Как правило, видеокарты AMD не только дешевле, но ещё и быстрее. Давайте изучим несколько интересных моделей в российской рознице

С видеокартами NVIDIA всё просто, ведь отдел маркетинга этой компании работает на отлично. Дженсен Хуанг регулярно появляется на публике, а геймеры за многие годы привыкли к тому, что для работы видеокарты достаточно скачать программное обеспечение. А вообще это только кажется, что каждый просто обязан знать название и серийный номер своего графического чипа. Как показывает реальность, далеко не все так глубоко копают. Именно поэтому, когда обычный пользователь приходит в магазин и слышит два названия: GeForce и Radeon, то с высокой вероятностью отдаст предпочтение в сторону первого.

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Сегодня AMD занимает всего 25% рынка потребительской графики. Казалось бы, нужно предпринимать какие-то действия, но Лиза Су слишком занята выжиманием маржи из каждого чипа, поэтому ей и всему руководящему составу не до геймеров. Продажи идут, а менять пока никто ничего не планирует. А между тем в текущей серии у AMD есть масса интересных решений. Нам кажется, что игровая продукция незаслуженно обходится вниманием прессы, поэтому давайте изучим наиболее интересные модели в нескольких ценовых сегментах.

Всегда есть те, у кого в кармане лежит лишний миллион, но чаще встречаются геймеры с дыркой в кармане. Именно для них и предназначена Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта неплохо справляется со своими задачами, вот только эти самые задачи здесь довольно скромные. Прежде всего владелец Radeon RX 6500 XT получит доступ ко всем играм в разрешении 1080р. Это уже неплохо, хотя не стоит забывать, что здесь 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. Именно поэтому стоит рассчитывать на средние настройки качества, а картинка не будет такой, как её задумывали разработчики той или иной игры.

Radeon RX 6600 выглядит гораздо серьёзнее, что выражается в том, что с этой видеокартой вы на несколько лет позабудете о фризах, снижении количества кадров в секунду и других мелочах. 8 Гб видеопамяти достаточно для любых задач, а 128-битная шина в этом случае станет подарком для тех, кто всё ещё не купил себе мощный блок питания. Любая другая видеокарта с подобной производительностью потребует от вас блок на 550 Вт и выше, а здесь всё заработает на 450 Вт от старого утюга. Модель производства ASRock выглядит неплохо, поэтому в целом к данной видеокарте не будет никаких претензий по охлаждению и другим мелочам.

В случае, если у вас есть немного лишних денег, мы советуем вам переключиться на Radeon RX 6600 XT. Видеокарта только кажется крошечной, а на самом деле она быстрее GeForce RTX 3060, которая стоит на 7-10 тысяч рублей дороже. У ASUS вышла самая обычная модель, хотя какие могут быть вопросы к 128-битной шине? Radeon RX 6600 XT потребляет мало, а выдаёт много. Можно сказать, что это редкий случай на рынке с такими впечатляющими характеристиками. Если вы искали видеокарту на 4 года для спокойной игры в 1080р, то другой альтернативы просто нет.

Ну а для расточительных геймеров доступна Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта создана для разрешения 2К, где она способна раскрыться в полный рост. 12 Гб видеопамяти это намного больше, чем требуют современные игры, а значит вы получаете ещё и потенциал. Никто не обещает, что он раскроется, но со стороны зелёного лагеря за такую же цену вы получите аналогичную мощность и всего 8 Гб видеопамяти. С нашей точки зрения выбор должен быть, ну а в данном случае всё понятно без слов.

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Зажиточные любители компьютерных игр могут обратить внимание на Radeon RX 6800. Biostar не стала ощутимо изменять дизайн эталонной модели, поэтому здесь нет никаких сюрпризов. Ну а сама видеокарта достойно справляется с конкурентом в лице GeForce RTX 3070 Ti. Производительность аналогичная, но не забывайте о наличии 16 Гб видеопамяти на Radeon RX 6800. Довольно глупо платить больше денег за узнаваемый бренд, когда есть дешевле. Ну а вы думайте самостоятельно.