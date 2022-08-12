Переход состоится 15 сентября, но на этот раз планы указывают на блок за номером 58750000000000000000000

В последнее время только совершенно далёкий от мира технологий человек не заметил очередной виток роста криптовалют. Мнение относительно происходящих процессов внутри цифровых активов разделились, поэтому кратко суммируем основные позиции. Прежде всего заметны спекулятивные нотки, поскольку суточные торги в 2-3 раза меньше объёмов, проходящих через сети Биткоина и Эфира год назад. Важное влияние на рынок оказывает рост традиционных бирж, происходящий на фоне хороших новостей со стороны американского регулятора. ФРС обнадёжила крупных игроков, сообщив итоги удачной борьбы с инфляцией и потребительскими ценами. Ну и не стоит забывать, что инвесторы пытаются найти тихую гавань для своих денег. Многие верят, что криптовалюты способны подорожать в несколько раз в самое ближайшее время. А вот здесь уже есть вполне конкретная причина – переход Эфира на PoS, но прежде всего немного истории.

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Первый и действительно серьёзный шаг к отказу от майнинга на видеокартах состоялся 1 декабря 2020 году, когда была сформирована сеть Beacon Chain, в рамках которой все держатели смогли поучаствовать в новомодном стейкинге. Для это требовалось разместить собственные 32 монетки на закрытом депозите. Условия выглядели сомнительно, но это не помешало удачной реализации задуманного, ведь на сегодня Beacon Chain включает миллионы монет. Долгое время никаких активных действий разработчики не предпринимали, но этим летом была запущена первая тестовая сесть Ropsten, которая должна была доказать безопасность слияния. Следом пошла Sepolia, а вчера благополучно запустили Goerli. Ранее разработчики уверяли, что будут готовы перевести Эфир на PoS уже 19 сентября, но вчера команда пересмотрела свои планы. Обычно в таких ситуациях нам говорят о том, что придётся немного повременить, затянуть пояса и всё в таком духе, но вчера совершенно внезапно срок перенесли на 4 дня вперёд.

Это значит, что большое слияние сетей состоится 15 сентября. Эксперты всё ещё спорят о том, к каким последствиям всё это приведёт, но пока разработчики немногословны, а значит нет никаких причин волноваться о том, что майнинг на видеокартах отменят в ближайшее время. Получается, что Виталик Бутерин создаст Франкенштейна, который будет состоять из двух сетей. Первая предусматривает получение монет только в ходе стейкинга. Вторая – только в результате использования вычислительной мощи графических чипов. Есть мнение, что существовать такая несуразная сеть будет довольно долго, ведь сообщество майнеров никогда не пойдёт на быстрый отказ от своих доходов. Это значит, что есть все два способа сделать всё относительно быстро.

Идеально было бы начать переход на PoS во время криптозимы. Курс Эфира должен был уйти ниже 500 долларов за 1 монетку, что сделало бы майнинг невыгодным, ведь в таком случае только на электричество фермеры тратили бы больше денег. Ожидалось, что майнеры начнут покидать насиженные места, а слияние не станет проблемой. Вот только теперь цена Эфира снова растёт, поэтому стоит рассчитывать только на Бомбу сложности. Напомним, это алгоритм, заложенный в сети уже довольно давно. Его уже несколько раз переносили, но теперь другого выхода нет. Ранее Тим Бейко утверждал, что ровно через 6 месяцев после старта Бомбы сложности доходы майнеров рухнут в 5 раз. Насколько сегодня подобные планы актуальны, мы не знаем, ведь разработчики предпочитают не распространяться на такие ключевые темы.

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Но если дальнейшие планы разработчиков остаются неизвестны, то с переходом на PoS всё на этот раз серьёзно. Официально слияние состоится в блоке 58750000000000000000000, а значит у нас есть не только дата, но и причина верить в то, что ничего уже отменять не будут. Традиционно, сам Виталик Бутерин не участвовал в конференции и сообщит о принятых решениях самостоятельно в рамках одного из публичных интервью. В последнее время команда разработчиков и основатель Эфира всё больше дистанцируются друг от друга. Неясно, является ли это проблемой, либо такова договорённость, но пока все стороны не выносят сора из избы.