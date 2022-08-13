За июль рублёвое нетто достигло 237 миллиардов

Сколько раз за последние годы вы слышали о том, что взят курс на снижение роли доллара в экономике России, Китая и других стран? Скорее всего, очень много, но воз не только остался на своём месте, но и продолжает плотно окапываться. Очевидно, что никакого падения доллара в ближайшие годы, а может и десятилетия не будет. Свалить американскую экономику может только Китай, но в этом случае Поднебесная и сама столкнётся с крахом, ведь Америка была и остаётся основным импортёром. Всё это не значит, что нужно сидеть на месте, поскольку уже давно назрела необходимость отказа от привязки к доллару. Это позволит российскому рублю чувствовать себя уверенно, перестать шататься из стороны в сторону и резко дешеветь по указке из Вашингтона.

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Вполне возможно, что так и будет, но пока население РФ не доверяет рассказам чиновников о крепком рубле. Известно, что июнь стал рекордным месяцем, когда чистый профицит по объёмам покупки иностранной валюты на Мосбирже превысил 176 миллиардов рублей. В данном случае не учитываются все объёмы продажи-покупки, поскольку речь идёт только о нетто за месяц. В июле рекорд был побит с большим отрывом и составил 237.1 миллиарда рублей профицита. Эксперты указывают на любопытную динамику. Так, только небольшие банки, которые не входят в число системно значимых, купили валюты почти на 320 миллиардов рублей. Предполагается, что основную часть долларов купили физические лица, а сложившаяся тенденция может стать опасной для экономики.

Прежде всего нужно понимать, что рубль слишком дорогой. Это оказывает негативное влияние на доходы от продажи нефти и газа, а также от экспорта других товаров. Ещё весной финансисты писали о том, что многие гиганты работают в минус, что вынудило Центробанк пойти на целый ряд шагов в плане снижения роли регулятора в транснациональных переводах и снятия тех или иных валютных ограничений. Благодаря этому удалось снизить курс до 60 рублей за 1 доллар, но пока дальше этого дело не пошло. Есть мнение, что уже этой осенью курс национальной валюты вернётся на показатели начала 2022 года, а причин для этого множество.

Прежде всего стоит указать на резкое снижение нефтегазовых доходов. Так, если падение поставок газа в ЕС в июне составило 30% годовых, то в июле ситуация ухудшилась и достигла 35.8% годовых. В целом же поставки газа за июль снизились на 58.4%, что приводит к недополучению огромной части средств, необходимых для формирования бюджета. Ещё более печальная ситуация с нефтью, поставки которой в некоторые европейские страны сократились до нуля. На фоне глобальной паники и дефицита удаётся решать сиюминутные проблемы, но уже к началу 2023 году добыча российской нефти может упасть на 20%. Прогнозировать подобные события сложно, поскольку мировая политическая обстановка может круто измениться, или же давление на РФ только усилится.

Судя по всему, очень многие граждане РФ понимают, что дальше будет только хуже. Менее состоятельные скупают американские доллары и кладут их под подушку. Более зажиточные переключились на покупку недвижимости в Турции и ОАЭ. Только в Дубае граждане РФ за первую половину 2022 года вложили в недвижимость на 84% больше, чем годом ранее. Всё это вымывает валюту из страны, создавая условия для нестабильности. Пока дыры удаётся залатывать за счёт дорогого газа. Мало того, Газпром даже пытается диктовать свои условия европейцам. Многие аналитики полагают, что зима 2022 года будет самой тяжёлой на континенте со времени завершения Второй мировой войны.

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Пока ЕС и РФ стоят на своих позициях. Потребности в зарубежных товарах удаётся закрывать за счёт параллельного импорта, но проблема также в том, что промышленное производство внутри России не растёт. Жителям страны остаётся только надеяться, что в правительстве не только осознают все риски, но и просчитали хотя бы часть из них. Как вы понимаете, гораздо проще смотреть на дешевеющий рубль, если твои накопления сосредоточены в долларах. Эта многолетняя аксиома работает уже 30 лет. Возможно, именно поэтому многие полагают, что она будет актуальна и на этот раз. Источник.