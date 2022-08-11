Телевизор поддерживает смарт-ТВ и имеет разрешение 4К и стоит всего на несколько тысяч дороже бюджетного Xiaomi Redmi 10

За последние два года продажи телевизоров побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Samsung и LG буквально купались в деньгах, а виной всему коронавирусные ограничения. Миллионы людей перешли на удалённую работу, получив на 2-3 часа больше свободного времени в сутки. Отпала необходимость добираться до офиса, стоять в пробках и сидеть с сотрудниками в курилке. Для некоторых это стало неприятным сюрпризом, а в качестве замены люди перешли на виртуальные развлечения. Netflix и конкуренты стремительно набирали пользовательскую базу, а просмотры фильмов и сериалов на стриминговых сервисах били рекорды каждый месяц. В 2022 году рынок переживает сильное падение, что приведёт к потере доходов, а удержаться смогут только те, кто способен предложить пользователю больше за те же деньги. Судя по всему, руководство Xiaomi решило пересмотреть эту аксиому, ведь вместо удержания старых цен, там выпустили большой и очень дешёвый телевизор.

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Китайская компания уже давно выпускает продукты под брендом Redmi. Это позволило расширить географию продаж, а также увеличить рыночную долю, ведь электроника суббренда получает лучшее соотношение между ценой и характеристиками. На этот раз Xiaomi перещеголяла даже себя, ведь в продажу поступил телевизор A65 2022 за 2099 юаней. Диагональ панели равняется 65 дюймам или 165 сантиметрам, а сам продукт очень непохож на бюджетные аналоги. Например, в качестве разрешения выбрано продвинутое Ultra HD (4К). Экран способен отображать 1 миллиард оттенков и 78% цветового пространства DCI-P3. Доступна полная поддержка HDR, а сам дисплей занимает 98% лицевой части телевизора. Рамки настолько тонкие, что их сложно заметить даже при тщательном изучении. Пожалуй, единственным минусом может считаться частота обновления 60 Гц, но это уже излишества, ведь в переводе на рубли A65 2022 стоит всего 18 800 рублей.

Первые обзорщики, которые уже получили доступ к телевизору, шутят на тему того, что довольно внушительная по размерам панель оказалась дешевле большинства смартфонов. Например, самый бюджетный Xiaomi Redmi 10 с 4 Гб оперативной памяти в России оценён в 17 000 рубликов. Согласно спецификациям, внутри находится полноценная система смарт-ТВ на базе самой популярной платформы Android TV. Те, кто уже успел опробовать другие телевизоры Xiaomi, оценили преимущества оболочки MIUI TV с широким функционалом и удобством. Это значит, что телевизор мало чем отличается от привычного смартфона и может управляться не только специальным пультом, но и при помощи программного обеспечения на мобильном телефоне. На этот раз нет никаких ограничений, ведь соответствующее ПО доступно не только в магазине приложений Android, но и iOS. Мало того, с официального сайта можно скачать программу под Windows или macOS.

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Внутри A65 2022 скрывается посредственный 4-ядерный процессор на базе Cortex A35. Из коробки можно обнаружить накопитель на 8 Гб и 1.5 Гб оперативной памяти. Неясно, можно ли расширить физический диск за счёт карт памяти, или такая возможность не предусмотрена. Доступны все стандартные интерфейсы, что позволяет выводить контент как по беспроводным протоколам, так и через традиционные средства подключения. Вывод звука осуществляется на два динамика мощностью 10 Вт каждый, но за такую цену рассчитывать на объёмное аудио с трёхмерным эффектом было бы глупо. Продажи стартовали в Китае, а точных сроков появления телевизора на рынке РФ пока нет. Раньше Xiaomi предпочитала поставлять в Россию телевизоры под основным брендом. Что до Redmi, то под этой маркой реализовывались смартфоны. Сегодня поставки осуществляются через параллельный импорт, поэтому не исключено, что мы увидим какое-то количество супердешёвых телевизоров в рознице. В любом случае даже если это и случится, то цены на подобную продукцию точно будут выше, чем в Китае, но это уже совершенно другая история.