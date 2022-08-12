Илон Маск не смог выполнить условия, согласно которым получил от государства субсидию в размере 900 миллионов долларов

Довольно сложно составить реальное впечатление о жизни в тех или иных странах, если ты сам никогда не выбирался за пределы своего села. Так уж сложилось, что мы делаем выводы на основе красивых картинок. Так, Париж нам кажется столицей моды, дорогих духов и уточнённых женщин. Увы, но этот образ резко контрастирует с тысячами бездомных на главных улицах, сотни из которых просто лежат возле Эйфелевой башни. На многих площадях нет возможности убрать мусор, а преступность превышает все разумные рамки. Ещё более суровая криминогенная обстановка царит в США. Правительство старается заваливать деньгами бездомных, гарантируя им выплаты, пищу и многое другое, а в это время мы видим, как спокойно чернокожие грабят бутики средь белого дня, подъезжая туда на своих пикапах. Всё это не значит, что полиция там сидит сложа руки, но воспринимать фантастические рассказы об американской мечте нужно рационально. Как вам цифра: от 40 до 50 миллионов граждан США живут за чертой бедности? Никто не говорил, что в России лучше. Не лучше, но ведь в Америке нет либеральных умников, которые из каждого утюга вещают о том, как хорошо русским сидится на дешёвом газе и нефти.

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Очередным доказательством того, что нужно верить фактам, а не рекламе, стал скандал, в результате которого SpaceX лишилась 900 миллионов долларов субсидий. Но вначале краткая предыстория. Согласно оценкам Федеральной комиссии по связи (FCC), не менее 21 миллиона жителей США лишены доступа к интернету. На самом деле эксперты уверены, что реальная цифра в 2 раза выше, но о такой крамольной статистике официальные лица предпочитают умалчивать. Но если в крупных городках дела с интернетом обстоят отлично, то в небольших поселениях в центральной Америке 3 из 5 человек лишены доступа к широкополосному интернету. Это значит, что теоретически они могут пользоваться благами цивилизации, но либо скорость жутко низкая, либо нет подходящего оборудования. В какой-то момент было принято решение субсидировать операторов с целью снижения количества людей, не имеющих доступа к интернету.

Пакет субсидий оказался немаленьким и включал 9 миллиардов долларов, поступающих из фонда Rural Digital Opportunity Fund. Деньги выплачиваются в виде дополнительного налога на связь, который можно встретить в крупных городах, где проблемы с интернетом не наблюдается. FCC решила оживить рынок, поэтому в число участников включили и Starlink. Илон Маск в итоге отхватит 900 миллионов долларов, которые должны были пойти на благо Америке. Что любопытно, миллиардер явно манипулировал фактами заявив о том, что только разрабатывает технологию спутникового вещания. На самом же деле уже в это время он мог обеспечить бесперебойный доступ всем жителям США к скоростному интернету. Мог, но даже после получения огромной субсидии ничего не сделал. Видимо, Илон полагал, что ему и на этот раз всё сойдёт с рук, а гигантский кусок государственного пирога удастся распилить и прикарманить.

Как стало известно, FCC устала слушать оправдания от Starlink и отзывает выделенные деньги. В качестве формальной причины стало несоблюдение взятых на себя обязательство по увеличению скорости интернета. Приводятся данные, что показатели снижались на протяжение последних месяцев. Но если судить по тону руководства FCC, то можно сделать выводы, что там недовольны работой Илона Маска. В краткой характеристике сказано, что Starlink оказалась неспособна выполнить свой собственный план, не пожелала дать развёрнутый отчёт и не отвечает на многие запросы о том, как и куда были потрачены 900 миллионов долларов.

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Согласно опубликованным данным, FCC планирует вложиться в создание широкополосного интернета, который призван решить проблему малых городов. Неясно, когда это будет реализовано, но пока всё говорит о том, что парни из США прекрасно умеют пилить большие бюджеты. Что до Илона Маска, то эффективный менеджер и гениальный бизнесмен ещё не отписался по поводу потери такой крупной субсидии. Ну а вообще миллиардер всецело обязан своим положением государству, которое годами позволяло получать огромные деньги за счёт субсидирования зелёной энергетики. Источник.