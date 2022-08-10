Осуждённый на 3 года Павел Мухин был полностью оправдан

Если вы спросите мнение десяти человек о самом незначительном событии, то сможете убедиться в том, что все они трактуют проблему со своей точки зрения. Даже если часть из них будет поддерживать ту или иную сторону, а другая – высказываться против, то вы всё равно обнаружите нестыковки. Именно поэтому властные структуры должны искать компромисс, а не рубить с плеча. Сегодня у нас в поле зрения оказалась необычная тема, которая, как правило, не поднимается на нашем сайте. Что же, самое время поговорить о контенте для взрослых.

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В законодательстве РФ есть чёткая позиция относительно хранения и распространения контента для взрослых, где он фигурирует под словом «порнография». Что любопытно, даже спустя тысячелетнюю историю человечества мы не способны договориться, что подпадает под этот термин. Ну а законодатели и вовсе не мудрствовали, в результате налицо казус, когда одна часть страны качает видео со взрослым рейтингом, тогда как другая делает вид, что ничего не происходит. Формально, даже некоторые фильмы, которые транслируются в кинотеатрах, могут стать поводом для обвинения, не говоря уже о массе тематических роликов, блуждающих по сети годами. Отдельные мотивы тех, кто принимал существующий закон можно понять, но в целом всё выглядит довольно странно. Закон есть, по нему иногда кого-то даже пытаются наказать, в то время как 99.9% любителей взрослого контента и вовсе игнорируют подобные запреты.

В любом обществе есть социальные проблемы, но по данному вопросу позиция западных стран кажется нам более верной. Очевидно, что есть контент, за распространение которого следует привлекать к ответственности, но отечественные законодатели явно переборщили. Простой пример: некий Павел Мухин в 2021 году отхватил 3 года условно по статье за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. При этом известно, что на момент ареста самого файла на компьютере бедолаги не нашли, а сам он признал, что на ПК находилась утилита для обмена контента с другими пользователями. Получается, что Павел скачал некий файл с торрента с помощью непонятной программы, но был пойман на горячем и получил пусть и условно, но 3 года. Мы бы могли рассказать вам о приватизации 90-х годов, или о миллиардерах, которые вывели свои капиталы в Европу, а теперь сидят без денег. Вообще, о многом можно рассказать, но мы продолжим по теме.

Как стало известно, неудачливого любителя взрослого контента оправдал Верховный суд. Известно, что Генпрокуратура настаивала на более суровых мерах (неужели всем работникам там за 80 лет?), но суд высшей инстанции окончательно поставил точку в приключениях Павла. В качестве основного аргумента в пользу отсутствия у Мухина злого умысла говорит тот факт, что сразу же после скачивания файл был удалён, а значит планов распространять контент у парня не было. Одним словом, состава преступления нет, а в стране появился хотя бы один гражданин, который теперь ни при каких условиях не будет скачивать видео со взрослым контентом. Нам кажется, что таким путём мы придём к идеальному обществу будущего не раньше, чем через 1 миллион лет.

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И вот здесь самое время задуматься о том, что даёт такое решение суда обычным гражданам. По мнению журналистов сайта Коммерсант, возник прецедент, свидетельствующий о том, что скачивание взрослого контента не является основанием для судебного разбирательства. Вполне возможно, что это окажет позитивное влияние на законодательство, ведь подобные требования явно устарели. Мы не предлагаем шагать в ногу с вольностями из Европы, но у себя дома каждый имеет право доступа ко взрослому контенту. Здесь возникает много вопросов, а обсуждение не будет простым, но куда же без этого. Источник.