Ленивым людям тоже нужны компьютеры. Мы постараемся подумать, какой процесс лучше всего купить для правильной сборки

Есть несколько типов пользователей. Первые и самые часто встречающиеся в дикой природе вообще не разбираются в компьютерах. Они где-то что-то слышали, но вникать в подобные глупости не хотят. Мы прекрасно понимаем этих ребят, ведь в жизни есть масса интересных дел, которыми можно заняться вместо того, чтобы изучать тесты и технические характеристики тех или иных комплектующих. Есть ребята, для которых важно подобрать оптимальную сборку. Они неделями ищут самую выгодную цену, а после получают массу удовольствия от экономии в 2000 рублей.

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Есть энтузиасты, которым обязательно нужно купить процессор с разгонным потенциалом, а после неделями подыскивать оптимальные тайминги на оперативной памяти. Мы поддерживаем стремление этих ребят к идеалу и слегка им завидуем, ведь такие дела требует массы времени, которого у многих людей просто нет. Ну и стоит вспомнить ещё одну группу, которую мы назовём ленивыми пользователями. В данном случае уже не так важно, какими навыками обладают представители этой группы, ведь они предпочитают прилагать минимум усилий, а после получить довольно неплохой компьютер.

Сегодня мы разберём несколько процессоров, которые подойдут ленивым пользователям. Core i9-12900F идеально впишется в сборку для настоящего лентяя. Смотрите сами: вы взяли дорогой камень, самую простую материнскую плату, такую же недорогую оперативную память, а после приносите компьютер домой и забываете о том, что находится внутри. А почему бы и нет, ведь с таким мощным потенциалом можно будет не волноваться о нехватке производительности как для игр, так и для рабочих задач.

Не забывайте, что лентяи не только крайне ленивые, но и экономные ребята. Именно поэтому многим из них может показаться более выгодным Core i7-12700F. И действительно, это представитель последней линейки, производительности которого будет выше крыши для любых задач. Владельцам такого процессора не нужно беспокоиться о разгоне, о покупке оперативной памяти с низкими таймингами и любых других мелочах. Просто наслаждайтесь тем, что вам дали инженеры Intel.

Для ленивых геймеров существует Ryzen 7 5700G. Внутри масса скрытого потенциала для решения рабочих задач и интегрированная графика для игр. Мало того, вам вообще больше не нужна видеокарта. Получается, что владелец такого камня станет настоящим чемпионом среди ленивцев, ведь после сборки можно просто включить компьютер в сеть и играть почти во все игры.

Ryzen 5 5600X вообще позволяет собрать компьютер для любых нужд, но также он неплохо себя зарекомендовал в ленивой сборке. Берём материнскую плату на чипсете А320, а после наслаждаемся работой современного камня без переплат. При желании можно заменить Ryzen 5 5600X на любой совместимый процессор, который уже давно не справляется со своими задачами. Например, на Ryzen 3 1300Х.

Довольно неплох для истинных фанатов ленивых сборок Core i5 -11400F. Внутри вас ждёт штатный кулер, а запас мощности позволяет не думать об апгрейде много лет. В целом это одни из самых перспективных процессоров, ведь он не только не требовательный, но и может работать с дешёвыми материнскими платами. Ну и видеокарту под него подбирать не нужно, ведь он справится с любым графическими чипами.

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Ну а корону самого выгодного процессора для ленивых пользователей получает Core i3-12100. Если вы хотите играть в игры, то здесь нет никаких проблем, ведь он способен раскрыть потенциал любой видеокарты. Для офиса можно собрать дешёвую сборку за сущие копейки, ну а для повседневных задач запас прочности окажется весьма кстати. Словом, это очень удачный камень, с которым ничего не нужно мудрить, ведь он просто работает. А что ещё нужно ленивым геймерам? Разве что было бы неплохо иметь того, кто будет подносить тарелочку с бутербродами, но с этим Core i3-12100 помочь не сможет.