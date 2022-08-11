Цены на видеокарты снижаются, поэтому мы выберем несколько интересных предложений для геймеров из РФ

Противостояние NVIDIA и AMD длиться уже несколько десятилетий. Были времена, когда красные демонстрировали довольно внушительные продажи, но большую часть времени NVIDIA занимает основную часть рынка. Сегодня это 75%, а значит все усилия Лизы Су разбиваются о незначительные 25% рынка. На самом деле не всё так плохо, ведь есть ещё 20-30 миллионов графических чипов для игровых приставок, что позволяет получать довольно внушительный доход.

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А вообще одна из проблем AMD заключается в том, что продукции этой компании не доверяют, либо вообще не знают, что есть второй игрок на рынке. Именно поэтому мы сегодня оставим тему противостояния брендов, ведь нас ждут 5 видеокарт NVIDIA, обладающих лучшим соотношением цены и мощности на рынке. Никаких флагманов и сильно переоценённых моделей с заводским разгоном. Искать выгоду будем в Регарде, где выбор достаточен, а цены довольно привлекательные. Постараемся подыскать видеокарту для каждого кошелька.

Если у вас всего 20 тысяч рублей, то мы советуем вам обратить внимание на GeForce GTX 1650. Эта видеокарта не является мечтой бескомпромиссного геймера, но позволяет неплохо чувствовать себя даже в самых требовательных играх. Увы, но разрешение дисплея придётся снижать, а настройки графики с трудом выйдут за пределы средних. Но всё это мелочи, ведь вы получите доступ к любым играм, а заплатите за это не 60 и даже на 40 тысяч рублей, а всего 18 890 рублей.

Немногим дешевле 30 тысяч есть GeForce RTX 3050. Эта видеокарта заслуженно стала одной из самых продаваемых за последние месяцы на российском рынке, предлагая отличную производительность и высокую энергоэффективность. Например, здесь доступно 8 Гб видеопамяти, а 128-битная шина предъявляет скромные требования к блоку питания. В разрешении 1080р можно рассчитывать на максимальные настройки качества, а единственным недостатком может стать довольно скромная система охлаждения от MSI. Здесь в наличии большой кулер, который немного шумный, но за такую цену это лучшее предложение на рынке.

Если у вас есть лишние деньги, то самое время присмотреться к более мощным графическим чипам. GeForce RTX 3060 Ti может заинтересовать тех, кто не намерен платить за видеокарту больше 50 тысяч рублей. На самом деле варианты всегда есть, но с таким подходом можно дойти до того, что вам потребуется модель за 100 тысяч. Производительности GeForce RTX 3060 Ti достаточно для разрешения 2К, а модель производства Palit пусть и не хватает звёзд с неба, но обеспечивает неплохое охлаждение. Тактовые частоты близки к эталонным, поэтому дополнительные требования к блоку питанию такая видеокарта не предъявляет.

За 55 550 рублей можно взять GeForce RTX 3070. Разница в производительности с GeForce RTX 3060 Ti невелика, но всегда есть те, кто будет уверен в выгодности одной из двух моделей. Если вы полагаете, что дополнительные 10% ничего не решают, то берите менее дорогую карту. В то же время, если вы верите в потенциал, а также в то, что более мощные видеокарты имеют длительный жизненный цикл, то самое время обратить внимание на GeForce RTX 3070.

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Ну и самая дорогая и мощная видеокарта NVIDIA в нашем списке – это GeForce RTX 3070 Ti. За 66 тысяч вы уже можете опробовать свои силы в 4К, но мы советуем вам не размениваться на монитор с таким высоким разрешением. Всё дело в том, что требования к играм растут, а мощности GeForce RTX 3070 Ti для такого разрешения уже сегодня впритык. В будущем всё будет только сложнее, но дело также и в цене самого монитора. Продвинутый 2К будет стоить столько же, сколько середняк с разрешением 4К. Учитывая тот факт, что GeForce RTX 3070 Ti получила всего 8 Гб видеопамяти, мы бы советовали рассматривать эту видеокарту только для 2К, а значит выбор монитора в этом случае не менее важен, чем покупка графического чипа.