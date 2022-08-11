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Депутат Госдумы предложил запретить геймерам играть за американских военных
Согласно предложению, нужно запретить все игры, в которых есть военные из недружественных стран, ведь это оказывает негативное влияние на патриотическое воспитания российских подростков
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Обратите внимание на тупик, в который загнали международные отношения политики. Европой руководят неучи, которые не знают собственной истории. Эти люди годами уверяли собственное население в необходимости перехода на чистую энергетику, хотя в многих странах солнечные панели и ветрогенераторы убыточны. Сегодня они ломают социальную парадигму, уничтожая понятие семьи и даже пола, а вообще примеров множество, а проблема носит глобальный характер. Нам кажется, что одна из причин происходящих в мире событий кроется в том, что крупные политики откровенно безграмотны. Хотелось бы, чтобы ещё до вступления в должность они проходили открытый экзамен, где могли доказать понимание основных экономических, исторических и социальных закономерностей. Пока же дела обстоят так, что к власти приходят люди по сомнительным спискам, которые не обладают достаточными знаниями для исполнения своих обязанностей. Представьте себе, вы взяли на должность кондитера обычного сапожника. С высокой долей вероятности вместо торта вы получите дурно пахнущий лапоть.

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Мы не утверждаем, что в данном случае мы имеем дело именно с озвученной выше проблемой, но высказывания отдельных депутатов Госдумы кажутся действительно странными. Похоже, некоторые из политиков живут в собственной реальности. Например, совсем недавно одна довольно известна гражданка заявила, что всех пользователей VPN нужно сажать, ведь подобные действия наносят вред России. Может и наносят, но куда большие опасения вызывают высказывание политиков, которые не понимают потребности современного общества. Люди привыкли смотреть зарубежные фильмы и сериалы, им нравится ходить в кинотеатры, есть попкорн, а во время обеда заказывать фастфуд. Можно сколько угодно ратовать за русские блины и даже проводить соревнования по спортивному метанию коровяка, но мир вокруг нас сильно изменился. И вот тут получается, что не только западные политики пытаются сильно ограничить жителей России, но и свои собственные.

Как стало известно, Депутат Госдумы Евгений Фёдоров сильно озабочен патриотическим воспитанием подростков. В такой ситуации можно было бы предложить повысить грамотность школьников, сделать более понятными и интересными уроки истории и провести многие другие инициативы, но всё это не пришло в голову государственному мужу. Вместо этого он предложил и вовсе запретить часть компьютерных игр. Как оказалось, Евгения Фёдорова беспокоят игры, в которых в роли протагониста выступают военные или члены специальных формирований недружественных стран. Якобы, когда обычный российский подросток играет в подобные проекты, то вместо правильной гражданской позиции происходит героизация образа американского солдата.

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В связи с подобной проблемой депутат предложит наложить запрет на продажу игр с сомнительным содержанием на территории России, а письмо направил в адрес главы Минцифры Максута Шадаева. Надеемся, что обращение Евгения Фёдорова останется без ответа, ведь в таком случае мы столкнёмся с недовольством со стороны десятков миллионов людей по всей стране. Как объяснить подростку, что обычный Counter-Strike, в который ты с ним играл ещё вчера, несёт вред для истинных патриотов? И таких примеров множество, а подобные инициативы могут вызвать напряжённость в обществе. Людям нужен фастфуд. Вспомните, сколько разговоров было по поводу замены McDonald’s на новый бренд. А в результате важнее оказался вкус булки, а не название заведения. В РФ и так идёт преследование сервисов VPN, но многие ищут альтернативы. Очевидно, что китайский сценарий с железной стеной не пройдёт, поэтому нужно находить компромисс. Ну а пока предложения рубить с плеча вызывают бурления в обществе, а сами депутаты вместо политических очков получают обратный эффект. Источник

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#компьютерные игры #законы
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