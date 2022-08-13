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Хакеры взломали Marvel's Spider-Man в день выхода – какую видеокарту купить для эксклюзива Sony
Уже завтра вы сможете скачать одну из лучших игр этого жанра с торрентов
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12 августа в широкий прокат на компьютеры вышел ещё один эксклюзив Sony Marvel's Spider-Man Remastered. Разработчики подтянули графику, сделали игру более технологичной и в целом привлекательной для глаза. Вот только купить её российские пользователи не имеют никакой возможности. Всему виной санкции, которые западные демократы ввели против российских геймеров. Обычно в таких ситуациях между поступлением игры в продажу и появлением на торрентах проходит не меньше полугода. На этот раз всё случилось гораздо быстрее.

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Как сообщается, игра появилась в Steam и Epic Games Store без мощной защиты Denuvo. Благодаря этому хакеры тут же взломали релиз, о чём сообщили радостным любителям эксклюзивов японской компании. Marvel's Spider-Man Remastered уже на торрентах, хотя пока автор данного материала ни на одной российской площадке игру не видел. Мы не поддерживаем пиратство, но когда правообладатели сами не берут денег, то было бы странно сидеть и страдать. Ну а раз такая интересная игра уже рядом, стоит подумать о том, какую видеокарту купить.

В сети есть рекомендованные системные требования, от которых и будем отталкиваться. Итак, если вы планируете запускать новинку в разрешении 4К и ещё с активной трассировкой лучей, то без GeForce RTX 3080 Ti не обойтись. Можно было бы взять что-то помощнее, но в данном случае и эта видеокарта достойно справится с поставленными задачами, а стоит дешевле. К сожалению, из красного лагеря для полноценной трассировки ничего посоветовать не можем, поскольку эта технология на видеокартах AMD представлена плохо. Ну а с GeForce RTX 3080 Ti вы сможете не беспокоиться о совместимости самых новых блокбастеров, ведь запаса прочности хватит на 4 года, и только после этого придётся подумать о снижении разрешения до 2К.

Если у вас монитор с разрешением 2К, то можно неплохо сэкономить. Отключайте надоедливые лучики и берите GeForce RTX 3070. Не то чтобы эта видеокарта не справлялась с трассировкой, но стабильных 60 кадров в секунду вы точно не получите. А вообще Marvel's Spider-Man – это игра динамичная, в которой много сражений, где требуется молниеносная реакция. Если вы выставите минимальный уровень сложности, то схватки с боссами ещё можно пройти, а вот на максималках вам потребуется ровная картинка. GeForce RTX 3070 годится для этой задачи и стоит 60 тысяч рублей.

За 54 490 рубчиков можно отхватить Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта отлично подойдёт для Marvel's Spider-Man, что позволит паучку быстро лазать по стенам, прыгать по крышам и выполнять самые сложные миссии. Мало ли, вдруг попросят перевести старушку через улицу, а у вас нет хорошей видеокарты. С Radeon RX 6750 XT любая из этих задач будет по плечу. В качестве бонуса карта предлагает 12 Гб видеопамяти, что порадует тех, кто осознаёт всю ценность подобных подарков. Учитывайте, что требования к играм растут, а у вас уже есть неплохой запас на несколько лет вперёд.

В рекомендованных требованиях к Marvel's Spider-Man в разрешении 1080р указаны старые видеокарты. Судя по всему, налицо недооценка, поскольку на GeForce GTX 1060 игра такого уровня не будет работать нормально. Мы рекомендуем взять с запасом, а значит идеальным кандидатом станет Radeon RX 6650 XT. Мощности здесь хватит для любых игр, а требования к железу минимальные. Это одна из самых перспективных видеокарт, поэтому смело берите и не придумывайте велосипед.

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Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Для велосипедистов есть GeForce RTX 3050. Цена почти идентичная с Radeon RX 6650 XT, но производительность на 20% меньше. С нашей точки зрения, брать за такую сумму GeForce RTX 3050 не нужно, но все подобные заявления разбиваются о суровую реальность, ведь большая часть геймеров покупает только продукцию NVIDIA. На самом деле GeForce RTX 3050 вполне неплоха, а Marvel's Spider-Man у вас будет летать. Помните о выгоде, но выбор делайте самостоятельно.

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#видеокарта #оптимальные ценовые предложения #marvels spider-man
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