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Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X скинул 30% за несколько месяцев
Процессоры дешевеют довольно медленно, но скидки есть, а подобрать себе подходящий камень уже можно
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В последнее время мы всё больше слышим о больших распродажах видеокарт. На фоне скорого выхода графических чипов NVIDIA следующего поколения, всё более заметны становятся скидки на флагманы. Недорогие модели дешевеют неохотно, а вот с процессорами происходит что-то непонятное. Казалось бы, цены должны снижаться, ведь уже через пару месяцев на рынок хлынет сразу два поколения, но магазины скоромно посматривают на покупателей, вынуждая брать сильно переоценённый товар.

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В российской рознице и вовсе творится полный хаос. Параллельный импорт смог залатать дыру по доступности товаров, но вернуть стоимость к среднеевропейским показателям так и не вышло. Вообще заявлять, что ничего не происходит, будет неверным. Цены медленно ползут вниз, но тенденция такова, что больших скидок нам придётся ждать до Нового года. Если у вас уже просто нет никаких нервов смотреть на высокую стоимость флагманских камней, то сегодня мы приготовили подборку, в которой каждый зажиточный энтузиаст найдёт камень по душе.

Если уж начинать с флагмана, то прежде всего стоит обратить внимание на Core i9-12900KF. Камень лишён встроенной графики, но в данном сегменте это не имеет никакого значения, ведь такой дорогой процессор оставлять без соответствующей видеокарты – это самое настоящее преступление. Core i9-12900KF не только самый мощный процессор на пользовательском рынке, но и самый требовательный к железу. Это значит, что вам придётся потратить уйму денег, пока вы соберёте достойный компьютер, способный раскрыть потенциал флагмана Intel.

Ryzen 9 5950X совершенно неожиданно стал самым выгодным предложением нашей подборки. Смотрите, флагман AMD поступил в продажу за 74 тысячи рублей, а сегодня такой камень можно отхватить всего за 49 тысяч. Налицо скидка в размере 30%, что соответствует падению стоимости на 25 000 рублей. Вообще, во всём мире официальная цена на текущую серию Ryzen 5000 уже упала достаточно давно, а вот любители скоростных процессоров из России вынуждены были страдать. Вполне возможно, что через несколько месяцев скидки будут ещё более впечатляющими, но пока это лучшее предложение.

Довольно интересно на фоне более новых процессоров смотрится Core i9-11900KF. Здесь вы получаете все прелести разблокированного множителя, разгон на ультимативных тактовых частотах и неоценимый опыт оверклокера. Учтите, что всё это обойдётся вам куда дешевле, чем покупка Core i9-12900KF. Для начала экономим на камне, следом берём мощную материнскую плату, но платим меньше, ведь комплектующие для предыдущего поколения продаются с дисконтом. Ну и уж совсем выгодно смотрится оперативная память. Вам не потребуется переплачивать за новомодную DDR5, толку от которой пока нет. Мы не будем подсчитывать финальную выгоду, но добавив такую сумму к видеокарте, можно не только догнать, но и ощутимо вырваться вперёд сборки на базе Core i9-12900KF.

Core i7-12700KF остаётся интересным компромиссным решением для тех, кто не готов тратить целое состояние на флагман. Здесь вы можете купить и материнскую плату попроще и сэкономить на памяти, а в целом благодаря правильному разгону не уйти в большой минус по производительности. Многие потенциальные покупатели Core i7-12700KF сразу же обращают внимание на систему жидкостного охлаждения. Можно прожить и на воздушном кулере, но тогда не рассчитывайте на впечатляющий разгон.

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Ryzen 9 5900X относится к числу универсальных процессоров, на базе которых можно лепить всё, что угодно. Если вас интересует ультимативная сборка – пожалуйста. Для этого берём материнскую плату на топовом чипсете, побольше оперативной памяти с низкими таймингами и высокими тактовыми частотами и СЖО для разгона всего этого добра. Видеокарту по вкусу, а после с лёгкостью догоняем и обгоняем указанные выше камни синей команды. Но куда интереснее выглядит возможность апгрейда. Например, у вас завалялся старый системник на чипсете А320. Очищаем его от пыли, погоняем тараканов, а после меняем процессор на Ryzen 9 5900X. На этом всё, ведь производительность вырастет в несколько раз, а вы очень экономно получите гигантский буст.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 5950x
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