ничего не тянет. Давайте подберём оптимальный графический чип под каждый кошелёк прямо сейчас.

Если вас угораздило купить монитор с разрешением 4К, то придётся раскошелиться на GeForce RTX 3060 Ti. Ещё несколько месяцев назад такая видеокарта стоила под 70 тысяч рублей, поэтому сегодня сумма в 47 000 смотрится очень привлекательно. Учитывайте, что перед вами действительно мощная и производительная видеокарта, которая сможет тянуть даже требовательные проекты. Увы, но в этом случае придётся обойтись разрешением 2К. Ну а в World of Tanks удастся получить стабильные 60fps@4K.

Radeon RX 6650 XT неплохо справляется с танками в разрешении 4К и стоит дешевле. Здесь стоит помнить, что производительность у этой видеокарты ниже, поэтому если у вас будет работать стрим, подсчёт количества кадров в секунду и ещё пара утилит, то вполне возможно, что в 4К могут случиться просадки. World of Tanks не является требовательной, а вот само по себе сверхвысокое разрешение оказывает дополнительное давление на систему. Именно поэтому для настоящих танкистов мы рекомендуем покупать мониторы с разрешением не выше 2К.

И вот как раз в этом случае стоит присмотреться к GeForce RTX 2060 SUPER. Цена здесь на 5 тысяч меньше, а производительность ниже. Вообще, падение мощности несоразмерно с экономией, но в пользу выбора такой видеокарты говорит зелёный шильдик на коробке. Это не значит, что видеокарта плохая или медленная. Как для NVIDIA она имеет отличное соотношение между количеством fps и ценой, но в сравнении с Radeon RX 6650 XT здесь полное поражение. Помните об этом, ведь иногда всё же стоит переплатить 5 тысяч рублей.

GeForce GTX 1660 SUPER ещё выгоднее и ещё дешевле. В этом случае вы сможете играть в разрешении 2К, но настройки графики придётся снизить до высоких. Перед вами народная видеокарта, которая считается одной из самых популярных за последние несколько лет и уступает только дешёвым графическим чипам. Модель производства Palit предлагает два кулера, поэтому волноваться о перегреве не стоит. Здесь нет трассировки лучей и других новомодных фишек, но в World of Tanks важнее меткость, а не лицезрение красивых пейзажей.

Сэкономить 3 тысячи рублей позволит покупка GeForce GTX 1660. Вообще это далеко не самый идеальный выбор, ведь видеокарта ощутимо уступает GeForce GTX 1660 SUPER. В данном случае рекомендуем подумать, хотя бывают случаи, когда лишних денег просто нет. Что же, если так, то танки будут летать в разрешении 1080р, а значит владельцам подобных мониторов переживать не приходится.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и на закуску есть Radeon RX 6500 XT. По чистой производительности здесь паритет с более дорогой GeForce GTX 1660. Получается, что вы платите меньше, но получаете больше. Заманчивое предложение, но есть один неприятный нюанс, о котором стоит помнить. Так, Radeon RX 6500 XT будет работать в полную силу только в том случае, если компьютер поддерживает PCIe 4.0. Если у вас старый интерфейс PCIe 3.0, то в 1080р вы всё равно получите отличную производительность в игре World of Tanks, но в таком случае выгода по скорости в сравнении с GeForce GTX 1660 окажется нулевой.