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Сегодня мимо Земли пронесётся опасный астероид 2015 FF, размер которого равен Челябинскому метеориту
Скорость метеорита достигнет 33 012 км/ч
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По мнению учёных, Земля уже пережила несколько катастроф, во время которых планету бомбардировали метеориты различного диаметра. Сложно сказать, насколько фатальными были подобные события, но не исключено, что Луна сформировалась в результате столкновения массивного космического тела с нашей планетой. Всё это требует боле совершенного оборудования, чем мы можем похвастать, поэтому сегодня научное сообщество не может договориться о причинах вымирания динозавров. Основная версия о роли метеорита многими признаётся несостоятельной, а более новые не выдерживают критики, поскольку имеют массу дыр и нестыковок. В результате мы не знаем, насколько разрушительными могут быть гости из космоса, и стоит ли человечеству опасаться подобных визитов.

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Несмотря на это специальная служба при NASA занимается отслеживанием все астероидов, находящихся в поле видимости телескопов. Это 28 000 тел, каждый из которых имеет в системе последнего оповещения о столкновении с астероидами (ATLAS) собственное название. Полное сканирование звёздного неба происходит каждые 24 часа, но даже несмотря на продвинутые технологии массив из четырёх телескопов находит несколько сотен околоземных астероидов и комет. При этом два тела, которые были впервые зафиксированы в 2018 и 2019 годах, совсем недавно столкнулись с Землёй. 2019 MO сгорел в атмосфере у южного побережья Пуэрто-Рико, а осколки 2018 LA разбросало между Ботсваной и Южной Африкой. По данным специалистов ATLAS, в ближайшие 100 лет ни один опасный астероид, находящийся в каталоге, не выйдет на орбиту для столкновения с Землёй.

Это утешительная информация, но на самом деле есть так называемое облако Оорта, откуда может прилететь тело довольно внушительных размеров. К счастью, наша планета настолько маленькая, что шанс столкновения с ней критически мал. И всё же, прямо сегодня рядом с Землёй пролетит астероид 2015 FF. Он довольно внушительный и имеет диаметр от 13 до 18 метров, а по весу примерно равен синему киту. Ожидается, что он пролетит на расстоянии 4.3 миллиона километров со скоростью 33 012 км/ч. По космическим меркам это очень близко, поэтому можно сказать, что перед нами крайне редкий случай, ведь указанные выше метеориты имели куда меньший размер. Если оценивать расстояния между 2015 FF и нашей планетой, то это примерно в 8 раз дальше, чем располагается Луна, но даже для человечества такая точка не кажется отдалённой. Например, телескоп Джеймс Уэбб располагается на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли, передавая данные в режиме реального времени.

На этот раз учёные планируют спокойно смотреть на полёт космического гостя, поскольку заранее просчитали его орбиту и возможное отклонение. В то же время, любой объект, способный приблизиться к Земля на расстояние 7.5 миллиона километров, признаётся потенциально опасным. В NASA констатируют, что всегда есть вероятность непредвиденных событий. Например, астероид может изменить орбиту после столкновения с себе подобным, либо просто развалиться в космосе под действием гравитации и других сил. В качестве примера того, насколько разрушительными могут быть астероиды, приводят последствия удара Челябинского метеорита. Принято считать, что от удара возникла энергия мощностью до 500 килотонн, что до 30 раз выше, чем при ядерном взрыве в Хиросиме. Что любопытно, 2015 FF имеет примерно такой же диаметр, поэтому нет ничего удивительного в том, что его отслеживают. При падении на город подобный астероид способен вызвать настоящую катастрофу, тогда как Челябинский метеорит упал в озеро.

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Как бы то ни было, учёные советуют нам с вами не волноваться. Скорее всего, столкновения с метеоритом не будет. Но если это случится до того, как мы научимся предотвращать подобные катастрофы, то поводов для паники нет, ведь астероид размером с футбольное поле способен очень быстро и почти безболезненно уничтожить всё живое на планете. Ну и какой смысл переживать, если сделать всё равно ничего нельзя? Источник

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#космос #наука #метеорит
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